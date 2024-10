Eine neue Studie legt nahe, dass die Warnungen, die mit Antidepressiva verbunden sind, um das Selbstmordrisiko zu verringern, das Risiko unbeabsichtigt verstärken könnten.

Der auffällige, schwarz umrandete Warnhinweis, auch als "Boxed Warning" bekannt, ist auf einigen Medikamenten-Etiketten oder -Broschüren zu sehen. Sein Zweck besteht darin, die Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken des Medikaments zu lenken und die Überwachung potenzieller suizidaler Tendenzen durch Ärzte zu erhöhen.

Allerdings deuten jüngste Untersuchungen darauf hin, dass Boxed Warnings im Zusammenhang mit Antidepressiva unerwünschte Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendgesundheit und die Suizidalität haben könnten. Die am Montag in Health Affairs veröffentlichte Studie zeigt nach einer umfassenden Analyse eine Abnahme der psychischen Gesundheitsversorgung und einen Anstieg von Überdosierungen von Psychopharmaka und Suizidraten bei Kindern.

Der leitende Studienautor Dr. Stephen Soumerai, Professor am Harvard Pilgrim Health Care Institute und an der Harvard Medical School in Massachusetts, sagte in einer Pressemitteilung: "Wir wollten die beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen von Jugendantidepressiva-Warnungen untersuchen, indem wir eine gründliche Analyse der zuverlässigsten Daten in diesem Bereich durchführten."

Die Forscher untersuchten alle verfügbaren Berichte zu Warnungen und konzentrierten sich auf sorgfältig entworfene Studien und die Zusammenfassung zuverlässiger Datenquellen. Die Ergebnisse basieren auf 11 Berichten, darunter Studien, die die unmittelbaren Auswirkungen nach der 2003er FDA-Empfehlung oder den 2005er Boxed Warnings bewerteten.

Einige Studien zeigten unzureichende Überwachung der Suizidalität. Nach der FDA-Empfehlung und -Warnung überwachten Ärzte weniger als 5 % der pädiatrischen Patienten, wie von der FDA empfohlen, und die Überwachungsraten waren ähnlich wie vor der Warnphase. Keine der Studien berichtete über Verbesserungen in der psychischen Gesundheitsversorgung oder Abnahmen von Suizidversuchen oder -todesfällen nach Implementierung der Warnungen.

Im Gegensatz dazu ergab eine Studie mit mehr als 12 Millionen Patienten signifikante Reduzierungen der Arztbesuche wegen depressiver Symptome oder Diagnosen vor der FDA-Empfehlung. Es gab schnelle und anhaltende Rückgänge in der Verwendung von Antidepressiva - zwischen 20 % und 50 % - nach Einführung der Warnungen.

Drei Studien zeigten einen Anstieg von Psychopharmaka-Vergiftungen, was auf Suizidversuche hindeutet, und in Suizidtodesfällen bei Kindern. Die Auswirkungen der Warnungen betrafen auch junge Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren.

"Die schnellen, umfassenden und anhaltenden Auswirkungen dieser Warnungen - reduzierte Depressionstherapie und erhöhte Suizidalität - sind über 14 Jahre hinweg in solider Forschung zu beobachten", sagte Soumerai. "Die Konsistenz der beobachteten Schäden und der Mangel an beobachteten Vorteilen nach den Black-Box-Warnings lassen darauf schließen, dass dies kein Zufall ist."

Die FDA empfahl in Reaktion auf eine Anfrage, die Überlegung, Boxed Warnings in Routine-Warnungen mit niedrigeren Gesundheitsrisiken einzubeziehen oder sie möglicherweise entirely zu entfernen.

Die neue Studie stellt keinen direkten Zusammenhang zwischen Antidepressiva oder Boxed Warnings und Suizidalität her, sagte Dr. Lisa Fortuna, Vorsitzende des Council on Children, Adolescents, and Their Families bei der American Psychiatric Association, in einer E-Mail. Fortuna war nicht an der Studie beteiligt.

Interpretation der Ergebnisse

In den Vereinigten Staaten ist Depression ein wichtiger Faktor für Suizid, und Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei 10- bis 14-jährigen und die dritthäufigste Todesursache bei 15- bis 24-jährigen, laut dem National Institute of Mental Health.

Seit der Implementierung der Boxed Warnings empfehlen psychiatrische Praxen die Behandlung von mittelgradiger bis schwerer Depression bei Adoleszenten, die Durchführung von Follow-ups innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Antidepressiva-Einnahme undSimilarly nach jeder Dosiserhöhung. Familien müssen über die Warnungen informiert und über die relativen Risiken von unbehandelter Depression im Vergleich zu den Nebenwirkungen von Antidepressiva aufgeklärt werden.

Allerdings "deutet die Studie stark darauf hin, dass die Black-Box-Warnung möglicherweise einige Ärzte und Familien verunsichert hat, Adoleszente mit Antidepressiva zu behandeln", sagte Fortuna. "Die FDA-Warnungen sollten die ärztliche Überwachung suizidaler Gedanken und Verhaltensweisen erhöhen, was überraschend nicht der Fall zu sein scheint."

Die Abwesenheit der Überwachung kann auch auf überforderte klinische Praxen zurückzuführen sein. Viele Jugendpsychiater berichteten mehr depressive Jugendliche von Kinderärzten aufgrund von Bedenken bei der Verschreibung von Antidepressiva, aber die Nachfrage nach psychischen Gesundheitsdienstleistungen übersteigt das verfügbare Personal.

