12 Bücher, die wir im Jahr 2024 unbedingt lesen wollen

Hier sind 12 faszinierende Titel, die 2024 erscheinen - die meisten davon in den nächsten Monaten. Es ist ein Sammelsurium: Belletristik, Thriller, Memoiren, Selbstermächtigung und wahre Geschichten von außergewöhnlicher Tapferkeit. Ob Belletristik oder Sachbuch, die besten Bücher entführen uns in eine andere Welt, und es gibt viele Ziele, aus denen Sie wählen können, um Ihr Lesejahr zu beginnen.

Ich hoffe, Sie finden auf dieser Liste etwas, das Sie anspricht.

FICTION

Wandernde Sterne, von Tommy Orange

Tommy Oranges erster Roman There There" über eine lose zusammenhängende Gruppe von amerikanischen Ureinwohnern im heutigen Oakland, Kalifornien, war in der Pulitzer-Finalrunde. Jetzt ist er mit einer Fortsetzung zurück, in der einige der gleichen Charaktere auftreten, von denen einige mit den Auswirkungen einer Massenerschießung zu kämpfen haben. Orange verknüpft die Geschichte mit dem Sand-Creek-Massaker von 1864 in Colorado, bei dem mehr als 200 ihrer Vorfahren getötet wurden, um die blutige Geschichte der Verfolgung der amerikanischen Ureinwohner zu verdeutlichen.

Bis August, von Gabriel García Márquez

García Márquez, der überragende kolumbianische Schriftsteller von Klassikern des 20. Jahrhunderts wie Hundert Jahre Einsamkeit", starb 2014. Aber er hinterließ diesen schmalen, unveröffentlichten Roman über eine glücklich verheiratete Frau mit einem ungewöhnlichen Ritual: Jeden August reist sie auf eine nahe gelegene Insel, wo sie sich für eine Nacht einen neuen Liebhaber nimmt. Der Verlag nennt das Buch "eine tiefgründige Meditation über Freiheit, Reue, Selbstveränderung und die Geheimnisse der Liebe".

James, von Percival Everett

Eine so clevere Idee, dass man sich fragt, warum das noch niemand gemacht hat: Eine Neuinterpretation von Mark Twains "Die Abenteuer des Huckleberry Finn", erzählt aus der Perspektive von Jim, Hucks Gefährten, der der Versklavung entkommen ist. Der Verlag verspricht, dass Everetts Roman, der wie das Original die Reise von Huck und Jim auf einem Floß den Mississippi hinunter beschreibt, Jims "Handlungsfähigkeit, Intelligenz und Mitgefühl ... in einem radikal neuen Licht" zeigen wird.

Bär, von Julia Phillips

Phillips begeisterte die Leser 2019 mit "Verschwundene Erde", ihrem preisgekrönten Roman über eine Gemeinschaft, die um zwei vermisste Mädchen auf der winterlichen russischen Halbinsel Kamtschatka trauert. Jetzt ist sie zurück mit einer weiteren Geschichte über zwei Schwestern in einer abgelegenen Umgebung - diesmal auf einer Insel in der Nähe von Seattle -, deren Begegnung in der Wildnis mit einem riesigen, mysteriösen Bären ihr Leben umzuwerfen und sie zu entzweien droht.

Die Hochzeitsleute, von Alison Espach

Phoebe Stone checkt am Tiefpunkt ihres Lebens in ein schickes Hotel am Meer ein, trägt ihr bestes Kleid und hofft auf ein paar Stunden Luxus, bevor sie mit ihrem Leben abschließt. Doch schon bald wird sie in eine chaotische Hochzeit hineingezogen, wird mit einem Hochzeitsgast verwechselt und freundet sich mit der Braut an - all das führt sie unerwartet in eine möglicherweise bessere Zukunft. Dieser Roman verspricht mehr von Espachs Markenzeichen, dem Witz und dem Gespür für gebrochene Charaktere, die zwischen den Tränen irgendwie einen Hoffnungsschimmer finden.

Die Wut, von Alex Michaelides

Fans von spannenden Thrillern waren begeistert von Michaelides' Debüt Der stille Patient", das mit einer Bombe endete und sich mehr als 6 Millionen Mal verkaufte. In seinem neuen Roman versucht er, einer altbekannten Geschichte eine neue Wendung zu geben: eine Versammlung von Menschen an einem abgelegenen Ort, die plötzlich feststellen, dass einer von ihnen ein Mörder ist. In "The Fury" geht es um einen ehemaligen Filmstar, der seine engsten Freunde zu einem Wochenendausflug auf seine private griechische Insel einlädt. Innerhalb von 48 Stunden ist einer von ihnen tot und die Überlebenden sind auf der Hut - und wir Leser werden wahrscheinlich durch die Seiten rasen.

