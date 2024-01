Ce pays est celui qui compte le plus grand nombre de restaurants parmi les 50 meilleurs au monde.

Mais non, cette distinction revient à l'Espagne, où six restaurants ont été distingués cet été sur la liste 2023. (L'Italie en compte cinq et la France quatre, tout comme le Pérou, dont la capitale, Lima, occupe la première place).

L'Espagne possède un patrimoine culinaire riche et profond, et l'appellation "meilleur restaurant du monde" lui est acquise depuis des décennies. Le célèbre restaurant El Bulli, qui a fermé ses portes en 2011, a décroché la première place à cinq reprises, depuis 2002, année de création de la liste.

Plusieurs des chefs des restaurants espagnols récompensés cette année - où l'Espagne occupe les deuxième, troisième et quatrième places, ainsi que trois autres dans le top 50 - ont été formés au restaurant El Bulli par Ferran Adrià, pionnier de la gastronomie moléculaire (ou cocina de vanguardia, comme M. Adrià préfère l'appeler).

La formation et l'influence d'Adrià ont largement dépassé les frontières de l'Espagne.

Le chef José Andrés, qui a largement contribué à faire connaître la cuisine espagnole aux Américains, a été formé à El Bulli pendant trois ans avant qu'un malentendu avec Adrià ne le pousse à se rendre à New York en 1991, puis à s'installer à Washington, où il a créé son propre groupe de restaurants, dont le minibar, deux étoiles au guide Michelin.

Andrés est récemment retourné en Espagne avec ses trois filles nées aux États-Unis - Carlota, Inés et Lucía - pour la série en six épisodes de Discovery+ "José Andrés et sa famille en Espagne".

Dans cette série, Andrés rend visite à son mentor et ami dans ce qui est aujourd'hui le musée El Bulli à Roses, et il dîne avec deux de ses filles au Disfrutar de Barcelone, classé n° 2 sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde et désigné meilleur restaurant d'Europe.

Voici plus d'informations sur les six restaurants espagnols classés parmi les 50 meilleurs au monde. Les tables étant très convoitées, il est préférable de s'y prendre à l'avance si vous souhaitez les visiter.

Disfrutar | Barcelone

(n° 2 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde et le meilleur restaurant d'Europe)

Disfrutar, qui signifie "apprécier", est dirigé par trois chefs qui se sont rencontrés et formés à El Bulli : Mateu Casañas, Oriol Castro et Eduard Xatruch.

"Ces trois hommes sont comme les trois mousquetaires. Ils sont un pour tous et tous pour un. Et laissez-moi vous dire que ces trois cerveaux, travaillant ensemble, devraient être illégaux", a plaisanté Andrés en s'adressant à ses filles. (Voir le début de leur repas dans la vidéo en haut de page).

Les menus dégustation de plats qui, selon le restaurant, ont une "identité méditerranéenne marquée" sont actuellement proposés à partir de 275 euros (environ 300 dollars), hors boissons. Deux menus de dégustation sont proposés, l'un comprenant des créations qui sont devenues des classiques du restaurant - comme le pesto multisphérique aux pistaches et à l'anguille - et un menu "festival" comprenant des plats créés pour la saison en cours. Le Disfrutar possède trois étoiles Michelin.

Il y a une table "vivante" extra-spéciale, la table qu'Andrés et ses filles appréciaient. Elle comporte une série de compartiments cachés que les convives peuvent ouvrir pour découvrir une série de plats magiques. Pour Andrés, la table contenait un éventail de friandises sucrées - des pétales de rose avec des guimauves à la framboise aux meringues aux amandes recouvertes de pâte de yuzu japonaise acidulée - accompagnées d'arbres fleurissant de fleurs de barbe à papa et de fumée bouillonnante. "L'extase", a déclaré Andrés.

DiverXO | Madrid

(n° 3 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde)

"Un voyage dans le monde hédoniste, gourmand et créatif de Dabiz Muñoz.C'est ainsi que DiverXO décrit ce que les convives trouveront dans ce restaurant madrilène où le menu dégustation "cochons volants" est proposé à 395 euros (environ 425 dollars), hors boissons.

