Hat Taylor Swift ihre Beziehung zu Travis Kelce schon vor Jahren bekannt gegeben?

2009 sprach die Superstar-Sängerin mit der Zeitschrift Glamour und wurde gefragt, wie eine Beziehung für sie "aussehen" würde.

"Es wird immer eine Fernbeziehung sein, auch wenn ich mit dem Jungen ausgehe, der neben mir in Nashville wohnt. Ich werde zu ihm fliegen, um ihn zu sehen, und ihn an Orte fliegen, um mich zu sehen", sagte Swift damals. "Es fühlt sich so an, als ob es mehr Zeitplanung bedeuten würde, und ich habe bereits eine Menge Zeitplanung in meinem Leben zu bewältigen. Natürlich, wenn ich jemanden treffe, der das wert ist, würde ich wahrscheinlich aufhören, so zu denken!"

Kelce passt definitiv in diese Kategorie.

Sie ist gereist, um ihn beim Fußballspielen zu sehen, und er ist nach Übersee gereist, um sie bei ihrer "Eras Tour" zu sehen. Außerdem sind die beiden zwischen seinem Haus in Missouri und ihrem in New York City hin- und hergefahren, um Zeit miteinander zu verbringen.

In dem Glamour-Artikel von vor 15 Jahren wurde Swift auch gefragt, ob sie nur "jemanden auf einem ähnlichen Erfolgsniveau daten würde".

"Ich denke, es ist eher eine Frage des Vertrauens. Ich würde nicht mit einem Schwächling zusammen sein wollen, der mich alle Pläne machen und die ganze Kontrolle haben lässt", sagte Swift. "Es ist ganz natürlich für mich, in den Planungsmodus zu gehen, aber ich möchte lieber mit jemandem zusammen sein, der seine eigene Stimme, Leidenschaft und Ambition hat."

Viele Leute denken, dass das genau wie Kelce klingt, ein Tight End der Kansas City Chiefs, der eindeutig eine Leidenschaft für Football hat und sich mit dem Ruhm wohlfühlt, so dass er seine Beziehung mit Swift sehr öffentlich gemacht hat .

All das legt die Vermutung nahe, dass Kelce das Endspiel für Swift sein könnte.

