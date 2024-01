Britney Spears sagt, sie werde "niemals" in die Musikindustrie zurückkehren, hat aber "über 20 Songs" für andere geschrieben

Auf ihrem verifizierten Instagram-Account dementierte die Sängerin am Mittwoch, dass sie wieder im Studio sei, und schrieb in der Bildunterschrift neben ein berühmtes Gemälde der Salome: "Nur damit das klar ist, die meisten Nachrichten sind Müll!"

"Sie sagen ständig, dass ich mich an irgendwelche Leute wende, um ein neues Album zu machen ... Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren !", lautete die Bildunterschrift. "Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder für andere Leute !"

Spears' letztes vollständiges Album war "Glory" im Jahr 2016. Es war ihr neuntes Studioalbum. In der Zwischenzeit hat sie einige Singles aufgenommen, darunter 2022 "Hold Me Closer" mit Elton John und letztes Jahr "Mind Your Business" mit Will.i.am.

Doch auch wenn sie in letzter Zeit nur wenig eigenes Material veröffentlicht hat, ist Spears laut ihrem Post von dieser Woche privat als "Ghostwriterin" im Geschäft geblieben.

"Ich habe in den letzten zwei Jahren über 20 Songs für andere Leute geschrieben", schrieb sie. "Ich bin ein Ghostwriter und ich genieße es ehrlich gesagt auf diese Weise!"

Sie schrieb auch, dass es "weit von der Wahrheit entfernt" sei, dass ihre 2023 erschienene Biografie "The Woman in Me" illegal und ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com