Park Chan-wook, director de "Oldboy", habla de la nueva era del cine coreano

"Quizás hago el tipo de películas que hago para no ejecutar esos sentimientos", dijo Park a la CNN en Hong Kong, donde recientemente ofreció una clase magistral de cine en el museo M+.

"Nunca actúo, pero pienso mucho en ello", añadió, hablando a través de un traductor. "Pienso en cómo voy a causarle problemas a esa persona... de qué manera puedo infligirle más dolor. Me ha ayudado con mis películas".

Las películas de Park abordan los lados más oscuros y tabúes de la naturaleza humana, contando historias de venganza, incesto y tragedia. Su largometraje de 2016 "The Handmaiden", una floja adaptación de la obra de la autora galesa Sarah Water "Fingersmith" ambientada en la Corea de los años 30 durante la ocupación colonial japonesa, es una historia de amor en medio de un retorcido mundo de control patriarcal y erotismo pervertido. También es conocido por un trío de películas apodadas "La trilogía de la venganza" - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" y "Lady Vengeance"-, así como por el thriller romántico de cine negro de 2022 "Decision to Leave".

Más recientemente, se ha puesto manos a la obra con la historia de un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita narrada en la novela de Viet Thanh Nguyen "El simpatizante", ganadora del Premio Pulitzer. La adaptación de HBO, de la que Park es codirector y productor ejecutivo junto con el actor y cineasta canadiense Don McKellar, está protagonizada por Robert Downey Jr, Sandra Oh y Hoa Xuande. Narra la vida y los dilemas de El Capitán, un agente doble norvietnamita que se ve obligado a huir a Estados Unidos al final de la guerra de Vietnam y vive en una comunidad de refugiados survietnamitas a los que sigue espiando. (HBO es propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN).

"Puede que los estadounidenses no lo sepan bien, pero el hecho de que Corea del Sur participara en la guerra de Vietnam es un acontecimiento muy significativo para los coreanos", afirma Park, explicando lo que le atrajo del proyecto. "Un país dividido en dos, sufriendo una grave crisis ideológica... y atravesando una guerra, una guerra civil... Corea del Sur también ha pasado por esa tragedia, así que no me pareció una historia ajena".

Todo lo viejo vuelve a ser nuevo

En medio de un interés mundial sostenido por la cultura pop surcoreana durante la última década, el cine nacional y de la diáspora del país está cosechando seguidores internacionales, y sus directores son cada vez más reconocidos en el extranjero. Park declaró a la CNN que cree que la tumultuosa historia reciente de Corea del Sur -la transición de la dictadura a la democracia a finales de los 70 y en los 80, y la subsiguiente relajación de las restricciones de la censura- ha ayudado a crear la magia en pantalla producida por los directores coreanos en los últimos años. "Somos personas que hemos experimentado un abanico más amplio y profundo de emociones", afirma. "Esto en sí no es necesariamente algo bueno, pero creo que ayuda a hacer películas y dramas".

"Ahora, puede que se pregunten por qué no se hicieron buenas películas inmediatamente después de la democratización, por qué se tardó entre 10 y 20 años. Esto se debe a que la generación acostumbrada a procesar pensamientos basados en la censura no pudo despertar de repente la creatividad inmediatamente después de que se levantaran las restricciones. Sólo floreció artísticamente cuando la generación que creció pudiendo ver obras creadas en una época sin restricciones creativas se convirtió en cineasta", añadió.

Entre esta nueva generación de directores se encuentra Bong Joon Ho, cuya película "Parásito" -un thriller de humor negro sobre los Kim, una familia pobre que trata de infiltrarse en la vida de la adinerada familia Park- ofreció una mirada incisiva a la desigualdad de clases en Corea del Sur y ganó cuatro Oscar, incluido el de mejor película, en 2020. Por su parte, "Minari", del director coreano-estadounidense Lee Isaac Chung, que sigue las luchas de una familia de inmigrantes coreanos que vive en la zona rural de Arkansas, recibió seis nominaciones y un Oscar (para Youn Yuh-jung en la categoría de mejor actriz de reparto) un año después.

En otoño de 2021, "Squid Game", del director Hwang Dong-hyuk, un thriller en el que cientos de personajes sin recursos económicos compiten en juegos infantiles mortales, caló hondo entre los espectadores y se convirtió en la serie de televisión más vista de Netflix hasta la fecha. El gigante del streaming dijo que sus datos de audiencia mostraban que más del 60% de todos los miembros de Netflix vieron títulos coreanos en 2022.