Le titre du menu est un clin d'œil à ce que le père de Muñoz a dit à propos de ses rêves de restaurant, selon World's 50 Best. Des cochons volants sont incorporés dans tout le restaurant.

L'audacieux Muñoz détient trois étoiles Michelin pour DiverXO, qui propose des plats d'influence asiatique tels que le homard de Galice "qui se réveille sur les plages de Goa".

Asador Etxebarri | Atxondo

(n° 4 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde)

La cuisine à la flamme est la spécialité de l'Asador Etxebarri, situé dans un bâtiment rustique en pierre et en bois au pied des collines du Pays basque espagnol. Le menu dégustation, composé de plusieurs plats, met en avant des ingrédients grillés tels que le chorizo et l'anchois salé.

La cuisine du chef propriétaire d'Etxebarri, Bittor Arginzoniz, "se concentre sur des grillades de qualité supérieure en utilisant différents types de bois (chêne vert, sarments de vigne, chêne de vieux tonneaux, etc.), des ustensiles qu'il a inventés lui-même et un système inhabituel de poulies qui lui permet de contrôler le processus de cuisson", selon le guide Michelin, qui a décerné une étoile à Etxebarri.

Quique Dacosta | Dénia

(n° 20 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde)

Le chef Quique Dacosta crée une cuisine théâtrale d'avant-garde valencienne dans son restaurant éponyme trois fois étoilé au Michelin. Son dernier menu, intitulé "Pour l'amour de l'art", se décline en quatre actes, selon le World's 50 Best : "un dédié à sa région, un à la mer, un à la tradition et le dernier à la "douce beauté". "

Parmi les plats proposés figure un élégantfideuà( plat de nouilles de Valence) au safran, aux couteaux et aux œufs en saumure. Le menu est proposé à partir de 295 euros par personne (environ 320 dollars), hors boissons.

Elkano | Getaria

(n° 22 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde)

Fondé en 1964 par feu Pedro Arregui, Elkano a débuté dans la ville côtière de Getaria, au Pays basque, avec un poisson entier grillé. Au fil du temps, Elkano a établi de nouvelles normes en matière de grillades, selon le World's 50 Best. Sous la direction d'Aitor Arregui, le fils de Pedro, le restaurant a obtenu sa première étoile Michelin en 2014.

"C'est sans aucun doute l'un des temples culinaires de la cuisine au feu de bois, dans lequel il n'est pas nécessaire de surmener les textures ou les saveurs. La maîtrise des grillades est totale, tout comme le choix des ingrédients", indique Michelin, qui ajoute que le turbot est "un incontournable".

Le restaurant met l'accent sur les produits de la mer les plus frais et les plus saisonniers, en privilégiant les produits locaux et durables. Le restaurant propose des repas à la carte ainsi qu'un menu à prix fixe de plusieurs plats pour 200 euros (environ 215 dollars), sans les boissons.

Mugaritz | Saint-Sébastien

(n° 31 parmi les 50 meilleurs restaurants du monde)

Autre ancien d'El Bulli, Andoni Luis Aduriz a récemment célébré le 25e anniversaire de son restaurant Mugaritz, situé à la frontière - ou "muga" en basque - entre deux villes du Pays basque. Un chêne de 200 ans - ou "haritza" - donne au restaurant le reste de son nom.

Le Mugaritz, deux étoiles Michelin, ferme ses portes quatre mois par an afin de proposer une nouvelle expérience à ses clients. La dernière édition, qui s'est achevée à l'automne, était centrée sur le concept déroutant des "souvenirs du futur".

L'expérience gastronomique est ce que World's 50 Best décrit comme "un voyage de trois heures dans un monde qui peut être parfois inconfortable, souvent émotionnel et parfois carrément bizarre, mais qui ne vous laissera pas indifférent".

Le menu 2023 (253 euros, soit environ 275 dollars) comprenait des plats avec des descriptions telles que "Technique : contrastes de bœuf" et "Bonbon : boule de gluten".

Source: edition.cnn.com