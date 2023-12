Zuerst auf CNN: US-Regierung stellt 266 Millionen Dollar für den Aufbau von Arbeitskräften im öffentlichen Gesundheitswesen bereit

Die Gesamtinvestition des Plans in kommunale Gesundheitsdienste, aufsuchende Gesundheitsfürsorge und Gesundheitserziehung - insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Dollar - ist eines seiner "Kronjuwelen", so Gene Sperling, Koordinator des American Rescue Plan und leitender Berater von Präsident Joe Biden.

Die Mittel kommen zu einem Zeitpunkt, an dem einige Mitarbeiter des öffentlichen und kommunalen Gesundheitswesens während der Covid-19-Pandemie und in anderen sich überschneidenden gesundheitlichen Notsituationen, wie z. B. der rekordverdächtigen Zahl von Todesfällen durch Drogenüberdosierung, dem Ausbruch der Affenpocken und dem Wiederauftreten der Kinderlähmung, mit einer hohen Arbeitsbelastung, Gegenreaktionen und Burnout konfrontiert waren.

Der größte Teil der am Freitag bekannt gegebenen Mittel (225,5 Mio. USD) geht an 83 Empfänger im Rahmen eines neuen Schulungsprogramms für kommunale Gesundheitshelfer, die sich darauf spezialisieren, Menschen vor Ort bei der Suche nach medizinischer Versorgung zu helfen und die Kommunikation zwischen Patienten und Leistungserbringern zu erleichtern. Das mehrjährige Programm wird die Ausbildung von etwa 13.000 neuen Mitarbeitern unterstützen.

"Dreißig Millionen Menschen in Amerika erhalten ihre Gesundheitsversorgung durch kommunale Gesundheitszentren, die Menschen unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit behandeln", sagte Carole Johnson, Verwalterin der Health Resources and Services Administration des US-Ministeriums für Gesundheit und Human Services, die die Zuschüsse vermittelt. "Wir haben immer wieder erlebt, dass die Gesundheitshelfer in den Gemeinden den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, die Menschen zu erreichen, sie in die Versorgung einzubinden und ihnen dann zu helfen, die Verbindung zur Versorgung aufrechtzuerhalten.

Diese Gesundheitshelfer sind in der Lage, Vertrauen aufzubauen und als Botschafter in ihren Gemeinden zu fungieren, erklärte sie gegenüber CNN.

"Wenn man ein sehr kompliziertes Leben führt und drei Busse nehmen muss, um zu einem Arzttermin zu gelangen, und man sich von der Arbeit freistellen lassen muss, kann es sehr, sehr schwer sein, das zu tun, was für viele andere Menschen Routine ist", sagte sie. "Und so können die Community Health Workers diese wichtige Brücke sein, die den Menschen hilft, den Kontakt zu ihrem Gesundheitsdienstleister zu halten", sei es bei der Behandlung chronischer Krankheiten, psychischer Erkrankungen und Drogenmissbrauch oder bei der Mutterschaftsvorsorge.

Dreißig der 83 Empfänger erhalten die höchsten Zuschüsse in Höhe von jeweils 3 Millionen Dollar. Einer von ihnen ist das El Sol Neighborhood Education Center in Kalifornien, wo Projektleiter Alexander Fajardo sagt, dass das Geld für die Aus- und Weiterbildung von mehr als 250 kommunalen Gesundheitshelfern bestimmt ist.

"Als gemeindenahe Organisation hatten wir jahrelang Probleme, an diese Bundesmittel heranzukommen", erklärte er gegenüber CNN. "Es ist schwer für uns, mit den großen Einrichtungen wie Universitäten oder diesen großen Akteuren zu konkurrieren."

In einem CNN-Bericht von Anfang des Jahres wurde beschrieben, wie einige Gesundheitsorganisationen - vor allem kleinere Basisgruppen - mit der Bürokratie und dem Zugang zu Finanzmitteln zu kämpfen hatten, obwohl sie die US-Katastrophenschutzbehörde Covid-19 entscheidend unterstützt haben.

Gemeindegesundheitshelfer, auch Promotores genannt, "sind Menschen aus der Gemeinde. Sie sprechen dieselbe Sprache, sie stehen vor denselben Herausforderungen", sagte Fajardo. "Diese Eigenschaften machen sie effektiver, wenn sie die Arbeit in der Gemeinde machen. Denn wenn sie über Covid-19 oder Diabetes oder eine andere Situation sprechen, können sie sich damit identifizieren. Sie haben die gleichen Erfahrungen. 'Er ist mein Nachbar. Ich kenne sie.' "

Jeder, der eine Gemeinschaft verändern will, sollte sich an diesen Modellen der Community Health Workers und Promotores orientieren", so Fajardo. "Es ist ein superwichtiges System."

Finanzierung der Ausbildung im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Der Rest der neuen Zuschüsse, 40,7 Millionen Dollar, geht über das Public Health Scholarship Program an 29 Schulen im ganzen Land, um die Ausbildung und Beschäftigung im öffentlichen Gesundheitswesen zu fördern.

Allein seit Beginn der Covid-19-Pandemie haben Hunderte von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens den Dienst verlassen, teilweise aufgrund von Fluktuation, aber auch wegen Kritik und anderem Druck.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass die Arbeitskräfte im öffentlichen Gesundheitswesen auf staatlicher und lokaler Ebene seit Jahren erheblich unterfinanziert sind", sagte Johnson. Die Arbeit ihrer Behörde und die Finanzierungsbemühungen der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention zielen darauf ab, dies zu ändern.

"Dies ist ein Moment, in dem sich junge Menschen wirklich für die öffentliche Gesundheit interessieren und engagieren, und wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln, mit denen sie einen Karriereweg einschlagen können, und wenn wir ihnen dann helfen können, diese Erfahrungen zu nutzen und sie auf eine Karriereleiter in der öffentlichen Gesundheit zu bringen, ist das ein großer Gewinn für uns alle."

Sperling erklärte gegenüber CNN, dass die neuen Zuschüsse allein "vielleicht keine langfristige Lösung" für die Unterfinanzierung in diesen wichtigen Gesundheitsbereichen seien, "aber ich denke, dass sie für den Enthusiasmus und die Ergebnisse sorgen werden, die zu weiteren langfristigen Investitionen ermutigen werden."

Das Ziel der Regierung ist es, "diese Art von Mitteln zu nutzen, um Karrieren aufzubauen, um Menschen die Chance zu geben, ihrem Land während dieser Pandemie zu dienen, aber auch eine Karriere im öffentlichen Gesundheitswesen aufzubauen und professionelle Gesundheitshelfer zu werden, die einen großen Unterschied machen können", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com