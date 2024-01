Un beso sensual, dado la vuelta: el artista transforma fotografías encontradas en nuevas y extrañas imágenes

Las fotografías formales de estudio y las postales con las que trabaja Koike suelen mostrar lustrosos retratos románticos de parejas anónimas. En una de estas postales, que descubrió durante una residencia artística en Nápoles, una mujer reclinada con el pelo ondulado como en los años veinte mira amorosamente a su pareja masculina, que se abalanza para besarla. Con sus labios congelados a escasos centímetros el uno del otro, Koike cortó un único panel que se extiende de boca a boca y lo volteó, de modo que la sensual boca abierta de ella se convierte en una sonrisa bobalicona en la cara de él. Al revés, los finos labios de él, que antes estaban hacia abajo, se convierten en la pequeña sonrisa cómplice de ella, lo que parece cambiar la dinámica de poder de su relación.

Koike tituló la nueva obra "Say Cheese", explicando a la CNN que simplemente quería dar frivolidad a esas "expresiones serias".

"Say Cheese", de 2020. "Little by Little", de 2023.

Pero el ajuste de la imagen es engañosamente simple, enmascarando un intrincado proceso de semanas de duración que implicó a Koike hacer más de 100 variaciones en copias de la fotografía antes de elegir una dirección final.

"Sólo tengo una oportunidad de cortar la foto original. Así que antes de cortar, siempre hago muchas, muchas pruebas antes", explica. "Todo debe ser perfecto. A veces es sólo (cortar) una línea, pero para mí es muy emotivo".

En otras versiones de prueba de "Say Cheese", Koike cambió las caras o partes del cuerpo de la pareja, pero finalmente redujo sus ediciones a ese único y pequeño detalle, un proceso que ha demostrado en un popular vídeo de Instagram. Rose Shoshana y Jaushua Rombaoa, que dirigen la Rosegallery de Santa Mónica (California) -que actualmente expone una selección de obras de Koike en la muestra colectiva "Fragmented Lucidity"- dijeron a la CNN que Koike destaca por cambiar las percepciones a través de sus modificaciones.

"Toma la imagen estilizada y prototípica del romance y la pasión, la despoja de su romanticismo y sentimentalismo, y la subvierte en un juego jocoso y caprichoso sobre la conexión humana", escribieron por correo electrónico. "El mundo de Kensuke es similar, pero adyacente, al nuestro. Es inesperado y animado, difuminando las líneas entre la realidad y la imaginación".

Cuando trabaja repetidamente en una imagen, Koike dice que se encuentra a sí mismo creando historias sobre las vidas de las personas retratadas, aunque mantiene esas reflexiones en privado. Las atesora, ya que las fotos de personajes desconocidos no suelen ser codiciadas por los coleccionistas de imágenes antiguas, afirma, y sus identidades se pierden en las ventas y reventas. No quiere que las fotografías "desaparezcan", explica, así que les da otra vida en su estudio.

Después de frecuentar muchas de las mismas tiendas de segunda mano durante unos meses, sus propietarios se enteraron del interés de Koike y empezaron a ponerse en contacto con él para ofrecerle sus alijos de imágenes antiguas, añadió. Aunque sólo trabaja con unas 10 fotografías al año, ahora tiene unas 50.000 en su poder. Se ríe de la cantidad que ha acumulado.

"Nunca podría decir que no", afirma.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com