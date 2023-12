Yellowstone"-Darsteller satteln für die Sonderveranstaltung "Ride to the Polls" auf

Piper Perabo und Mo Brings Plenty werden sich Loren Anthony ("Dexter: New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") und Nicole Kang ("Batwoman") anschließen, um im Rahmen eines von den Organisationen Harness und Protect the Sacred geleiteten "Ride to the Polls" das Bewusstsein der Wähler zu stärken.

Der Solidarity Trail Ride findet am 15. Oktober im Monument Valley, Arizona, statt.

"In unserem Land ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir das nationale Narrativ so verändern, dass die Rechte und Stimmen Schwarzer, indigener und farbiger Gemeinschaften in den Mittelpunkt gestellt werden", sagte America Ferrera, die zusammen mit Ryan Piers Williams und Wilmer Valderrama Harness gegründet hat, in einem E-Mail-Interview mit CNN. "Wir alle müssen tun, was wir können, um die Wahlbeteiligung dieser Menschen zu erhöhen, insbesondere derjenigen, die in ländlichen und entrechteten Gemeinden leben. Da viele Systeme unserer Demokratie unter Beschuss stehen, setzt sich Harness dafür ein, das Wahlrecht für alle Amerikaner zu schützen und dabei die Stärken zu nutzen, von denen wir wissen, dass wir sie durch Geschichtenerzählen und kulturell kompetentes Organisieren vor Ort haben."

Die Veranstaltung ist eine Erweiterung der Bemühungen von Allie Young, der Organisatorin von Ride to the Polls und Gründerin von Protect the Sacred.

Vor zwei Jahren versammelte sich Young mit führenden Persönlichkeiten der Navajo Nation zu einem 20 Meilen langen Ritt zu Pferd, um Diné-Wähler zu den Wahllokalen zu führen - eine Hommage an ihre Vorfahren, die stundenlang ritten, um ihre Stimme abzugeben.

"Ich habe Ride to the Polls im Jahr 2020 ins Leben gerufen, in der Hoffnung, junge Menschen in meiner Gemeinde zu erreichen, die aus gutem Grund nicht motiviert waren, wählen zu gehen", erklärte sie gegenüber CNN. "Ich glaube nicht, dass es nur die indigene Gemeinschaft ist, die so denkt. Ich glaube, dass BIPOC-Gemeinschaften, entrechtete Gemeinschaften im ganzen Land das Gefühl haben, dass sie nicht mehr sicher sind, worauf sie vertrauen können. Ich glaube, viele Menschen sind von den allgemeinen Wahlkampfbotschaften ermüdet."

Das Feedback, das sie im Jahr 2020 erhalten habe, so Young, spiegele die allgemeine Enttäuschung über "ein System, das nicht für uns geschaffen wurde" wider.

"Und ich habe gesagt: 'Ich bin bei euch.' Aber wenn wir uns beteiligen, ist unsere Stimme mächtig", sagte sie.

Die Initiative von Young und Harness, mehr "Ride to the Polls"-Veranstaltungen durchzuführen, wurde in diesem Sinne durchgeführt.

"Wenn unsere Vorfahren - ob in der indigenen Gemeinschaft, der schwarzen Gemeinschaft, der Latinx-Gemeinschaft - wir alle aus diesen Geschichten kommen, wo unsere Vorfahren für unsere heutige Existenz kämpfen mussten", sagte Young. "Das ist die Botschaft, die ich verbreiten möchte, während wir expandieren - unsere Kraft und unsere Widerstandsfähigkeit. Wenn wir als Gemeinschaften zusammenkommen und aufstehen, zeigt sich, wie mächtig wir tatsächlich sind."

Eine weitere Veranstaltung im Vorfeld der Zwischenwahlen findet in San Antonio statt und heißt Quince to the Polls". Am 29. Oktober werden junge Mädchen, die ihre Quinceañeras feiern, die Feier als Gelegenheit nutzen, ihre Familien und Gemeinden zur Teilnahme an der vorzeitigen Stimmabgabe und am Wahltag zu ermutigen. Eine Skate to the Polls-Veranstaltung fand bereits im August statt.

Die Veranstaltung am Samstag in Arizona findet ihren Höhepunkt auf dem Kayenta Rodeo Grounds, wo es eine Podiumsdiskussion zum Thema Wahlen sowie Informationen über Wahllokale, Essen und Musik geben wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com