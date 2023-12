Regisseur - Wim Wenders: Männer haben keine gute Arbeitsmoral

Regisseur Wim Wenders (78) findet, dass Filme mit Frauen am Set besser seien: „Seien wir ehrlich: Unter Männern herrscht normalerweise keine sehr gute Arbeitsmoral“, sagte Wenders gegenüber der NEO Snabrück Zeitung. „Es gibt zu viel Schweigen oder zu viel Dummheit.“ Witze. Wenn Frauen dazukommen, ändert sich plötzlich die Einstellung, in einem gut gemischten Team ist jeder anders gestimmt, wacher und agiler. "

Wenders sagte, das Schießen mache mehr Spaß, wenn Frauen gleichberechtigt daran teilnähmen. „In den 1970er-Jahren bestanden Filmteams oft fast ausschließlich aus Männern, was einfach nicht das Beste aus jedem herausholte; stattdessen stellten sich schnell langweilige Konventionen ein.“ Aber als Frauen wichtige Rollen übernahmen, wurden Filme Arbeit sein.“ aktiver".

Wenders („Paris, Texas“) wetteifert um einen ausländischen Oscar für seinen neuen japanischen Film „Perfect Days“, der in Tokio gedreht wurde. Er schaffte es auf die sogenannte Shortlist von 15 Kandidaten. Wenders stellt fest, dass in Japan ein größeres Gemeinschaftsgefühl herrscht als in Deutschland: „Was wir gemeinsam nutzen, hat in Japan einen höheren Wert. Hier wird es eher ignoriert.“

Quelle: www.stern.de