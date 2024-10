Bereitstellung von wesentlichen Gegenständen für ein "Krisen-Kit", das in Notfällen mitgeführt werden kann.

Wichtiger Gegenstand zum Mitnehmen: ein "Überlebenskit" mit Notfallausrüstung. Überlebenskits sollen verhindern, dass Sie hektisch nach Gegenständen suchen, wenn eine gefährliche Situation plötzlich eintritt.

Diese Kits decken die Bedürfnisse einer Familie von vier Personen ab und helfen ihnen, nach einer Katastrophe mehrere Tage unabhängig zu leben, insbesondere wenn herkömmliche Dienstleistungen nicht verfügbar sind.

Das Kit muss nicht unbedingt eine Tasche sein; es kann auch ein Karton, ein Behälter oder eine Kiste sein, solange er alle wichtigen Vorräte enthält.

Der Inhalt eines Familien-Überlebenskits kann über Leben und Tod entscheiden, je nach Schwere der Situation, sagt Jonathan Sury, Senior-Stabsmitarbeiter am Nationalen Zentrum für Katastrophenvorbereitung (NCDP) an der Columbia Climate School.

"Sich selbst und seine Familie vorzubereiten, entlastet unser Antwortsystem und bereitet Sie mental auf das vor, was kommt", sagte Sury. "Vorbereitung ist der Unterschied zwischen Ängstlichkeit und Gelassenheit, Ruhe und Besonnenheit."

Vorbereitung auf Katastrophen ist in der Tat ein wichtiges Thema; eine NCDP-Umfrage aus dem Jahr 2015 ergab, dass nur 35% der Befragten einen ausreichenden Katastrophenvorbereitungsplan und -ausrüstung hatten.

Egal, ob Ihr Zuhause derzeit bedroht ist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einen Plan zu erstellen.

Ihre unverzichtbaren Gegenstände

Die meisten Gegenstände, die von Katastrophenvorbereitungsexperten für den Einbau in ein Überlebenskit empfohlen werden, können Sie im Haus finden. Sie können sie auch einzeln kaufen oder als Teil von vorkonfektionierten Kit-Paketen, die zum einen Einkauf konzipiert sind.

Wählen Sie Ihre Strategie, aber die FEMA-Website empfiehlt, dass ein grundlegendes Notfallversorgungskit Folgendes enthalten sollte:

• Ein Liter Wasser pro Person und Tag

• Eine dreitägige Versorgung mit nicht verderblichen Lebensmitteln pro Person und Tier

• Die Medikamente der Familie

• Ein batteriebetriebener oder handkurbelgetriebener Radio

• Taschenlampen

• Ein Verbandskasten

• Ein Schlüssel zum Abschalten von Versorgungsleitungen

Längere Listen empfehlen zusätzliche Gegenstände wie Notfalldecken, Bargeld, Solarzellenhandys und ein Multifunktionswerkzeug wie ein Leatherman oder ein Schweizer Taschenmesser.

Sie sollten auch digitale Kopien wichtiger Dokumente wie Geburtsurkunden, Versicherungspolicen und Pässe sowie einen ausreichenden Vorrat an verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten für jedes Familienmitglied aufnehmen, sagt Sury.

Sind die Straßen frei?

Ein weiterer wichtiger Bestandteil: detaillierte Papierkarten.

Es ist wichtig, gedruckte Karten der Gegend mit mindestens zwei Fluchtrouten klar zu markieren, sagt Samantha Montano, Assistenzprofessorin für Katastrophenmanagement an der Massachusetts Maritime Academy.

"Haben Sie Evakuierungspläne, die die Art des Transports, die Zahlungsmethode und den Aufenthaltsort enthalten", schrieb Montano in einer E-Mail.

"Dies ist insbesondere wichtig, wenn man frühzeitig berücksichtigt, dass die Pandemie Ihre bestehenden Evakuierungspläne möglicherweise überholt hat."

Das Amerikanische Rote Kreuz hat ebenfalls eine Checkliste veröffentlicht, die diese Prinzipien unterstützt.

Ist es Zeit zu gehen?

Während der Pandemie haben viele Familien ihre Evakuierungspläne überdacht und sind eher gegangen, bevor eine offizielle Warnung erfolgte, hauptsächlich um Gefahren zu vermeiden.

Personen, die an Covid-19, Grippe oder anderen ansteckenden Krankheiten erkranken können, müssen besonders vorsichtig sein, wenn sie evakuieren, insbesondere wenn sie immunkompromittiert oder derzeit krank sind. (Dies gilt für alle.)

