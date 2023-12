Wie Sie Ihrem Teenager helfen, sich zu bewegen

Laut der Weltgesundheitsorganisation sollten sich Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten lang mäßig oder kräftig bewegen. Eine 2019 in der Zeitschrift The Lancet Child & Adolescent Health veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass sich weltweit weniger als 20 % der schulpflichtigen Jugendlichen so viel bewegen, wobei Mädchen weniger aktiv sind als Jungen. In den Vereinigten Staaten ist diese Zahl nur geringfügig höher: 24 % der Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren sind nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention täglich 60 Minuten körperlich aktiv.

Was steckt hinter diesen düsteren Zahlen? Viele Dinge. Der organisierte Sport verliert an Attraktivität, vor allem wegen der steigenden Kosten, des Zeitaufwands und des oft übersteigerten Wettbewerbsdrucks. Nur 38 % der Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren trieben 2018 einen organisierten Sport, 2008 waren es noch 45 %, so das Aspen Institute. Die Covid-19-Pandemie könnte den Abwärtstrend noch beschleunigt haben, schrieb das Aspen Institute in seinem Bericht State of Play 2021.

Und dann ist da noch die Technologie. Laut einer Studie des Pew Research Center gibt fast die Hälfte der US-amerikanischen Teenager an, "fast ständig" online zu sein, im Vergleich zu nur 24 % in den Jahren 2014-2015. Außerdem sind Pausen und Spielzeiten im Freien in den meisten Schulen nicht mehr obligatorisch, so Carol Harrison, leitende klinische Sportphysiologin am MD Anderson Cancer Center der University of Texas in Houston. Außerdem werden heute mehr Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren als früher, als sie noch zu Fuß gingen oder mit dem Fahrrad fuhren.

"Viele Kinder kommen auch in ein Haus, in dem beide Elternteile noch nicht von der Arbeit gekommen sind", so Harrison. "Das Ergebnis ist oft, dass sie am Computer spielen und fernsehen, was oft mit dem Verzehr ungesunder Snacks einhergeht.

Dieser Bewegungsmangel ist nach Ansicht von Experten besorgniserregend, und zwar nicht nur im Hinblick auf das Gewicht. Regelmäßige Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit von Herz, Muskeln, Knochen und Stoffwechsel, sondern verbessert auch die Koordination und Beweglichkeit, und die damit verbundene bessere Durchblutung ist auch für das Gehirn von Vorteil.

"Studien haben gezeigt, dass Kinder, die sich täglich körperlich betätigen, insgesamt aufmerksamer und konzentrierter sind, was sich in besseren schulischen Leistungen niederschlägt", sagt sie. "Es hilft auch bei der Impulskontrolle und dem besseren Umgang mit Emotionen.

Wege zur Förderung der körperlichen Aktivität

Wie bringen Sie Ihren Teenager dazu, ins Schwitzen zu kommen? Auch wenn es oft eine Herausforderung ist, gibt es viele Möglichkeiten, mehr körperliche Aktivität in das Leben von Kindern zu bringen.

Machen Sie Bewegung zu einem lustigen, sozialen Erlebnis

Niemand möchte, dass man ihm sagt, er solle rausgehen und anfangen zu laufen. Suchen Sie stattdessen nach Aktivitäten, die Sie alle gemeinsam genießen können. Das kann so einfach sein wie eine Fahrradtour mit der Familie, eine Runde Sitzsackwerfen oder ein Ausflug mit Freunden in den Park. Planen Sie an freien Tagen einen Campingausflug ein, bei dem tägliches Schwimmen, Wandern oder Paddeln auf dem Programm steht.

"Konzentrieren Sie sich auf den Spaß", sagt Harrison. "Bei den meisten Kindern ist Spaß ein notwendiger Bestandteil". Das gilt auch für den sozialen Aspekt. "Studien haben gezeigt, dass der wichtigste Grund für die meisten Erwachsenen, ein Sportprogramm zu beginnen und fortzuführen, die soziale Komponente ist", sagt sie. "Bei Kindern ist das genauso.

Erwägen Sie organisierten Sport

Der organisierte Sport hilft Jugendlichen, soziale Kontakte zu knüpfen und Ausdauer und Teamwork zu lernen. Manche Programme sind jedoch mehr auf das Gewinnen und weniger auf die Förderung von Fähigkeiten ausgerichtet. Wenn Ihr Teenager unbedingt eine bestimmte Sportart beherrschen möchte, ist ein Wettkampfprogramm vielleicht genau das Richtige. Jugendliche, die organisierten Sport betreiben, um Spaß zu haben und Kontakte zu knüpfen, bevorzugen vielleicht ein weniger wettbewerbsorientiertes Umfeld.

