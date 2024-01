Aaron Rodgers affirme que son statut vaccinal a été la seule raison pour laquelle les gens voulaient que les Packers perdent les playoffs.

Le MVP en titre de la NFL est réapparu dans l'émission "The Pat McAfee Show" mardi pour revenir sur la défaite de samedi face aux 49ers de San Francisco, une défaite qui a mis fin prématurément à la saison du joueur de 37 ans et qui a déclenché des spéculations immédiates sur son avenir.

Arrivés en tête de série, jouant sur leur terrain et menés par un quarterback que beaucoup voyaient conserver son statut de MVP pour la deuxième saison consécutive, les Packers et Rodgers ont connu une sortie prématurée surprenante.

En novembre, Rodgers, qui avait manqué un match de la NFL en raison des protocoles relatifs au Covid-19, a participé à l'émission de McAfee et a confirmé qu'il n'avait pas été vacciné contre le Covid-19, avant d'exprimer sa déception face à la "chasse aux sorcières" dont il avait fait l'objet dans les médias.

Aujourd'hui, au lendemain de la défaite en séries éliminatoires, Rodgers a déclaré qu'il n'y avait "qu'une seule raison" pour que certains aient célébré l'événement à ses dépens.

"Il y a eu une tonne de gens qui se sont mis à l'écoute, qui ont voté contre nous pour une seule et unique raison - c'est à cause de mon statut vaccinal", a déclaré Rodgers à McAfee.

"Ils voulaient nous voir perdre pour pouvoir s'amuser et se délecter du fait que mon statut vaccinal était une sorte de raison pour laquelle nous n'avons pas eu de succès dans les séries éliminatoires.

Je n'ai jamais voulu être une figure de division ou de polarisation.

M. Rodgers a déclaré que, bien que la situation ait été "frustrante" à certains moments, il avait de l'empathie pour les conséquences financières et mentales de ces deux dernières années sur les gens, en particulier pour la "peur" que la pandémie de Covid-19 a, selon lui, provoquée.

"Le principal problème auquel les gens sont confrontés est la peur - peur de la santé, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille... et les médias jouent un rôle important à cet égard", a déclaré M. Rodgers.

"Parce que je ne regarde pas les nouvelles ou que je ne souscris pas au même type de discours, parce que j'ai décidé de prendre ma santé en main et d'en assumer la responsabilité, parce que j'ai fait des recherches et que je me suis renseigné, et parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait des choses similaires, je suis en colère, mais je pense que c'est la peur qui est à l'origine de tout cela.

Rodgers a déclaré qu'il avait été "isolé" et qu'il n'avait pas vu de haine présumée dirigée contre lui, mais il a assumé la responsabilité d'avoir involontairement semé la discorde pendant la saison.

"Je me rends compte que j'ai semé la discorde cette saison en raison de mon statut vaccinal et de ma volonté d'en parler - de parler des recherches que j'ai effectuées et de mes propres opinions - et j'en assume la responsabilité", a déclaré M. Rodgers.

"Je n'ai jamais voulu être une figure de division et de polarisation sur ce sujet. Je voulais encourager les gens et les inciter à penser par eux-mêmes, à prendre leur santé en main... J'espère que j'ai inspiré les gens.

Et après ?

Rodgers a également longuement évoqué ses projets d'avenir, à l'instar d'un autre quarterback vétéran qui réfléchit actuellement à ses options après une défaite en séries éliminatoires : Tom Brady.

Après que les Buccaneers de Tampa Bay de Brady ont échoué de peu dans leur incroyable remontée contre les Rams de Los Angeles dimanche, ce sera la première fois depuis 2009 que ni Rodgers ni Brady ne participeront à un match de championnat de conférence, d'après ESPN Stats and Info.

Rodgers a été synonyme de Lambeau Field au cours de ses 18 années de carrière dans le Wisconsin, menant les Packers à son seul triomphe au Super Bowl en 2011, mais il a admis qu'il avait besoin de "s'éloigner" et de se poser certaines questions clés avant de s'engager pour une nouvelle saison avec l'équipe.

"Pouvez-vous encore jouer ? Est-ce que vous avez toujours le même engagement et le même plaisir pour le jeu et est-ce que vous voulez vous engager à nouveau dans le travail ?" a déclaré Rodgers.

"Le seul moyen de le savoir est de s'éloigner un peu du jeu, de laisser son esprit s'éclaircir et de réfléchir à l'énormité de la tâche et à ce qui lui apporterait le plus de plaisir - ce qui est le mieux pour sa qualité de vie à ce moment-là.

Comme Brady, Rodgers a déclaré qu'il consulterait ses proches avant de prendre une décision concernant sa carrière, compte tenu de l'"énormité" du choix.

Le quarterback a déclaré que toutes les options étaient sur la table, à l'exception de la libre agence, et a également exclu la possibilité de prendre sa retraite et de revenir au sport un an plus tard, déclarant qu'une telle décision n'avait "aucun sens".

Toutefois, compte tenu de l'impact de sa décision sur l'avenir des joueurs et du personnel des Packers, Rodgers a déclaré qu'il prendrait probablement une décision avant le début de la free agency le 16 mars, car ne pas le faire serait un "manque de respect" envers l'organisation.

Malgré l'incertitude quant à son avenir, Rodgers a insisté sur le fait qu'il ne craignait pas de prendre sa retraite.

"L'incertitude n'est pas du tout déstabilisante, c'est presque excitant de penser à ce que sera la vie à l'avenir.

"C'est une période intéressante parce que vous devez faire le deuil de la saison et savoir que cette équipe spécifique ne sera pas la même - il y a toujours des changements.

Source: edition.cnn.com