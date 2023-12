Verkehr - Wo ist in den Ferien am meisten los?

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und mit ihnen die letzte Reisewelle des Jahres.ADAC Die verkehrsreichste Zeit über Weihnachten wird voraussichtlich Freitag sein, der letzte Schultag vor den Ferien. Am Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist die Staugefahr besonders hoch. Über Weihnachten ist es ruhiger und erst am 27. Dezember wird es wieder richtig los. Dann beginnt die Rückreise und der Urlaubstransport.

Das Innenministerium hat am Donnerstag auch Strecken gekennzeichnet, bei denen die Gefahr von Verkehrsstaus am Weihnachtswochenende besteht. Staugefahr besteht auf der A5 zwischen Heidelberg und Baden-Baden, der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim Süd sowie der A8 zwischen Eichelberg und Ulm Ost.

Zahlen der Europäischen Kommission und des Schweizer Verkehrsclubs TCS zeigen, dass Baden-Württemberger, die in den Weihnachtsferien ins Ausland fahren, nur teilweise zu günstigeren Preisen tanken können. Wenn Sie zum Beispiel in Österreich Skifahren gehen, ist das Tanken dort relativ günstig. Super war pro Liter rund 28 Cent günstiger als der Bundesdurchschnitt und Diesel knapp 9 Cent pro Liter, ohne die neuesten Zahlen der Europäischen Kommission vom Montag. In Frankreich und Italien hingegen liegen die Superkraftstoffpreise leicht über dem deutschen Durchschnitt, die Dieselpreise liegen etwa 6 bis 7 Cent höher. In der Schweiz sind die Tankkosten in letzter Zeit generell deutlich gestiegen.

Auch auf den Strecken war viel los. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar würden 60 neue Fernverkehrszüge durch Deutschland verkehren. „Wir empfehlen, Sitzplätze rund um die Feiertage zu buchen, da die Züge erfahrungsgemäß sehr ausgelastet sind“, sagte der Sprecher. Allerdings sind an diesem Tag in den Vororten häufig freie Plätze verfügbar.

Freitag ist mit fast 160 geplanten Flügen auch der verkehrsreichste Tag am Flughafen Stuttgart. Ein Sprecher erklärte, dass es im Winter durchschnittlich 150 bis 200 Flüge pro Tag gebe und man sich auf einen erholsamen Urlaub freue. Die beliebtesten Reiseziele das ganze Jahr über sind Türkei und Spanien. „Wie immer sollte man mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein“, sagte sie. Es lohnt sich auch, online nachzuschauen.

