Will Smith spricht über die Ohrfeige bei den Oscars und sagt Trevor Noah, dass "verletzte Menschen Menschen verletzen".

Bei der Werbung für seinen neuen Film "Emancipation" sprach Smith von einem "schrecklichen Abend" und sagte, er sei "ausgerastet", als er die Bühne stürmte und den Moderator Chris Rock ohrfeigte.

"Und ich denke, was ich sagen würde, ist, dass man nie weiß, was jemand durchmacht", sagte Smith. "Ich habe an diesem Abend etwas durchgemacht. Das rechtfertigt mein Verhalten aber in keiner Weise.

Smith sagte, dass es ihn am meisten schmerzt, dass seine Handlungen es "anderen Menschen schwer machen".

"Ich habe verstanden, dass man sagt, dass verletzte Menschen andere Menschen verletzen", sagte er.

"Das war eine Wut, die lange Zeit in der Flasche war", sagte Smith.

Noah wies darauf hin, dass Smith in seinen Memoiren darüber geschrieben habe, dass er mit der Angst vor Konflikten aufgewachsen sei, und der Talkshow-Moderator erwähnte auch die negativen Dinge, die im Internet über Smith und seine Familie gesagt worden seien.

"Es waren viele Dinge", sagte Smith daraufhin. "Es war der kleine Junge, der mit ansehen musste, wie sein Vater seine Mutter verprügelte, wissen Sie. All das sprudelte in diesem Moment nur so heraus."

Smith sagte, wer er in diesem Moment war, sei "nicht der, der ich sein will".

Im Juli sprach Smith die Ohrfeige an und entschuldigte sich öffentlich in den sozialen Medien.

Die Academy hat Smith sanktioniert, indem sie ihn für die nächsten 10 Jahre von der Teilnahme an den Oscars ausschloss.

Quelle: edition.cnn.com