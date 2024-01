10 joueurs des Kansas City Royals n'auraient pas le droit de jouer à Toronto parce qu'ils n'ont pas été vaccinés contre le Covid-19.

Les dix joueurs ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 et ne peuvent pas jouer au Canada en raison des restrictions de voyage imposées par le pays, a confirmé à CNN une source au fait de la situation.

Matheny a déclaré que la décision de se faire vacciner est un "choix individuel".

"L'organisation a fait un très bon travail en faisant appel à des professionnels et à des experts pour discuter avec les joueurs des conversations difficiles et leur permettre de prendre la décision qu'ils jugent la meilleure pour eux et leur famille", a-t-il déclaré après la victoire 5-2 de l'équipe sur les Tigers de Détroit à Kansas City, mercredi.

Sept des joueurs qui ont parlé aux journalistes après le match de mercredi ont mentionné leur choix personnel en la matière et ont dit qu'ils avaient le soutien du clubhouse, y compris des coéquipiers vaccinés, selon MLB.com.

"C'était une décision personnelle, et je vais m'en tenir là", a déclaré Andrew Benintendi, le seul représentant de l'équipe All-Star cette saison.

"Je ne suis pas contre les vaccins, c'est juste une préférence personnelle", a déclaré Hunter Dozier. "Je ne juge personne qui a voulu se faire vacciner ou qui n'a pas voulu se faire vacciner.

Outre les joueurs, Matheny a indiqué que quelques membres du personnel ne se rendront pas non plus au Canada.

En raison des restrictions en vigueur au Canada, la MLB et la MLB Players Association ont convenu que les joueurs qui ne peuvent pas entrer dans le pays en raison de leur statut vaccinal seront inscrits sur la liste des joueurs soumis à des restrictions, sans salaire ni temps de service.

Avant que les 10 joueurs des Royals ne soient placés sur la liste restreinte, le nombre de joueurs manquants dans une équipe américaine jouant à Toronto était de quatre, selon ESPN. Au total, vingt-cinq joueurs ont été placés sur la liste restreinte cette saison en raison de leur statut vaccinal.

"Voulons-nous que notre équipe de Major League soit sur le terrain ? La réponse est oui", a déclaré Matheny. "Mais pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous attendons avec impatience que quelqu'un d'autre prenne le relais et tire le meilleur parti de cette opportunité.

Dayton Moore, président des opérations de baseball des Royals, a déclaré dans un communiqué rapporté par le Kansas City Star que l'organisation ne pouvait pas parler de l'état de vaccination des joueurs. Il a déclaré que l'équipe avait fait un "travail incroyable" en essayant d'éduquer les membres de l'organisation pour qu'ils fassent un "choix individuel", mais qu'il était "déçu" de l'impact de cette décision sur l'équipe.

"Mais en fin de compte, c'est leur choix", a déclaré Moore, selon le Star. "C'est ce qu'ils décident de faire. Et nous avons toujours été une organisation qui encourage les choix individuels. Malheureusement, certains de ces choix affectent l'équipe. Nous sommes déçus, mais nous sommes conscients que cela fait partie du jeu. Cela fait partie du monde dans lequel nous vivons, et nous sommes impatients d'offrir à ces joueurs l'opportunité de jouer à Toronto.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent la vaccination contre le Covid-19 pour tous les groupes d'âge éligibles, et les données montrent que les personnes non vaccinées courent un risque beaucoup plus élevé de mourir du Covid-19.

La série de quatre matchs des Royals doit débuter jeudi. Ils occupent la dernière place de la division centrale de la Ligue américaine avec un bilan de 35-53.

Jill Martin, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com