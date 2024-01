Los líderes del Congreso se acercan a un acuerdo sobre los niveles generales de financiación, pero la amenaza de cierre sigue latente

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se acercan a un acuerdo para fijar los niveles generales de financiación del Gobierno federal, según fuentes del Congreso. Pero eso no significa que se vaya a evitar un cierre del gobierno a finales de este mes.

Acordar un nivel de gasto global es un primer paso clave en la financiación del gobierno - y los ayudantes de Johnson y Schumer han pasado semanas tratando de llegar a un acuerdo sobre ese número.

Pero una vez acordada esa cifra, el Congreso tendrá que aprobar proyectos de ley de financiación para mantener abierto el gobierno hasta septiembre o una medida provisional conocida como resolución continua para ampliar la financiación y evitar un cierre.

Ahí es donde las cosas pueden complicarse.

Las dos partes tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué programas federales financiar -y cuáles no-, y muchos republicanos de la Cámara de Representantes ya están pidiendo disposiciones para reprimir la inmigración en la frontera sur. Si no, dicen, deberían cerrar el gobierno y no aprobar más fondos hasta que la Casa Blanca acceda a sus demandas.

Cuando los legisladores regresen la próxima semana, sólo tendrán 10 días para evitar un cierre parcial del gobierno. El primer plazo es el 19 de enero, para la construcción militar, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la agricultura, los asuntos de veteranos y los programas de vivienda y desarrollo urbano. La financiación para el resto del gobierno expira el 2 de febrero, incluyendo agencias clave como el Pentágono, el Departamento de Trabajo, Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional.

Johnson y Schumer han estado negociando sobre si establecer niveles de gasto coherentes con la ley bipartidista para elevar el límite de la deuda nacional el pasado mes de junio. Ese acuerdo preveía niveles de financiación de 1,59 billones de dólares, con 886.000 millones para defensa. Pero ese acuerdo se enfrentó a la reacción de los conservadores de línea dura de la Cámara de Representantes, que exigían mayores recortes.

Johnson y Schumer han estado negociando recortes de gastos como parte de este acuerdo, según fuentes del Congreso.

Los republicanos de la Cámara de Representantes pretenden acelerar los recortes en el IRS y recuperar los fondos no gastados de la ayuda Covid-19 como parte de sus recortes.

En declaraciones a la prensa el miércoles, Schumer se mostró optimista sobre la posibilidad de evitar un cierre y alcanzar un acuerdo sobre los niveles de financiación.

"Hemos hecho grandes progresos en ese sentido y nos estamos acercando bastante", dijo Schumer. "Tengo la esperanza de que podamos llegar pronto a un acuerdo presupuestario, y tengo la esperanza de que podamos evitar este cierre".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com