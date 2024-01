Wie KI Babyboomern hilft, Kinder zu finden, die einen Mentor brauchen

Eine 79-jährige pensionierte Lehrerin versucht, ein 6-jähriges Kind zu beruhigen, das sich fürchtet.

Und nur wenige Wochen nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben, in dem sie ihr eigenes Unternehmen leitete, lernt eine 75-Jährige, ein KI-Kunstprogramm zu nutzen, um niedliche Katzenbilder zu erstellen, von denen sie hofft, dass sie einen Erstklässler zum Lächeln bringen.

Sie gehören zu einer wachsenden Zahl von Mentoren in den Vereinigten Staaten, die von der Online-Plattform Eldera mit Mentees zusammengebracht werden. Eldera nutzt einen KI-Algorithmus, um Erwachsene, die mindestens 60 Jahre alt sind, mit jungen Menschen zwischen 5 und 18 Jahren für regelmäßige Videochats zusammenzubringen.

"So machen wir 'OK Boomer' rückgängig", sagt Eldera-Mitbegründerin und CEO Dana Griffin.

"Wenn man Menschen eins zu eins zusammenbringt, werden sie herausfinden, wie sie sich umeinander kümmern können", sagt sie. "Und das ist es, was wir gesehen haben."

DieBeseitigung von Generationsklischees ist nur ein Teil der Aufgabe von Eldera. Es gibt ein noch größeres Problem, von dem Griffin hofft, dass ihr Unternehmen es lösen kann.

Die Einsamkeit, die von Experten für psychische Gesundheit seit langem beklagt und kürzlich vom US Surgeon General als Epidemie bezeichnet wurde, trifft ältere und jüngere Menschen besonders hart.

Und die Folgen können fatal sein. In einem Gutachten vom Mai erklärte der Surgeon General, Dr. Vivek Murthy, dass die Gesundheitsrisiken von Einsamkeit und Isolation genauso tödlich sind wie das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag.

Es ist ein düsteres Bild, aber Griffin sagt, dass das, was sie seit dem Start von Eldera in den ersten Tagen der Pandemie gesehen hat, ihr Hoffnung gibt.

"Wir haben etwas geschaffen, das... tatsächlich enorme gesundheitliche Vorteile für Jung und Alt hat", sagt sie, "und das habe ich absolut nicht erwartet."

Ihr Mentor hat ihr Selbstvertrauen gestärkt. Sie hat einen Job gefunden

Kathleen Zwart strahlt, als sie das Gesicht ihrer Mentee auf ihrem Computerbildschirm erscheinen sieht.

Lara Salem sitzt auf ihrem Bett, und an der Wand hinter ihr hängen Fotos ihrer Lieblings-K-Pop-Stars. Die 17-Jährige stützt ihren Kopf in die Hände und lacht, als sie die letzte Woche ihres Lebens beschreibt: "Chaos, pures Chaos."

Sie hat sich um Familienmitglieder gekümmert, die an Grippe erkrankt sind, und sich durch die letzte Phase ihrer Volleyball-Saison gequält. Darüber hinaus versucht sie, ihre ersten College-Bewerbungen einzureichen.

"Die Leute sagen, das letzte Schuljahr ist so einfach. Aber es ist viel schlimmer als das Juniorjahr. ... Es ist die stressigste Zeit in meinem Leben", sagt Salem.

Zwart nickt verständnisvoll, als Salem von ihren Problemen erzählt. Sie ist fast 70 Jahre alt und erinnert sich noch immer daran, wie hart ihr letztes Jahr in der High School war.

"Man muss einfach nur durchatmen, seinen Geist auf die richtige Einstellung bringen, bevor man anfängt, und ein bisschen meditieren, ein bisschen Yoga machen, einfach etwas tun, um sich zu entspannen, sich zu zentrieren und den Stress beiseite zu schieben", sagt sie. "Und wenn man den Stress erst einmal beiseite geschoben hat, ist man in der richtigen Verfassung, um etwas Schwieriges wie das Ausfüllen der Bewerbung zu tun.

Das ist die Art von sanfter Führung, auf die sich Salem verlassen kann, seit Zwart sie im Januar als Mentorin aufgenommen hat. Wie viele andere Kinder erhält sie Unterstützung von Eltern, Lehrern und Trainern. Aber sie sagt, dass die persönlichen Gespräche mit ihrer Mentorin ihr eine andere Perspektive geben.

