Ben Roethlisberger prend sa retraite après 18 ans de carrière en NFL avec les Pittsburgh Steelers

Roethlisberger en a fait l'annonce sur sa page Twitter : "Le temps est venu de nettoyer mon casier, de raccrocher mes crampons et de continuer à être tout ce que je peux être pour ma femme et mes enfants. Je me retire du football en homme vraiment reconnaissant".

Roethlisberger a été repêché par les Steelers en 2004 (11e choix) et a remporté le titre de recrue offensive de l'année dès sa première saison dans la ligue.

Au cours de sa carrière à Pittsburgh, il a remporté deux bagues du Super Bowl en 2005 et 2008 et a été élu au Pro Bowl à six reprises.

Connu pour son caractère fonceur et sa détermination, Roethlisberger est rapidement devenu un pilier des Steelers, qui ont connu un succès retentissant sous la houlette des entraîneurs Bill Cowher et Mike Tomlin.

Lors de sa première saison, il a été le remplaçant de Tommy Maddox pour l'ouverture de la saison, mais il a débuté la deuxième semaine. À partir de là, il a mené l'équipe à une fiche de 13-0 jusqu'au match de championnat de l'AFC, qu'elle a perdu contre Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

"Il se trouvait dans une position très difficile, car il devait être un nouveau meneur de jeu dans une équipe de vétérans qui ne lui demandait pas d'être le leader de l'équipe", a déclaré Jerome Bettis, running back du Hall of Fame et ancien coéquipier de Roethlisberger.

"La transition a été difficile pour lui parce qu'on lui demandait d'être un leader sur le terrain, mais quand il sortait du terrain, il redevenait un débutant. Il s'en est très bien sorti. Nous avons pu continuer à gagner et nous nous sommes appuyés sur lui.

"À la fin de l'année, il était devenu un vétéran parce qu'il avait traversé tant d'épreuves. Sur le terrain, c'était tout simplement magique, les choses qu'il était capable de faire et la façon dont il jouait comme un vétéran pour son année de début. Il avait un défi à relever, mais il a su le faire et a fait du bon travail.

Au total, les Steelers se sont qualifiés 12 fois pour les play-offs sous la direction de Roethlisberger. L'équipe a également remporté huit championnats de l'AFC North, participé à cinq matchs de championnat de l'AFC et s'est rendue à trois Super Bowls.

Il est devenu le plus jeune quarterback à remporter un Super Bowl - à l'âge de 23 ans - lorsque l'équipe a gagné le Super Bowl XL et le deuxième plus jeune quarterback à remporter un deuxième Super Bowl lorsque les Steelers ont gagné le Super Bowl XLIII.

Âgé de 39 ans, il prend sa retraite en se rapprochant du sommet de la plupart des mesures statistiques concernant les quarterbacks, au terme d'une carrière qui devrait lui permettre d'entrer dans le Panthéon.

Il est cinquième dans l'histoire de la NFL pour le nombre de passes complétées (5 440) et cinquième pour le nombre total de verges par la passe (64 088) - seulement derrière Brady, Drew Brees, Peyton Manning et Brett Favre.

"Je ne sais pas comment exprimer avec des mots ce que le football représente pour moi et quelle bénédiction il m'a apportée. Je sais avec certitude que j'ai tout donné à ce jeu et je suis submergé de gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté".

Roethlisberger a ajouté : "Le voyage a été exaltant, défini par des relations et alimenté par un esprit de compétition [...]. Le football a été un cadeau et je remercie Dieu de m'avoir permis de le pratiquer. Il m'a entouré de gens formidables et m'a protégé jusqu'à la fin avec amour et honneur".

