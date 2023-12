Will Ferrell und Ryan Reynolds versuchen sich in der Musikkomödie "Spirited" an Händen (und Füßen)

Unter der Regie von Sean Anders ("Daddy's Home"), der auch das Drehbuch schrieb, und mit Liedern des "La La Land"-Teams Benj Pasek und Justin Paul hat "Spirited" zweifellos ein großes Broadway-Feeling, während er seine Hauptdarsteller (die nicht in erster Linie für ihre Gesangs- und Tanzeinlagen bekannt sind) geschickt mit Horden von Leuten umgibt, die beides beherrschen.

Der spielerische Ton schwankt jedoch zwischen selbstreferenziellen Anspielungen auf die Ungereimtheit von Menschen, die plötzlich in ein Lied ausbrechen, und der Sentimentalität eines Urlaubsfilms, wo entweder ein unverhohleneres Engagement für die Satire oder eine unverhohlene Umarmung ihrer Saftigkeit angebracht wäre.

Natürlich bringt das Spiel mit Charles Dickens' oft erzählter Geschichte eine Menge Kurzweil in das Geschehen, mit Ferrell als Geist der gegenwärtigen Weihnacht, der über Reynolds' schnell redenden Clint Briggs stolpert, einen Medienberater, der versucht, Weihnachten zu kommerzialisieren. Der Geist der Gegenwart identifiziert ihn als Kandidaten für den nächsten "Täter" und bietet ihm eine Scrooge-ähnliche Chance auf Wiedergutmachung. Dabei spielt es keine Rolle, dass Clint als hoffnungsloser Fall beschrieben wird, oder als "uneinlösbar", wie es in einem der Songs heißt, in denen dieses Wort immer wieder erklingt.

Reynolds findet sich also in der Rolle eines öligen Charakters wieder, den wir schon oft gesehen haben - eine Variation seiner "Deadpool"- Schlauheit -, während Present darum kämpft, ihn zu zähmen, während er sich für Clints Top-Angestellte (Octavia Spencer) interessiert, die mehr Zeit damit verbringt, mit ihrem Gewissen über ihre Arbeit zu ringen, als ihr Chef es tut.

Zum Team von Present gehören auch der unerwartet geile Geist der vergangenen Weihnacht (Sunita Mani) und Future (gesprochen von Tracy Morgan), der sich in privaten Momenten darüber beschwert, dass er immer nur auf andere zeigen darf.

Wenn "Spirited" nur nicht ständig auf seinen eigenen Pointen herumtanzen würde, wenn man bedenkt, wie gut die Leute die zugrundeliegende Scrooge-Geschichte kennen, die uns sowohl düstere revisionistische Versionen (siehe den Guy-Pearce-Film von FX) als auch breitere Parodien wie "Scrooged" beschert hat. Der einzige Vorteil daran ist, dass das Schwanken die wenigen wirklich guten Witze hervorhebt, wie z. B. die Beschreibung von Clint als "die perfekte Kombination aus Mussolini und Seacrest".

Ferrell (der seinen "Elf"-ähnlichen Weihnachtsfilm-Lebenslauf aufpolstert) und Reynolds sind vielleicht nicht überraschend mehr mit der Komödie als mit dem Gesang und den energisch choreographierten Tanznummern beschäftigt, obwohl sie in dieser Hinsicht vollkommen ausreichend sind und sich dabei prächtig zu amüsieren scheinen.

Ob die Zuschauer auch so viel Spaß haben werden, ist eine andere Frage. Denn letztlich erweist sich "Spirited" nicht als unverwechselbar genug, um sich wirklich von der alljährlichen Schwemme an Feiertagskost abzuheben. Er dient als eine Anspielung auf die Vergangenheit, die eine passable Möglichkeit ist, die Zeit in der Gegenwart totzuschlagen, die aber wahrscheinlich nicht viel für die Zukunft verheißt.

"Spirited" hat am 11. November in ausgewählten US-Kinos und am 18. November auf Apple TV+ Premiere. Der Film ist ab 13 Jahren freigegeben. Offenlegung: Meine Frau arbeitet für eine Abteilung von Apple.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com