Vor den SAT-Tests habe ihr Zwarts Rat geholfen, ruhig und konzentriert zu bleiben, sagt sie. Und als sie Schwierigkeiten hatte, eine Arbeit zu finden, sagt Salem, dass es Zwarts Ermutigung war, die ihr das Selbstvertrauen gab, das sie brauchte, um ihren ersten Job zu bekommen.

"Sie sagte: 'Du musst dich vor den Spiegel stellen. Du musst dir sagen, dass du es schaffen wirst und dass du toll bist. Du bist ein guter Mensch.' Also stellte ich mich jeden Tag fünf Minuten lang vor den Spiegel und sagte mir: 'Du schaffst das. Du wirst das schaffen. Du wirst den Job bekommen. Du bist großartig'", sagte Salem kürzlich in einem Interview mit CNN. "Am Anfang war es wirklich unangenehm, aber irgendwann fühlte es sich ganz natürlich an, und ich fing an, an mich zu glauben."

Zwart weiß, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der einen in den Höhen und Tiefen des Lebens anfeuert. Sie denkt an einen ihrer älteren Brüder, der ihr in Briefen aufmunternde Worte schickte, während er in Vietnam kämpfte. Und sie erinnert sich daran, wie sich ihre Lehrerin in der drittenKlasse über Jahre hinweg um sie kümmerte, selbst als sie nicht mehr in ihrer Klasse war. Auch die Kinder von heute brauchen diese Art von Unterstützung, sagt Zwart, vor allem angesichts des großen Drucks, unter dem sie stehen.

"Seit wir zusammen sind, habe ich versucht, sie ein wenig aufzumuntern, ihr zu sagen, dass sie gut genug ist und wahrscheinlich viel besser, als sie denkt", sagte Zwart gegenüber CNN.

Zwart lebt in Jacksonville. Salem lebt am anderen Ende des Staates in Miami. Sie hätten sich nie getroffen, wenn Eldera sie nicht zusammengebracht hätte. Aber sie waren überrascht zu entdecken, wie viel sie gemeinsam haben. Zwart schickte Salem Buchempfehlungen. Salem schickte Zwart einen Link zu ihrem Lieblings-K-Pop-Song.

"Ich fühle mich jünger, nachdem ich mit ihr gesprochen habe", sagte Zwart kürzlich in einem Interview mit CNN.

Auch Salem sagt, dass sie sich nach den Gesprächen mit ihrer Mentorin erfrischt fühlt.

"Ich konnte ein Gespräch führen, als würde ich mit meiner besten Freundin sprechen, und dabei auch noch etwas lernen."

Ein "virtuelles Dorf mit einer menschlichen Seele" schaffen

Griffin sagt, dass Verbindungen wie diese ihr geholfen haben, das Potenzial von Eldera zu erkennen, weit über die Tausende von aktiven Nutzern hinaus zu wachsen, die die Plattform derzeit hat.

"Wenn wir ältere Erwachsene wirklich in großem Umfang freischalten, könnte jedes Kind in den Vereinigten Staaten seinen eigenen Mentor haben, der sich für sie einsetzt", sagt sie.

Der Name Eldera beschreibt eine Realität, von der Griffin hofft, dass sie dazu beiträgt, die "Ära der Älteren" zurückzubringen.

Griffin sagt, sie sei bei ihren Großeltern in Transsilvanien aufgewachsen und habe das Glück gehabt, unter der Anleitung älterer Menschen zu leben. Als sie als Studentin in die Vereinigten Staaten kam, suchte sie weiterhin nach älteren Mentoren.

"Ich dachte, dass sich jeder auf ältere Menschen verlässt, um sich im Leben zurechtzufinden, einfach weil ich so aufgewachsen bin", sagt sie. "Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass ich einfach großes Glück hatte.

Viel zu oft, so Griffin, werden ältere Erwachsene als weniger wertvoll angesehen, wenn sie in den Ruhestand gehen, obwohl sie immer noch ihre Weisheit weitergeben können.

"Sie werden sozusagen aus der Gesellschaft verdrängt, was keinen Sinn macht, weil wir so viel länger leben als je zuvor", sagt sie.

Auf seiner Website preist sich Eldera als "virtuelles Dorf mit einer menschlichen Seele" an. Das Unternehmen wurde im März 2020 gegründet, zu einer Zeit, als viele Menschen aller Altersgruppen zu Hause festsaßen und sich nach Kontakten sehnten. Aber Griffin sagt, dass der Einfluss der Plattform nicht nachgelassen hat, auch wenn ein Großteil der Gesellschaft zu persönlichen Treffen zurückgekehrt ist.