Die Frauen, von Kristin Hannah

Hannah, die Autorin des gefeierten Bestsellers "Die Nachtigall", ist mit einem weiteren Roman zurück, der in Kriegszeiten spielt. In diesem Roman geht es um Frankie McGrath, eine behütete Studentin, die 1965 dem Army Nurse Corps beitritt und nach Vietnam geschickt wird, wo sie mit dem Chaos des Krieges konfrontiert wird, aber auch überraschende Bindungen zu ihren Mitschwestern aufbaut. Wie viele Vietnam-Veteranen kämpft Frankie später mit der Rückkehr in ein sich veränderndes Amerika.

NONFICTION

Das Haus der verborgenen Bedeutungen: Eine Erinnerung, von RuPaul

RuPaul ist seit Jahrzehnten eine Pop-Ikone und die berühmteste Drag-Queen der Welt. Doch nur wenige Menschen kennen die persönliche Geschichte des vielseitigen Entertainers und cleveren Unternehmers. Diese Memoiren zeichnen seinen bemerkenswerten Weg von einer armen Kindheit in Kalifornien über seine prägenden Jahre in den Clubszenen von Atlanta und New York bis hin zu seinem heutigen Status als Unterhaltungsmogul nach, der Pionierarbeit bei der Darstellung von Queer im Fernsehen geleistet hat.

Messer: Meditationen nach einem Mordversuch, von Salman Rushdie

Im August 2022 wollte Salman Rushdie gerade einen Vortrag im Bundesstaat New York halten, als ein Mann ihn mit einem Messer angriff, mehrmals auf ihn einstach und ihn auf einem Auge erblindete. Die neuen Memoiren des gefeierten Schriftstellers, der seit langem Todesdrohungen wegen vermeintlich islamfeindlicher Elemente in seinem Werk erhalten hat, schildern den Angriff und seine Folgen. In einer Erklärung aus dem vergangenen Jahr beschrieb Rushie das Buch als "eine Möglichkeit, die Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen und Gewalt mit Kunst zu beantworten".

Der Dämon der Unruhe, von Erik Larson

Mit Bestsellern wie "Dead Wake" und "The Devil in the White City" hat Erik Larson bewiesen, dass er ein Meister darin ist, weniger bekannte Kapitel der Geschichte in fesselnde Geschichten zu verwandeln. Diesmal hat er sich mit den entscheidenden fünf Monaten zwischen der Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten und dem schicksalhaften Angriff der Konföderierten auf Fort Sumter im Jahr 1861 befasst, der Lincolns Hoffnungen, das zerrissene Land zusammenzuhalten, zunichte machte - und den Bürgerkrieg auslöste.

Superkommunikatoren, von Charles Duhigg

Wahrscheinlich haben wir uns alle schon einmal gewünscht, wir könnten überzeugender sein. Duhigg untersucht nach seinem Bestseller "Die Macht der Gewohnheit", warum sich manche Menschen so mühelos Gehör verschaffen - und anderen zuhören - können. Das Buch verspricht zu zeigen, "wie wir alle lernen können, die verborgenen Schichten, die unter jedem Gespräch lauern, zu erkennen und zu nutzen."

American Girls: Die Reise einer Frau in den Islamischen Staat und der Kampf ihrer Schwester, sie nach Hause zu holen, von Jessica Roy

2015 machte Samantha Sally mit ihrem marokkanischstämmigen Ehemann und ihren beiden kleinen Kindern Urlaub in der Türkei, als er sie angeblich mit einem Trick dazu brachte, die Grenze nach Syrien zu überqueren. Dort soll sich ihr zunehmend radikalisierter Ehemann in ein Monster verwandelt haben, das sich der ISIS anschloss, sie schlug und ihren Sohn in einem Propagandavideo des Islamischen Staates benutzte. In der Zwischenzeit war ihre jüngere Schwester zu Hause in Indiana, um ihr bei der Flucht zu helfen. Mit einer solch dramatischen wahren Geschichte im Herzen wird "American Girls" wahrscheinlich eine fesselnde Lektüre sein.

Quelle: edition.cnn.com