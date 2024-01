Sara Stewart

Opinión: Esta gente está gorda. No es asunto tuyo

Gordon es una escritora que comenzó su carrera como bloguera anónima con el seudónimo "Your Fat Friend" (Tu amiga gorda), llamado así por una carta que envió a una amiga para explicar cómo le gustaría que se dirigieran a ella, como mujer de 350 libras.

"Simplemente di gorda", lee Gordon de su ensayo en la película. "No 'con curvas' o 'gordita' o 'rellenita' o 'esponjosa' o 'más para amar' o 'grandullón' o 'rellenita' o 'de huesos grandes' o 'queen size' o 'husky' o 'obesa' o 'con sobrepeso'. Simplemente di gordo".

Lo escribió como una misiva privada, pero posteriormente lo publicó en su blog. Se hizo viral y lanzó a Gordon como una voz aguda y poco común que defiende la dignidad de los gordos. Desde entonces, ha escrito dos libros y se ha convertido en la copresentadora del aclamado podcast "Fase de mantenimiento", en el que ella y su copresentador Michael Hobbes desmenuzan la industria de la dieta y el bienestar, desde el Presidential Fitness Test a la moda del fen-phen y la actual obsesión por el Ozempic.

Pero gran parte de la película está dedicada a la vida personal de Gordon: sus relaciones con sus cariñosos padres, la vida con su perro en su coqueto barrio de Portland (Oregón) y, sobre todo, las muchas indignidades, grandes y pequeñas, a las que se enfrenta como persona gorda en un mundo programado para ver con asco los cuerpos grandes.

En una de las anécdotas más desoladoras de la película, se sincera sobre su trauma al volar. Desde el momento en que sabe que tiene que subir a un avión, hasta el proceso de embarcar y saber que todos a su alrededor la ven como una carga y un estorbo, describe la sensación de malestar físico que le produce ser alguien a quien los demás ven con hostilidad, ira y repulsión. (También ha escrito sobre su resistencia al término "gordofobia" para describir este comportamiento, argumentando que "las actitudes discriminatorias no son una enfermedad mental").

También relata los años que lleva siendo descartada por los médicos a los que ha acudido, profesionales de la salud que a menudo se niegan a tratar aquello por lo que ha acudido a ellos y pasan directamente a decirle que pierda peso antes de volver. Gordon, que ha luchado contra un trastorno alimentario, dice que pasó por un periodo de ocho años en el que simplemente dejó de buscar ayuda médica en absoluto.

La autora Roxane Gay ha hablado y escrito sobre esta hipocresía: la noción de que las personas gordas no están prestando suficiente atención a su salud, cuando son vilipendiadas por los profesionales de quienes buscan ayuda o tratamiento. En una entrevista de 2017 con Lindy West, Gay dijo: "La mitad de los problemas a los que se enfrentan los gordos suceden por acumulación de falta de atención sanitaria. No es que simplemente estés gordo y de repente tengas diabetes o hipertensión, es que vas al médico para hacerte un chequeo o una faringitis estreptocócica o palpitaciones y simplemente te dicen: 'Estás gordo, adelgaza', y no te tratan, y entonces dejas de ir al médico. Y 10 años después, por supuesto, eres una explosión de problemas médicos. Porque eres un cuerpo humano y no has visto a profesionales médicos competentes. Es una desgracia".

Como reconoce Gordon, muchas personas delgadas (ya sean profesionales médicos o desconocidos) presumen de saber mejor que una persona gorda lo que ésta debe y no debe comer. Gordon recuerda a una mujer que le quitó un melón del carro de la compra, diciéndole que tenía demasiado azúcar. "¡Es un melón!" exclama Gordon incrédula ante la cámara.

Pero como ella y otros gordos activistas llevan años diciendo públicamente, es irrisorio pensar que desconocen las recomendaciones sobre nutrición y salud, los beneficios del ejercicio y los peligros de la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Escuchándola describir una intrusión incesante de comentarios cortantes y miradas de desaprobación de desconocidos y comentarios escuchados por casualidad de personas desesperadas por perder dos o tres kilos -cualquier cosa, señala Gordon, para evitar parecerse a su propio cuerpo-, se empieza a comprender la gravedad del escrutinio perjudicial al que se somete a los gordos.

Lo que Gordon hace de forma tan radical, junto con los escritos y la defensa de personas como Roxane Gay ("Hunger") y Lindy West ("Shrill"), es señalar que, en un nivel muy básico, todo esto no es asunto de nadie. Que los cuerpos de algunas personas están hechos para ser gordos. De hecho, como dice en la película, la mayoría de los estadounidenses tienen sobrepeso. Eso significa que toda la lucha contra la gordura, todos los aspavientos, las acusaciones y la vergüenza se dirigen a la mayoría de la gente de este país, de la que se espera que lo acepte con una sonrisa de disculpa y que nunca se oponga a la deshumanización rutinaria que experimenta. Y, Dios no lo quiera, nunca aboguen por una verdadera celebración de los cuerpos gordos.

