Lo más destacado

El mundo de Charles y Ray Eames, la pareja más ilustre del diseño

Una nueva exposición en la Barbican Art Gallery de Londres celebra el legado de Charles y Ray Eames

Los Eames fueron dos de los diseñadores más influyentes del siglo XX

Sus diseños se reproducen hoy en día, y los originales son muy valiosos.

Su historia también se relata en The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson)

Los Eames fueron unos de los diseñadores más influyentes del siglo XX y muchos ejemplos de los productos y muebles desarrollados en la oficina de Los Ángeles que fundaron durante la Segunda Guerra Mundial siguen produciéndose hoy en día. Charles murió en 1978 y Ray una década después, pero su influencia en numerosas disciplinas del diseño ha perdurado y se ve respaldada por la labor de la Eames Office, que permitió al equipo del Barbican acceder a su extenso archivo.

El mundo de Charles y Ray Eames es la primera exposición británica dedicada a la pareja desde 1999, y pretende ir más allá de los diseños de mobiliario que a tantos nos resultan familiares por su omnipresencia en hoteles, restaurantes y terminales de aeropuerto.

"La mayoría de la gente entiende su trabajo a través de los muebles, pero el resto de la producción de la oficina, como las películas que hicieron y su diseño gráfico, sólo lo conoce la gente con esos intereses específicos", me dice la comisaria Catherine Ince, que ha editado el catálogo, extremadamente informativo, con Thames & Hudson.

"Pensamos que hay mucho que decir sobre los aspectos menos conocidos de su trabajo, así que intentamos centrarnos en sacar a la luz proyectos que quizá fueron temporales o no se realizaron y de los que sólo nos ha llegado documentación. Este enfoque ayuda a mostrar la variedad y profundidad del trabajo que emprendieron y las cosas que les preocupaban".

La exposición, que ofrece una visión en profundidad de su contribución a los campos de la arquitectura, el diseño de mobiliario y la comunicación visual, cuenta con más de 380 obras que van desde una sencilla tarjeta de visita hasta el enorme cono de ojiva de contrachapado moldeado de un avión militar experimental.

Los aficionados a los muebles no quedarán decepcionados (destacan los modelos a escala real de las primeras sillas de plástico moldeado y una serie de prototipos de asientos de madera contrachapada, fibra de vidrio y metal), pero se ha hecho un esfuerzo por retratar la diversa producción de la Oficina Eames a lo largo de cuatro décadas.

De hecho, si hay un tema dominante en la exposición, es la capacidad de la oficina para comunicar ideas utilizando una amplia gama de técnicas y medios. Varios proyectos fotográficos y cinematográficos desarrollados para clientes corporativos y gubernamentales demuestran este enfoque multimedia pionero. Entre ellos se encuentra una recreación de la película multipantalla presentada por IBM en la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65, recientemente restaurada y digitalizada por la Biblioteca del Congreso de Washington D.C.

La producción arquitectónica de la pareja está representada por dibujos y maquetas, incluido un modelo a escala 1:50 especialmente encargado de dos Case Study Houses diseñadas en la década de 1940. Las casas se construyeron utilizando un innovador sistema de componentes prefabricados y los Eames vivieron en una de ellas desde su finalización en 1949 hasta el final de sus vidas.

El desordenado y estrafalario interior de la Casa Eames se muestra en fotografías y, junto con las estanterías que exhiben colecciones de juguetes de hojalata y máscaras mexicanas, ayuda a hacerse una idea de los gustos eclécticos de la pareja y sus variadas fuentes de inspiración.

Si algo se echa en falta es un sentido más íntimo de la personalidad y la vida de los Eames fuera de la oficina. Ince afirma que le parecía más importante contar su historia a través de la obra y señala con razón que "su carácter está presente en todo lo que hacían". Varios ejemplos de cartas, notas y regalos que se intercambiaron permiten comprender mejor su relación, pero uno se va con una sensación más parecida a la de haber visto un documental sólido que un biopic descarnado.

Los fans de los Eames que visiten la exposición disfrutarán descubriendo nuevos aspectos de la producción multidisciplinar del dúo y absorbiendo su riqueza de material inédito, mientras que los recién llegados a su obra quedarán impresionados por su ambición y continua relevancia.

Mientras escribo esto, estoy sentado cómodamente en una silla que crearon en 1958 y que encarna el legado perdurable de estos diseñadores con visión de futuro y fundamentalmente humanistas.

The World of Charles and Ray Eames estará en la Barbican Art Gallery del 21 de octubre de 2015 al 14 de febrero de 2016. El catálogo correspondiente, deThames & Hudson , ya está a la venta.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com