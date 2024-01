Lo que estos cuadros impresionistas revelan sobre la lactancia materna en el siglo XIX

Aunque el arte de Manet y sus seguidores es más conocido por sus soleados paisajes y escenas del ocio parisino, muchos de estos cuadros cuentan complicadas historias humanas. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas y Berthe Morisot representan la lactancia materna como ejemplo perfecto del trabajo invisible de la mujer.

En el siglo XIX, la práctica de la nodriza, que consistía en pagar a las mujeres para que amamantaran al hijo de otra persona, estaba muy extendida en Europa.

La nodriza es una práctica milenaria, pero en el París del siglo XIX, a medida que más mujeres iban a trabajar a la moderna ciudad de Georges-Eugène Haussmann, de nuevo diseño, se convirtió en una industria en auge. Las nodrizas rurales (idealmente veinteañeras, con buena salud, dientes fuertes y leche blanca y espesa) eran contratadas regularmente para amamantar a los hijos de las mujeres urbanas de clase baja y media, y constituían uno de los servicios domésticos más apreciados en los hogares burgueses.

LEER MÁS: Cómo una obra de arte de 1989 se convirtió en un elemento fijo en el frente de batalla por el derecho al aborto

Sin embargo, tras los descubrimientos científicos del químico francés Louis Pasteur sobre la propagación de las bacterias, así como las publicaciones médicas que promovían los beneficios saludables de la leche materna, se empezó a favorecer la lactancia materna frente a la húmeda. Además, las ideologías políticas conservadoras católicas y liberales se fusionaron para fomentar la lactancia materna como elemento central de la feminidad moderna.

La lactancia materna no fue un tema común en el Impresionismo, pero su tratamiento por Degas, Renoir y Morisot ofrece una visión fascinante de algunas de las formas en que se percibía a las mujeres que la practicaban.

En las carreras del campo" de Edgar Degas (1869)

En "A las carreras en el campo" (1869) vemos a una familia adinerada, imagen del éxito moderno, en un lujoso carruaje. La madre y la nodriza (identificada por su atuendo y su pecho descubierto) están sentadas juntas, mientras que el padre, elegantemente vestido, y el bulldog (imagen de la domesticidad moderna) miran directamente al bebé y al pecho.

Como señala la crítica de arte Gal Ventura en su estudio enciclopédico sobre la lactancia materna en el arte, existen aquí vínculos con la sexualidad que establecen conexiones entre la nodriza y la prostituta, una figura que Degas representaba a menudo. Ambas eran mujeres trabajadoras que vendían su cuerpo, o más bien sus funciones corporales, para lucrarse con familias adineradas. Aunque la nodriza estaba más cerca de Madonna que de una prostituta.

LEER MÁS: La IA puede producir arte premiado, pero aún no puede competir con la creatividad humana

Lo que Degas pone de relieve aquí -a través de la convergencia de la mirada masculina, el cuerpo femenino en el trabajo y el tema del ocio urbano- es la omnipresencia del capitalismo moderno y el intercambio, incluso dentro de una pintura que toma el ocio como su foco ostensible.

Maternidad" de Pierre-Auguste Renoir (1885)

El cambio hacia la lactancia materna se observa en una serie de obras que Renoir realizó en la década de 1880 de su futura esposa Aline amamantando a su primogénito, Pierre. Aline era una costurera del campo, por lo que verla amamantando resultaba menos chocante para el estirado público burgués.

En la primera de esta serie, titulada "Maternidad", Renoir muestra a Aline sentada en un árbol caído, con aspecto de campesina de rostro rubicundo, sombrero de paja y ropas desaliñadas. También se la sexualiza a través de sus pechos turgentes y prominentes y su mirada directa.

Los pechos, escribe Ventura, "son un escándalo para el patriarcado porque trastocan la frontera entre maternidad y sexualidad".

Aline parece dichosa, al igual que Pierre, pero hay algo que no encaja. La asociación que hace Renoir de su esposa lactante con el mundo natural es problemática. La representación se hace eco de la afirmación de la feminista Simone de Beauvoir en "El segundo sexo" sobre cómo bajo el patriarcado, a través de la capacidad de la mujer para amamantar y convertirse en madre, "la mujer no es más que un animal doméstico hembra". Su naturaleza serena también sugiere que la lactancia no es un esfuerzo ni un "trabajo".

La enfermera mojada Angèle dando de mamar a Julie Manet' de Berthe Morisot (1880)

Es en el pequeño cuadro de Berthe Morisot "La enfermera mojada Angèle alimentando a Julie Manet" (1880), donde la conexión entre arte, trabajo y dinero se hace más evidente.

Pintado en deslumbrantes tonos blancos, rosas y verdes, muestra las figuras mezcladas del bebé de Morisot y la mujer empleada para amamantarlo en la casa familiar. La situación en sí es radical: una mujer artista, en lugar de un hombre artista, pinta a una mujer amamantando a su hijo, no por instinto de crianza, sino por dinero. Pero es la forma en que está pintado el cuadro lo que lo hace tan fascinante.

Lo que impacta al espectador no es el pecho desnudo, sino la ferocidad de las pinceladas que cubren el lienzo inacabado, mezclando carne, figura, vestido y fondo en trazos gruesos y desiguales que se disparan en multitud de direcciones. Hay algo enormemente expresivo en este cuadro que quizá sólo una madre pueda sentir.

LEER MÁS: Cómo las imágenes de campo profundo de James Webb me recordaron que la división entre ciencia y arte es artificial

El frenesí físico de la pintura comunica trabajo manual. Es una pintura furiosa sobre la maternidad y el acto de pintar. Es un cuadro sobre el trabajo oculto en la creación de un producto artístico y en el que tanto la leche como la pintura son, como observó por primera vez la historiadora del arte feminista Linda Nochlin, "productos que se producen o crean para el mercado, con fines lucrativos".

Morisot expuso más que ningún otro impresionista. Dependiente de su madre y de su familia política, los Manet, la venta de su arte era su única oportunidad de tener algún tipo de libertad económica. Esto habría sido imposible sin una nodriza y un marido que la apoyara. Afortunadamente, para el arte moderno, contaba con ambos.

Claire Moran es profesora de Estudios Franceses en la Queen's University de Belfast. Claire Moran ha recibido financiación para esta investigación de la Society for French Studies en forma de beca del Premio de Investigación 2021. Publicado bajo licencia Creative Commons por The Conversation.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com