Und sie sagt, dass der KI-Algorithmus, der Menschen anhand von etwa 200 verschiedenen Variablen auf der Grundlage ihrer Antworten auf einen detaillierten Fragebogen zusammenbringt, im Laufe der Zeit noch besser geworden ist. Neben der Überprüfung des strafrechtlichen Hintergrunds potenzieller Mentoren setzt das Unternehmen auch KI ein, um Zoom-Gespräche zwischen Mentoren und Mentees zu überwachen, die aufgezeichnet werden, um sicherzustellen, dass die Interaktionen sicher und respektvoll sind.

Wenn unangemessenes Verhalten oder schädliche Inhalte entdeckt werden, alarmiert das KI-Modell das Eldera-Team, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen", so Griffin.

Griffin ist sich der Bedenken bewusst, die manche hinsichtlich der zunehmenden Rolle der KI in der Gesellschaft haben. Sie merkt an, dass bei Eldera immer Menschen die Entscheidungsträger sind und die KI lediglich die Effizienz erhöht und hilfreiche Vorschläge macht.

"KI steht nicht im Mittelpunkt, sondern ist vielmehr ein Werkzeug, mit dem wir die Verbindung zum Menschen verbessern und schützen", sagt sie.

Und sie sagt, dass ein Rat von Mentoren, die als Berater fungieren, und eine Website, auf der Mentoren miteinander in Kontakt treten und Ideen austauschen können, eine große Rolle dabei spielen, wie die Gemeinschaft Gestalt annimmt. Vor kurzem hat eine Gruppe von Mentees begonnen, generationsübergreifende Treffen mit dem Mentorenrat abzuhalten und Themen wie Einsamkeit und psychische Gesundheit zu diskutieren.

Eldera bietet Mentoren und Eltern von Mentees die Möglichkeit, sich auf seiner Website anzumelden. Kinder ab 13 Jahren können sich selbst anmelden, müssen aber auch die Zustimmung ihrer Eltern vorlegen.

Die Plattform bietet sowohl einen kostenlosen als auch einen kostenpflichtigen Zugang. Für 10 Dollar pro Monat, so Griffin, können die Teilnehmer auf zusätzliche Community-Ressourcen zugreifen, z. B. auf das Online-Forum für Mentoren. Letztendlich hofft sie, dass Gesundheitsdienstleister und Versicherungen die Kosten übernehmen, da sie die Vorteile von Eldera sowohl für pädiatrische als auch für geriatrische Patienten erkennen.

Ältere Erwachsene fühlen sich mit der Gemeinschaft verbunden und haben ein Ziel vor Augen, wenn sie versuchen, ihre jüngeren Mentees zu unterstützen, sagt Griffin, während Kinder wertvolle soziale Fähigkeiten erlernen, die ihnen beim Aufbau von Beziehungen und Resilienz helfen.

"Junge Menschen dabei zu unterstützen, widerstandsfähige und erfolgreiche Erwachsene zu werden, bedeutet nicht nur, der nächsten Generation zu helfen", sagt Griffin. "Sie lehrt auch ältere Erwachsene, was für diese Generation wichtig ist.

Eine pensionierte Lehrerin fragte die 6-jährige Schülerin, die sie betreut, nach ihren Zielen. Die Antwort schockierte sie

Constance Morton Belsi, eine 79-jährige pensionierte Lehrerin, die im Zentrum von New York lebt, war von dem Moment an begeistert, als sie ihre Mentee zum ersten Mal traf.

"Sobald wir uns über Zoom für jede Sitzung verbunden hatten, spürte ich einfach nur Freude", sagt sie.

Die 6-Jährige in Texas war klug und witzig und hatte eine herrlich starke Meinung zu allem, was sie an diesem Tag tun wollte. Manchmal zeigte sie Belsi ihre Halsketten und Haarspangen. Manchmal erklärte sie sich zu einer Meerjungfrau. Manchmal rannte sie los, um ihren Rucksack zu holen, und kam mit einem Stapel Gedichte zurück, die sie lesen wollte.

Aber einmal wirkte das kleine Mädchen noch unnahbarer als sonst. Belsi überlegte sich eine Frage, von der sie dachte, dass sie ein Gespräch anregen würde: "Was sind deine Ziele?"