"Wenn Menschen in einer Situation sind, die eine Evakuierung erfordert, sollten sie proaktiv handeln und frühzeitig gehen", sagte er.

Ein Videoaufzeichnung Ihres Zuhauses

Wenn Sie Zeit haben, führen Sie einen Rundgang durch Ihr Zuhause durch und machen Sie ein Video von den Inhalten. Wenn das Gebäude zerstört wird, wird Ihre Versicherungsgesellschaft diesen Beweis benötigen.

Sury, der Experte von Columbia, sagt, dass dies nicht obligatorisch ist, aber immer eine gute Idee ist, einen solchen Aufzeichnungs.

"Alles, was für Ihre Identifizierung oder Entschädigung nach einer Katastrophe erforderlich ist", sagte er. "Wenn Sie eine Möglichkeit haben, formelle Aufzeichnungen von allem Wertvollen zu machen, wird es Ihnen langfristig bei der Erholung von Katastrophen helfen."

Sury's Organisation hat eine App entwickelt, die Menschen dabei helfen soll, ihre Bereitschaft zur Reaktion auf eine Katastrophe zu bestimmen. Die Anwendung, genannt "Vorbereitungs-Assistent", ist beides unterhaltsam und informativ und bietet wichtige Informationen und Ratschläge, wie man die Bereitschaft maximiert und das Risiko minimiert.

Vergessen Sie nicht die Teddybären

Außerdem zu den notwendigen Medikamenten und grundlegenden Versorgungsgütern für Ihre Kinder sollten Sie ihre Lieblingsspielzeuge, Decken, Lieblingsbücher, Tablets (und Ladegeräte) oder andere Gegenstände einpacken, die ihnen helfen, ihre Angst zu lindern, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen.

Die Bewohnerin von Sonoma County, Kalifornien, Rosie Monson, hat dies auf die harte Tour gelernt. Im Jahr 2019, als das Kincade-Feuer ihr Zuhause in der Alexander Valley bedrohte und sie und ihr Mann evakuierten, machte Monson einen schnellen Rundgang durch das Haus, um die Lieblingsgegenstände ihrer Kinder zu sammeln.

"In unserem Fall waren es My Little Pony-Puppen, ein Nintendo Switch, Schmuck und Stofftier", sagte Monson. "Ich hatte nicht genug Zeit zum Packen und konnte nicht alles in unser Auto mit den Haustieren und Kindern packen, aber ich wollte nicht, dass meine Kinder traurig oder gestresst oder anders als andere Kinder sind, weil etwas in ihrer regelmäßigen Routine fehlte."

Monson und ihr Mann verloren ihr Zuhause bei diesem Feuer und sie sagte, dass ihre Kinder immer noch alles schätzen, was gerettet wurde. Ihre Empfehlung für das Packen von Evakuierungen: "Wenn Ihre Kinder ihre Lieblingsdinge nicht haben, fangen die Tränen jedes Mal an, wenn sie daran denken, und es ist so traurig."

Der Hauptpunkt: Bleiben Sie immer vorbereitet, sogar wenn Ihr Notfallkit unvollständig ist. Nur das Zusammenstellen eines "Weggeh-Bags" garantiert keine Bereitschaft, betont Montano.

Unsere Untersuchungen zeigen klar, dass es viel komplexer ist, als es scheint. "Ihre persönlichen Kontakte, finanzielle Situation, die Bereitschaft der Gemeindebeamten und andere Faktoren spielen eine wichtige Rolle dabei, wie gut Sie auf eine Katastrophe vorbereitet sind", erklärte sie.

Matt Villano, ein Journalist und Redakteur aus Kalifornien, musste in den letzten sieben Jahren vor drei Waldbränden fliehen. Dies ist ein Update von Villanos Artikel aus November 2020.

Gesundheit und Wohlbefinden in Ihre Katastrophenvorbereitung einzuplanen, ist entscheidend. Überlegen Sie, Energieriegel, Flaschenwasser und verschriebene Medikamente in Ihren Überlebenskit aufzunehmen. Ein gut ausgerüsteter Kit sollte auch persönliche Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel und Toilettenpapier enthalten, um Gesundheit und Wohlbefinden während eines Notfalls aufrechtzuerhalten.

Die mentale Gesundheit sollte während solcher Zeiten nicht vernachlässigt werden. Entspannungstechniken zu praktizieren, beruhigende ätherische Öle mitzuführen oder therapeutische Spiele wie Malbücher oder Stressbälle in Ihren Kit aufzunehmen, kann dazu beitragen, Wohlbefinden zu fördern und Angst zu reduzieren, wenn eine Katastrophe eintritt.

