Après son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon, quelle est la prochaine étape pour Novak Djokovic ?

Le Serbe a remporté son 21e titre du Grand Chelem dimanche, en battant Nick Kyrgios en finale pour gagner un nouveau trophée à Wimbledon, la septième fois qu'il le fait et sa quatrième à SW19 d'affilée.

Par une étrange bizarrerie, Djokovic passera de la troisième à la septième place mondiale malgré sa victoire à Wimbledon, car des points de classement lui ont été retirés à la suite de la décision des organisateurs du tournoi d'interdire aux Russes et aux Biélorusses de participer à l'événement de cette année.

Toutefois, l'avenir immédiat de Djokovic reste incertain. En raison de sa position contre la vaccination contre le virus Covid-19, sa participation aux prochains tournois du Grand Chelem aux États-Unis et en Australie a été remise en question.

Que réserve donc l'avenir au champion en titre de Wimbledon ?

J'avais juste besoin de temps pour surmonter la tempête

Djokovic a connu deux mois difficiles en dehors des courts et cela s'est répercuté sur son jeu.

En janvier, Djokovic a finalement été expulsé d'Australie à la suite d'une longue saga, y compris un séjour en détention, qui l'a empêché de participer à l'Open d'Australie en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

En vertu de la loi australienne, Djokovic pourrait être interdit de séjour pendant trois ans en raison des circonstances entourant son expulsion, mais la ministre de l'intérieur, Karen Andrews, n'a pas exclu une dérogation. "Toute demande sera examinée en fonction de ses mérites", a-t-elle déclaré en janvier.

Bien qu'il ait repris ses activités lentement mais sûrement, l'ancien numéro un mondial a déclaré qu'il avait dû "traverser une tempête" pendant cette période.

"Les premiers mois de l'année m'ont affecté", a-t-il déclaré après sa victoire à Wimbledon. "Mentalement et émotionnellement, je n'étais pas dans une bonne position. J'ai ressenti beaucoup de pression.

"Cela a provoqué des turbulences en moi. J'avais besoin de temps pour surmonter la tempête. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait du temps, et c'est tout, du temps pour me ressaisir, pour retrouver un équilibre optimal sur le court et en dehors du court.

Goran Ivanisevic, l'entraîneur de Djokovic et vainqueur de Wimbledon en 2001, a salué la capacité de Djokovic, vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem, à revenir d'une "année difficile".

"C'est une chose énorme qui lui est arrivée. Nous nous attendions tous à ce qu'il nous dise après quelques semaines : "Oublions l'Australie, retournons à l'entraînement". Cela ne se passe pas comme ça", a déclaré Ivanisevic.

"Cela a pris beaucoup de temps, Monte-Carlo, Belgrade, puis il a commencé à mieux jouer, Madrid, Rome. Il a même bien joué à Paris, mais Rafa (Nadal) était meilleur ce soir-là.

"Pour certaines personnes, elles ne se remettent pas. Ils ne joueront jamais au tennis. Ce fut un grand choc. C'était un choc pour moi, et j'étais là. J'étais libre. Imaginez pour lui.

"C'est incroyable de voir comment il s'est rétabli et comment il a surmonté cette épreuve. Pour moi, c'est vraiment héroïque parce que ce n'était pas facile de digérer tout ça et de revenir jouer au tennis. On se dit alors : "Pourquoi faut-il jouer au tennis ?".

Bien qu'il ait repris la compétition dans certains tournois, sa position sur la vaccination contre le virus Covid-19 a limité sa participation à d'autres tournois.

Il a manqué des tournois aux États-Unis tout au long de l'année, comme Indian Wells ou l'Open de Miami, car tout citoyen non américain doit être entièrement vacciné contre la Covid-19 pour recevoir un visa et entrer dans le pays.

En l'état actuel des choses, il ne serait pas autorisé à participer à l'US Open, qui doit débuter le 29 août, puisqu'il n'a pas été vacciné.

Djokovic n'a pas semblé particulièrement optimiste quant à sa participation à Flushing Meadows, compte tenu de la situation actuelle, même s'il a déclaré qu'il "adorerait vraiment" y jouer.

"Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de l'être, donc la seule bonne nouvelle que je puisse avoir, c'est qu'ils suppriment la carte verte de vaccination obligatoire pour entrer aux États-Unis ou l'exemption", a-t-il déclaré.

"Je ne pense pas que l'exemption soit possible de manière réaliste. Si c'est le cas, je ne sais pas en quoi consisterait l'exemption. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de réponses à ce sujet. Je pense qu'il s'agit simplement de savoir s'ils l'enlèvent à temps pour que je puisse me rendre aux États-Unis.

En fait, en raison des lois australiennes actuelles sur l'immigration, le joueur de 35 ans ne serait pas non plus autorisé à participer à l'Open d'Australie 2023.

Cela pourrait signifier que Djokovic - l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps - ne montera plus sur le court d'un tournoi du Grand Chelem en mai 2023, à l'occasion de Roland-Garros.

Il reste à un titre du grand chelem du record absolu de 21 titres détenu par Nadal et, donnant un aperçu de ce qu'il envisage pour l'avenir, il a déclaré qu'il donnerait la priorité aux événements les plus importants.

"Pour être honnête, je ne pense pas que je vais courir après les points", a-t-il expliqué. "D'après ce que mon agent m'a dit aujourd'hui, gagner un grand chelem vous qualifierait pour les finales du World Tour, sauf si vous n'êtes pas dans le top 20, ce que je ne sais pas. Avec les points accumulés jusqu'à présent, je pense que je ferai partie du top 20.

"Je pense que j'ai de bonnes chances d'être déjà en finale. Je ne vais pas m'imposer le fardeau d'aller jouer des tournois et d'accumuler des points.

"Je ne ressens pas vraiment de pression ou de nécessité de jouer un certain calendrier. Et les choses ont changé depuis un an, un an et demi pour moi. J'ai atteint cette première place historique, cette première place en semaines, pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Maintenant que c'est fait, je donne la priorité aux tournois de slam et aux grands tournois, là où je veux jouer, là où je me sens bien.

Il a ajouté : "Il pourrait s'agir de la Laver Cup, mais aussi de la Coupe Davis. J'aime jouer pour mon pays. J'essaierai d'en faire partie. La prochaine chose que vous savez, c'est que la saison est terminée, n'est-ce pas ? Ce sont les grands tournois, disons, que j'ai à l'esprit en ce moment".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com