Young Sheldon" wird im Mai 2024 nach sieben Staffeln eingestellt

Die Erfolgsserie "Young Sheldon" wird mit der kommenden siebten Staffel enden, teilte der Sender CBS am Dienstag in einer E-Mail an CNN mit.

Die Sitcom wird am Donnerstag, den 16. Mai, ein einstündiges Serienfinale ausstrahlen, heißt es in der Mitteilung.

"Young Sheldon" ist ein Prequel-Spinoff der Erfolgsserie "The Big Bang Theory", die von 2007 bis 2019 auf CBS lief.

In dieser Serie lernten die Zuschauer Sheldon Cooper, dargestellt von Jim Parsons, kennen, einen unglaublich brillanten, aber sozial unbeholfenen Physiker, der die Welt etwas anders sieht als die Menschen um ihn herum - mit oft urkomischem Effekt.

In dem Spin-off wird Sheldons Kindheit und frühes Familienleben erforscht, wobei der "Big Little Lies"-Darsteller Iain Armitage die Hauptrolle übernimmt.

Mit dem Abschluss der nächsten Staffel von "Young Sheldon" wird die beliebte Figur 17 Jahre lang auf Sendung sein.

"Es war eine wunderbare Erfahrung, den Ursprung von Sheldon Cooper zu erzählen und die Geschichte auf die gesamte Cooper-Familie auszudehnen", so die ausführenden Produzenten Steve Holland, Steven Molaro und Chuck Lorre in der CBS-Erklärung.

"Wir sind unseren Fans dankbar, dass sie dieses Kapitel der Coopers in den letzten sechs Staffeln so begeistert aufgenommen haben, und im Namen der gesamten 'Young Sheldon'-Familie freuen wir uns, diese letzte Staffel mit Ihnen zu teilen."

Die letzte Staffel von "Young Sheldon" wird am Donnerstag, den 15. Februar, auf CBS ausgestrahlt.