Porque oponerse, como ha experimentado Gordon, puede tener consecuencias aterradoras. En un momento de la película, Gordon es víctima de un "doxxing": sus datos personales se publican en Internet, incluida su dirección y su número de la seguridad social. "Esto contrasta con el número de personas delgadas que publican mensajes sobre la positividad corporal y se muestran comiendo un trozo de pizza. Y de una persona delgada, el post recibirá comentarios como: '¡Yupi, a por ello! Vamos. Nos encanta'. Y una persona gorda lo recibirá con amenazas de muerte", explica a People.

Hay una importante rebelión feminista inherente a la defensa de la aceptación y la celebración de la gordura. Como ha escrito West: "Cuando se educa a las mujeres para que crean que somos insignificantes, que estamos rotas, que estamos enfermas, que la única cura es la inanición, la restricción y la pequeñez; cuando se enfrenta a las mujeres entre sí, se nos mantiene encadenadas por la vergüenza y el hambre, obsesionadas con nuestros defectos, en lugar de con nuestro poder y potencial; cuando se aprovecha todo eso para minar nuestro dinero y nuestro tiempo, se mueve el timón del mundo. Dirige a la humanidad hacia el conservadurismo y los muros y los estrechos intereses de los hombres, y nos mantiene a la deriva en aguas donde la seguridad y la humanidad de las mujeres son secundarias frente al placer y la conveniencia de los hombres."

Gordon también comenta en la película la obsesión por vigilar el modo en que las figuras públicas -especialmente las femeninas- cambian de forma, como si todos tuviéramos derecho a saber cómo y por qué lo han hecho. A juzgar sus elecciones. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson y Adele son ejemplos de celebridades que han cambiado radicalmente de forma en los últimos años. La petición pública de Gordon para que la gente quizá se apartara y dejara en paz a Adele llegó a la propia cantante; la película señala un tuit de la cantante agradeciendo a Gordon el ensayo.

Dicho esto, las sugerencias de Gordon sobre cómo cambiar el mundo como aliada (soy una persona delgada, sobre todo por un cáncer) son un poco más duras de lo que parece en la película. Así que he investigado un poco y he recopilado algunos consejos de activistas gordos en Internet:

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

"La suposición de que los gordos quieren perder peso, que están o deberían estar a dieta, que odian su cuerpo o no se sienten a gusto consigo mismos, es increíblemente perjudicial y perpetúa el odio a sí mismos que se enseña a sentir a los gordos", escribió Chloe Papas, de Melbourne, en el sitio de estilo de vida ABC Everyday. "No asumas que una persona gorda en tu vida quiere cambiar su cuerpo y, sobre todo, no asumas que quiere consejos al respecto".

"Anticipar las necesidades de las personas gordas en mi vida, hacer todo lo posible para satisfacerlas y arreglarlo cuando me quede corto", resolvió Logan Howlett en EverydayFeminism.com. "Por ejemplo, estoy dando una clase de autocontrol del bienestar, y cuando fui a comprobar la sala en la que daría la clase, me aseguré de que hubiera sillas cómodas sin brazos para que nadie gordo en mi clase tuviera que luchar con los incómodos brazos de las sillas."

"Denuncia a los cómicos que cuentan chistes de gordos, en foros públicos", escribe la autora Rebecca Rose Vassy, que propone "diez formas radicales de ser un aliado de los gordos" en el sitio de terapia TamaraPincus.com. "No basta con no reírse de un chiste de gordos (y muchos lo seguís haciendo, seamos sinceros). Tienes que decirles a los cómicos, a los presentadores nocturnos y, sí, incluso a tus amigos y compañeros de trabajo que su 'chiste' ha sido un golpe bajo y que, sencillamente, no tiene gracia. Hazlo en tweets o comentarios o grupos donde otros puedan ver y oír tus objeciones, y el bromista tenga que responder por ello. Puede que estés pensando 'es solo una broma', pero créenos, el humor antigrasa provoca un nivel de daño psicológico y emocional que no es moco de pavo."

"Borra las palabras 'epidemia de obesidad' de tu vocabulario", dice Dani Beckett en Vice. "La demonización de los cuerpos gordos es una herramienta clásica de chivo expiatorio empleada por los gobiernos. Cuando hablan de la 'epidemia de obesidad', están utilizando un lenguaje codificado para que culpes de los problemas sistemáticos de la sociedad (pobreza, delincuencia, cambio climático) a las comunidades pobres y a las comunidades de color. Eres más listo que eso".

Y ve a ver "Tu amigo el gordo" cuando esté en los cines. Apuesto a que cambiará la forma en que ves tus interacciones con las personas gordas en tu vida - y aumentará en gran medida tu voluntad de desafiar la forma deprimente en que han sido tratados desde siempre.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com