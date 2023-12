Grundsätze des Glücks - Wie kann ich glücklich werden? Diese 14 Gewohnheiten sind wissenschaftlich belegt

Das Seltsame am Glück ist: Viele Menschen sehnen sich so sehr danach, dass sie fast alles versuchen, um dieses begehrte Gefühl zu bekommen. Wenn es ihnen gelingt, ist es im nächsten Moment weg. Glück ist kein Dauerzustand. Es sind vielmehr Tipps, die das Leben in den schönsten und berührendsten Momenten für uns bereithält.

Es gibt jedoch Mittel und Wege, mit denen wir unser grundlegendes Wohlbefinden verbessern können. Die Glücksforschung beschäftigt sich seit jeher mit der Frage, was Menschen tatsächlich glücklich macht und welche Eigenschaften und Gewohnheiten eine grundlegende Lebenszufriedenheit fördern.

Was macht mich wirklich glücklich?

Michael W. Fordyce ist einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Der Psychiater entwickelte unter anderem einen verhaltenstheoretisch orientierten Glücksansatz, der die emotionalen, situativen, physiologischen, kognitiven und biografischen Voraussetzungen des Glücks berücksichtigt.

Auf dieser Grundlage erstellte er 14 Prinzipien des Glücks. Sie beschreiben Gewohnheiten, die jeden glücklicher machen sollen. In der Fotogalerie finden Sie einen Überblick über die Empfehlungen von Fordyce. Bisher wurden sie weder bewiesen noch widerlegt – aber sie liefern manchmal gute Denkanstöße, wenn wir uns fragen, was uns wirklich glücklich machen würde.

Quelle: Die Psychologie des Glücks

Mit dem Thema „Das Leben liebt Lachen“ präsentiert RTL Deutschland bis zum 10. September Lachen als die schönste Sprache der Welt in TV, Audio, Radio und online und zeigt, wie man Alltagssituationen mit Humor herausfordernd meistert.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de