Park, que fue nombrado mejor director en Cannes en 2022 por Decision to Leave, dijo que Bong y Hwang "desempeñaron papeles mucho más importantes que el mío" en la introducción de la televisión y el cine coreanos en el mundo. Cree que él y sus compañeros no buscaban atraer específicamente al público extranjero, sino que intentaron pensar profundamente en "cuáles son las emociones universales de un ser humano" y en las situaciones en las que se encuentra la gente hoy en día en todas partes. "Eso es lo que despierta la simpatía de la gente y de los espectadores de todo el mundo", afirma.

Uno de los temas que explora Park -y que resuena tanto en Corea del Sur como en el extranjero- es el lugar y el trato de la mujer en la sociedad. Park y Jeong Seo-Kyeong, la guionista responsable de muchos de sus mayores éxitos, colaboran a menudo para crear personajes femeninos complejos, convincentes y cercanos. En "The Handmaiden" muestran el potencial de la sexualidad y la autonomía de una mujer, mientras que en "Decision to Leave", Park afirma que quería subvertir las ideas sobre la perspectiva, empezando con la "mirada masculina" del protagonista, Hae-joon, antes de cambiar a la de Seo-rae, la protagonista femenina, en el segundo acto.

"No digo que la parte femenina abrume a la masculina. Es casi como si el equilibrio se alcanzara al final", dijo Park en una entrevista anterior con la CNN, y añadió: "(Seo-rae) ya no es esa figura enigmática que el protagonista masculino tiene que resolver".

Si alguna vez calificaría una de sus películas de feminista es otra cuestión totalmente distinta. "Yo sólo expreso mi punto de vista y lo que creo que es correcto", dijo. "En ese sentido, siempre he sido feminista, y creo que hago películas (que son feministas)".

"Pero eso no significa que las mujeres retratadas en mis películas sean siempre las más amables, heroicas y justas. No creo que eso sea lo que hace que una película sea feminista", añadió. "Las mujeres pueden cometer errores, pueden hacer cosas malas y también pueden ser tontas. Creo que una película feminista es la que retrata todos esos aspectos (de la mujer) y además da vida a un personaje autónomo, independiente y detallista. Esto es lo que creo que hace una película feminista".

Subirse a la ola coreana

Puede que sea la asombrosa capacidad de Park y su equipo para trascender las barreras lingüísticas y abordar al mismo tiempo temas como la redención y la justicia lo que ha mantenido a películas como "Oldboy", que celebró su 20 aniversario el año pasado, como favoritas de culto. Park cree que su atractivo no radica sólo en el valor de conmoción (pensemos en la famosa escena de "Oldboy" en la que el vengativo protagonista Oh Dae-su se come un pulpo vivo) o en la novedad (la célebre escena de lucha cuerpo a cuerpo en un solo plano de la película, que se ha comparado con un videojuego), sino en la universalidad de las emociones humanas y las historias clásicas que dan longevidad a sus películas.

En los últimos años, servicios de streaming como Netflix y Disney+ han tomado nota del cine coreano y han aumentado su inversión. Tras el éxito de su serie de espionaje sobrenatural "Moving" el año pasado, Kim So-youn, director de Walt Disney Company Korea, declaró en una rueda de prensa en septiembre que la financiación del género "aumentaría gradualmente", según el periódico local Korea Times. A principios de año, Netflix anunció sus planes de invertir 2.500 millones de dólares en los próximos cuatro años para producir más películas, dramas y reality shows coreanos.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dijo entonces que las historias producidas en Corea del Sur representan "el zeitgeist cultural global", citando el éxito de programas como "Squid Game", así como "The Glory" y "Physical: 100". Poco después, el gigante del streaming anunció que Park coescribiría "War and Revolt", un thriller coreano ambientado a finales del siglo XVI que narra la historia de dos amigos de la infancia convertidos en adversarios. El director, que ya ha terminado el rodaje de la serie -su producción más cara hasta la fecha-, elogió a Netflix por "apoyar (su) visión sin grandes interferencias, en términos de creatividad".

Una vez concluidos sus dos últimos proyectos televisivos, Park espera volver a la gran pantalla, con producciones tanto surcoreanas como estadounidenses en ciernes. "Tengo muchos proyectos en cartera, y no sé cuál será el próximo, pero entre ellos hay películas del Oeste, de acción y ciencia ficción, y un thriller psicológico", declaró.

También añadió que era poco probable que utilizara la IA para producir sus películas. "Soy escéptico sobre si la IA podría realmente hacer una obra ingeniosa y artística", dijo Park, añadiendo que pensaba que la tecnología no podía -ni debía- sustituir a guionistas y productores.

"Pero tal vez, podría utilizarla de esta manera: Después de escribir un guión, la IA podría comprobar si es similar a una película que he visto o no. Quizá podría utilizarla para comprobar si mi guión se parece involuntariamente a otra película".

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham y Thomas Page de CNN han contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com