Jennifer Agans, Assistenzprofessorin in der Abteilung für Freizeit-, Park- und Tourismusmanagement am Penn State in University Park, Pennsylvania, weist darauf hin, dass die Trainer eine große Rolle für das Aktivitätsniveau eines Teams spielen. Einige führen weniger aktive Übungen durch, bei denen die Spieler viel Zeit damit verbringen, Anweisungen zu hören oder in der Schlange zu warten, bis sie bei einer Basketball-Schussübung an der Reihe sind.

Denken Sie über den Tellerrand hinaus

Nicht alle Kinder haben Spaß am organisierten Sport, vor allem wenn sie keine Leistungssportler sind. Aber vielleicht haben sie Spaß am Klettern, Skateboarden oder an den darstellenden Künsten. "Mein Einstieg war der Jugendzirkus", sagt Agans, und Trapez ist heute eine wachsende Jugendaktivität.

Außerdem gibt es Tanz, Yoga, Kampfsport, Ultimate Frisbee, Badminton, Pickleball und vieles mehr. Ein aktueller Trend ist das Training in virtueller Realität, das laut Agans in Zukunft wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Studien zeigen bereits, dass sie sich positiv auf die körperliche Aktivität auswirken kann.

Schleichen Sie sich ein

Bewegung ist nicht unbedingt mit Sport gleichzusetzen. Hausarbeiten beispielsweise verbrennen Kalorien, also geben Sie Ihren Kindern die altersgemäßen Aufgaben, die am meisten Bewegung erfordern. Denken Sie an Rasenmähen oder Staubsaugen im Gegensatz zu Staubwischen oder Abwaschen. Das Anlegen eines Gartens ist eine weitere gute Möglichkeit, so Harrison, denn dazu gehört das Anpflanzen, Gießen, Unkraut zupfen und vieles mehr.

Auch Wettbewerbe können die Aktivität fördern. Fordern Sie Ihren Teenager heraus, wer am schnellsten laufen, die meisten Sit-ups machen oder die meisten Schritte pro Tag oder Woche gehen kann. Verwenden Sie kleine Geschenke als Belohnung. Und vernachlässigen Sie nicht die ehrenamtliche Arbeit, die oft mit viel Bewegung verbunden ist. Vielleicht können sie an einer Veranstaltung zum Bau von Wanderwegen teilnehmen oder jemandem beim Packen und Umziehen von Kisten helfen.

Seien Sie ganz Ohr für Ihren Teenager

Wenn Teenager plötzlich kein Interesse mehr an einer Aktivität zeigen, die ihnen normalerweise Spaß macht, setzen Sie sich zu einem Gespräch zusammen. Vielleicht ist ihr Desinteresse am Schwimmen darauf zurückzuführen, dass es ihnen plötzlich peinlich ist, in einem Badeanzug gesehen zu werden, so Agans. Oder sie wollen aus dem Fußball aussteigen, weil sich ein neuer Mannschaftskamerad über sie lustig macht oder sie dieses Jahr keinen Freund in der Mannschaft haben.

"Zwischenmenschliche Zwänge wie diese können Menschen davon abhalten, Aktivitäten auszuüben, die sie gerne tun", sagt sie. Gehen Sie also nicht davon aus, dass Ihr Teenager plötzlich die Motivation verloren hat, sich zu bewegen. Es könnte etwas anderes dahinterstecken.

Achten Sie auch auf Anzeichen von Sportsucht, die mit exzessivem Training einhergeht und oft mit Essstörungen verbunden ist. Zu den Anzeichen für zwanghaftes Training gehört, dass man viel Gewicht verliert, mehr trainiert, nachdem man viel gegessen oder ein Training verpasst hat, und sich weigert, ein Training ausfallen zu lassen, selbst wenn man müde, krank oder verletzt ist.

Weisen Sie auf die positiven Aspekte hin

Wenn Teenager Aktivitäten finden, die ihnen Spaß machen, sollten Sie alle positiven Auswirkungen der vermehrten Bewegung hervorheben, z. B. stärkere Muskeln, besserer Schlaf oder ein höheres Energieniveau. Das kann ihnen an den Tagen helfen, an denen ihre Motivation nachlässt - was bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen vorkommt.

"Kinder können lernen, sich für Bewegung zu begeistern", so Agans. "Wir müssen ihnen ein Fundament an Freude an der Bewegung vermitteln, das sie dazu bringt, sich auch als junge Erwachsene zu bewegen."

Melanie Radzicki McManus ist eine freiberufliche Autorin, die sich auf Wandern, Reisen und Fitness spezialisiert hat.