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Zunahme der Suizidraten möglicherweise auf Faktoren zurückzuführen ist, die über die Boxed Warnings hinausgehen, sagte Fortuna, da "wir in den Vereinigten Staaten eine psychische Gesundheitskrise erleben und es in den letzten zehn Jahren und insbesondere während der Pandemie viel Forschung zu steigender psychischer Erkrankung und Suizidalität gibt."

Eine umfassende Untersuchung aller möglichen Ursachen in einer einzigen Studie ist schwierig, aber laut Fortuna "sind die Ergebnisse auf jeden Fall ernsthaft in Betracht zu ziehen."

Darüber hinaus basieren die Ergebnisse auf schnellen Abnahmen der Verordnung von Antidepressiva auf Abnahmen der Verordnung von Antidepressiva, sagte Dr. Kao-Ping Chua, Associate Professor für Pädiatrie am Susan B. Meister Child Health Evaluation and Research Center an der University of Michigan Medical School. Chua war nicht an der Studie beteiligt.

Allerdings ist unklar, "ob dies auf eine unangemessene Verweigerung von Antidepressiva bei jungen Menschen mit schwerer Depression oder auf den Abbruch der Antidepressiva-Therapie bei jungen Menschen zurückzuführen ist, die die Medikation nicht mehr benötigen", fügte Chua in einer E-Mail hinzu.

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Analyse hauptsächlich die unmittelbaren bis mittelbaren Auswirkungen einer vor zwei Jahrzehnten erlassenen Warnung untersucht hat, sagte Chua.

"Wir wissen nicht, ob diese Auswirkungen angehalten haben", sagte er weiter. "Es gibt Gründe zu glauben, dass dies nicht der Fall ist. Zum Beispiel hat unsere frühere Forschung einen aggressiven Anstieg der Verordnung von Antidepressiva bei weiblichen Teenagern und jungen Erwachsenen während der COVID-19-Periode gezeigt - einen Anstieg, der trotz einer aktiven FDA-Schwarzbock-Warnung auftrat."

Umgang mit depressiven Phasen bei Ihrem Kind

Wenn Sie signifikante Veränderungen im Verhalten oder in den Emotionen Ihres Kindes bemerken - wie Veränderungen im Schlafmuster, im sozialen Leben, in der Einstellung, in der schulischen Leistung, in der Aufmerksamkeit oder im Interesse an Aktivitäten - könnte es sein, dass es unter Depression leidet. Die Bewältigung dieser Symptome kann eine schwierige Aufgabe sein, die mit Sorgen darüber verbunden ist, die Symptome zu behandeln, ohne das Risiko für das Kind zu erhöhen.

Es ist unbestritten, dass die Entscheidung, eine antidepressivende Therapie einzuleiten, nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, aber ehrlich gesagt gilt das für jede Langzeitmedikation", sagte Chua. "Alle Medikamente haben potenzielle Vor- und Nachteile. Das Problem besteht darin, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen werden."

Verschiedene Therapien und Behandlungen sollten mit einem Gesundheitsfachmann besprochen werden, der Zeit in die Diskussion der Vor- und Nachteile mit Jugendlichen und ihren Familien investiert, um eine gut informierte Entscheidung zu ermöglichen, schlug Chua vor.

"Kein Thema sollte tabu sein", sagte Fortuna. "Ich glaube auch, dass die Absicht der FDA, die ärztliche Überwachung von suizidalen Gedanken und Verhaltensweisen durch die Warnungen zu stärken, gerechtfertigt ist."

Jugendliche, die mit Depressionen kämpfen, sollten "eine umfassende Beurteilung durchlaufen und engmaschig überwacht werden, ob sie Antidepressiva einnehmen oder nicht, insbesondere wenn sie Medikamente verschrieben bekommen haben", fügte sie hinzu.

Übliche Nebenwirkungen halten in der Regel ein paar Wochen an und wenn nicht, kann ein Arzt ein anderes Medikament empfehlen. Jeder Jugendliche variiert in Bezug auf das Risikoniveau, die Anforderungen und die Situation, wie Fortuna betonte, und Antidepressiva können lebensrettend sein.

Die Studie legt nahe, dass Warnhinweise auf Antidepressiva die pädiatrische Psychiatrie negativ beeinflussen könnten, was zu einer Verringerung der Depressionstherapien und einer Zunahme von psychotropen Drogen-Überdosen und Suizidraten bei Kindern führen könnte. Trotz des Ziels der Warnhinweise, die ärztliche Überwachung von suizidalen Gedanken zu verbessern, fanden die Forscher heraus, dass weniger als 5% der pädiatrischen Patienten wie empfohlen überwacht wurden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Warnhinweise möglicherweise dazu führen, dass Anbieter und Familien besorgt sind, Jugendliche mit Antidepressiva zu behandeln, was potenziell zu einer verringerten Depressionstherapie und erhöhten Suiziden führen könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Studie keinen direkten Zusammenhang zwischen Antidepressiva und Suizidalität herstellt und andere Faktoren, wie die psychische Gesundheitskrise in den Vereinigten Staaten, zu dem Anstieg der Suizidraten beitragen könnten.