"Sie sah mich sehr ernst an", sagt Belsi. Normalerweise lächelt sie und kichert, aber sie sagte: "Ich will nicht sterben."

Belsi war fassungslos, als sie diese düsteren Worte von ihrer sonst so lebensfrohen Mentee hörte. Aber als sie sie hörte, hatte sie keinen Zweifel daran, warum sie sie gesagt hatte. Vor kurzem war eine Schießerei an einer Schule in den Nachrichten. Und selbst Schulen, die nicht direkt von Waffengewalt betroffen waren, hielten Übungen ab, um sich vorzubereiten.

Die Mutter der 6-Jährigen, die an ihrer Seite gesessen hatte, sprach ein paar beruhigende Worte, die Belsi wiederholte. Und dann, so schnell wie das Mädchen das Thema angesprochen hatte, ging sie weiter.

Aber der Moment blieb bei Belsi hängen.

"Ich war sehr traurig, weil sie offensichtlich Angst vor etwas hatte, das die meisten Kinder in diesem Alter und in einer anderen Zeit niemals fürchten müssten", sagt sie.

Die pensionierte Lehrerin war so erschüttert, dass sie die Geschichte dem Rat der Mentoren von Eldera erzählte. Griffin sagt, dies sei ein anschauliches Beispiel für die Art von Themen, die Mentoren durch die Augen der Kinder kennen lernen.

"Der Mentor ist eine Stütze für ... das, was die Kinder durchmachen, und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was eine Generation je durchgemacht hat", sagt sie.

Mentoren lesen "Harry Potter", lernen Videospiele zu spielen und nutzen KI, um Kunst zu machen

Die Herausforderungen, mit denen jüngere Generationen konfrontiert sind, sind nicht die einzigen Dinge, die Mentoren durch Eldera lernen.

Einige Mentoren haben einen Buchclub gegründet, um Harry Potter-Bücher zu lesen, sagt Griffin. Viele lernen auch neue Fähigkeiten und finden neue Wege, sich mit Technologie zu beschäftigen.

"Mein Eindruck von Videospielen war sehr negativ. ... Dass Kinder den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen und den Rest der Welt ausblenden. ... Das war falsch", sagt Andrew Weinrich, ein 69-Jähriger aus New York City, der vor fünf Jahren seinen Job in der Direktwerbung aufgegeben hat und seit einigen Jahren ehrenamtlich als Eldera-Mentor tätig ist.

Aber als einer seiner Mentees anfing, seinen Bildschirm während ihrer wöchentlichen Zoom-Anrufe zu teilen, erfuhr Weinrich, dass hinter den Spielen, die er zuvor abgelehnt hatte, mehr steckte.

"Es gibt diese ganze Welt da draußen, die super lehrreich ist und Spaß macht", sagt Weinrich.

Er hat seinem Mentee geholfen, Verkehrsmuster für Städte zu entwerfen, zu entscheiden, wo Ölquellen gebohrt werden sollen, und eine Strategie zu entwickeln, wie man auf einem Asteroiden mit begrenzten Ressourcen überleben kann. Weinrich sagt, dass ihm das geholfen hat, seinen Geist zu öffnen und sich auf einer anderen Ebene mit seinem 16-jährigen Mentee zu verbinden.

Diesen Monat, nur wenige Wochen nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen, das sie jahrzehntelang geleitet hatte, schob die New Yorkerin Karen Korman, 75, ihre Ängste beiseite und meldete sich bei Midjourney an, nachdem sie gehört hatte, dass eine andere Mentorin das KI-Programm nutzte, um mit ihrem Mentee Kunstwerke zu erstellen.

"Ich habe mich irgendwie davon ferngehalten. Es wirkte sehr einschüchternd", sagt Korman. Aber nachdem sie es selbst ausprobiert hat, freut sie sich nun darauf, es bei der nächsten Sitzung mit ihrem 6-jährigen Mentee in Washington, DC, zu verwenden.

"Ich freue mich wirklich für uns beide", sagt sie, "wir lernen sozusagen zusammen."

Sie plant, ihren Mentee zu bitten, ihr eine Geschichte über das Kunstwerk zu erzählen, das sie geschaffen haben. Sie sagt, dass sie sich immer noch kennenlernen, nachdem sie vor ein paar Monaten zusammengeführt wurden.

"Hoffentlich machen wir noch einige Jahre so weiter", sagt sie, "und es wird einfach wachsen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com