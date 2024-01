La marca de moda A-Cold-Wall* de Samuel Ross desafía cualquier definición

Pero a sólo tres días del desfile de A-Cold-Wall* en la edición masculina de la Semana de la Moda de Londres, la sede de la marca estaba... tranquila. Los castings de modelos estaban en marcha y el equipo trabajaba en silencio.

Samuel Ross, fundador y director creativo de la marca, de 27 años, comenzó nuestra entrevista insistiendo en que las cosas estaban tan bajo control como parecía.

"(Antes de) nuestros tres o cuatro primeros desfiles, había pandemónium. Había anarquía. Había dolor. Había lágrimas, sudor, sangre, todo eso. (Pero) en este momento estamos construyendo este enfoque realmente holístico de la unión del equipo y somos capaces de confiar los unos en los otros... hay una energía muy relajada y concentrada", dijo.

El estudio, como el de muchas marcas jóvenes, no tiene nada de especial. Es un espacio funcional con pocos adornos, que recuerda más a un taller de diseño que a una lustrosa sala de exposición de moda. El edificio está rodeado de andamios, visibles a través de las ventanas que recorren los laterales del estudio.

Pero parece un lugar perfecto para Ross, dado que muchas de sus prendas parecen casi diseñadas, soldadas, construidas. Sus diseños son funcionales y utilitarios, aunque no carecen de detalles conceptuales: Hay cremalleras, formas esculturales, recortes en lugares insospechados y bolsillos sobre bolsillos. Muchos de los materiales son resistentes (lana gruesa escocesa) o juguetonamente sensatos (acetato transparente de bellas formas y nailon transparente que uno podría imaginarse limpiando).

Etiquetar la etiqueta

Los jóvenes diseñadores suelen ser encasillados cuando empiezan. Las relaciones públicas y los vendedores elaboran relatos fáciles de entender para los consumidores y luego repiten el mensaje.

Al igual que ocurre con los actores emergentes, lo que hace famoso a un diseñador puede acabar siendo aquello de lo que intenta alejarse durante toda su carrera.

A-Cold-Wall* suele etiquetarse como marca de ropa de calle, y a menudo se menciona la educación de clase trabajadora de Ross. A los medios de comunicación les encanta contar cómo el joven Ross solía mostrar moda falsa a sus amigos en el bloque de viviendas sociales en el que se crió.

Pero aunque el diseñador se crió en un ambiente obrero, y sin duda hay elementos de ropa de calle en su trabajo (como chándales a medida y mucha ropa de abrigo), esas descripciones resultan reduccionistas.

"Evidentemente, hay un matiz de clasismo en juego, entre la clase y la raza y la palabra 'streetwear'... Creo que es bastante simplista aplicar esa palabra a una plétora de trabajos en los que trabajo", afirma.

Nacido en Brixton, al sur de Londres, Ross pasó la mayor parte de su infancia y los primeros años de su vida adulta en la región inglesa de Midlands. Sus padres son creativos y cultos: su padre es especialista en vidrieras y estudió Bellas Artes en la Central Saint Martins, y su madre es pintora al óleo y profesora de psicología. Ross atribuye a sus padres el mérito de haberle "esculpido" para que se dedicara al arte y el diseño.

Ross fue creativo desde el principio: Recuerda haber vendido un cuadro o un boceto a un amigo de su club juvenil cuando tenía unos 7 años. Estudió diseño gráfico e ilustración contemporánea en la universidad y empezó su carrera profesional en diseño gráfico y de productos, trabajando para un estudio de Leicestershire. Pero estaba inquieto.

"No es que no fuera feliz. Simplemente no era suficiente", afirma. "Tenía esa idea de grandeza que me vendieron y me lanzaron en la universidad, como a la mayoría de los estudiantes. Y, ya sabes, la banal realidad de ser un junior a las afueras de Londres, trabajando en un polígono industrial, simplemente no me daba la plenitud que sé que era capaz de (lograr) a través del trabajo".

Para planear su siguiente paso, Ross experimentó con diversas formas de expresión creativa, desde la música hasta el arte callejero. Se puso en contacto con Virgil Abloh (actual director creativo de moda masculina de Louis Vuitton), que le ofreció trabajar como ayudante en su marca Off-White. Esto trajo a Ross de vuelta a Londres y le ayudó a impulsarse hasta donde se encuentra hoy.

A finales del año pasado, ganó el premio al Diseñador Emergente de Moda Masculina en los Fashion Awards de Londres, y su ropa se vende ahora en prestigiosos establecimientos como Barneys, Selfridges y Dover Street Market.

Aunque Ross entiende cómo -y por qué- se le ha encasillado, espera evolucionar más allá de las narrativas que se le imponen.

"Hablamos de un movimiento entre el diseño y la moda, más que de ropa de calle. Eso es lo que está pasando. Es lo que creo que estamos viviendo y presenciando", reflexiona.

Un nuevo género de moda

Días después de nuestra entrevista, Ross prepara su exposición, una inquietante mezcla de moda, diseño y arte cuidadosamente orquestada.

Situada firmemente en la actualidad, con la inestabilidad política y una crisis migratoria mundial como telón de fondo, la instalación era, según las notas dejadas en el asiento de cada invitado, una meditación sobre los "dos estados de ánimo que han dominado el último siglo de nuestra cultura, la apatía espiritual y el entumecimiento mental en una era de monótono desplazamiento de la memoria muscular".

Las modelos caminaron lentamente por una pasarela rodeada de estanques de agua a ambos lados. Un grupo de bailarines de danza contemporánea, dirigidos por el coreógrafo Jamie Neale, se deslizaban por el agua oscura con harapos de vagabundo al ritmo de una música que, en ocasiones, resultaba muy desagradable de escuchar.

Las escenas eran de pesadilla. En un momento dado, cuando un grupo de bailarines se acercaba al final de su travesía acuática, un perro que sonaba muy mal salió corriendo para ladrarles y gruñirles. Al otro lado de la pasarela, un bailarín solitario consiguió llegar a una pequeña "masa de tierra" sobre la que luchó antes de tumbarse exhausto durante el resto del espectáculo.

Los horrores sufridos por los bailarines pasaron desapercibidos para las modelos que caminaban por encima, aparentemente ajenas al dolor y la lucha a sus pies.

"En estos tiempos de incertidumbre, no se trata sólo de las ideas clásicas de protección y utilidad: la autoconservación es clave para la supervivencia", concluían las notas de acompañamiento.

Al final del espectáculo, Ross salió para hacer una reverencia. Con su bebé en brazos, aligeró el ambiente y dejó en el público una pizca de esperanza en el futuro.

El espectáculo tenía muchas capas, era complicado, intelectual, atrevido, pretencioso, joven, ingenioso, personal y, como la etiqueta de Ross, imposible de resumir en una o dos palabras.

