Wie extreme Hitze tödlich sein kann und wie Sie sich schützen können

Von allen Naturkatastrophen ist extreme Hitze die Todesursache Nr. 1. Studien zeigen, dass sie mehr Menschenleben fordert als Hurrikane und Tornados zusammen.

"Am problematischsten an der Hitze ist, dass sie ein heimtückisches Klimaproblem ist, weil sie viele Menschen tötet, aber nicht so beeindruckend ist wie ein Hurrikan oder ähnliches. Es passiert einfach die ganze Zeit, also ist es heimtückisch", sagte der Umweltepidemiologe Tarik Benmarhnia von der University of California, San Diego.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 ist die Zahl der hitzebedingten Todesfälle seit 1980 um 74 % gestiegen . Angesichts der anhaltenden Klimakrise wird erwartet, dass die hohen Temperaturen noch weiter zunehmen und die Hitzewellen länger andauern werden, so dass auch Teile des Landes betroffen sein werden, die nicht an sie gewöhnt sind.

Die meisten hitzebedingten Todesfälle und Gesundheitsprobleme sind vermeidbar. Drei der häufigsten Erkrankungen, auf die man achten sollte, sind Dehydrierung, Hitzschlag und Hitzeerschöpfung.

Dehydrierung

Ihr Körper braucht Wasser und andere Flüssigkeiten, um zu funktionieren. Wenn Sie mehr Flüssigkeit verlieren als Sie aufnehmen, sind Sie dehydriert.

Eine leichte oder mäßige Dehydrierung lässt sich durch vermehrte Flüssigkeitszufuhr in den Griff bekommen, eine schwere Dehydrierung erfordert jedoch ärztliche Hilfe.

Das Problem ist, dass Ihr Körper Ihnen nicht immer rechtzeitig mitteilt, dass Sie mehr Wasser brauchen. Wenn Sie dann Durst verspüren, sind Sie mit dem Flüssigkeitsersatz in Verzug. Ältere Menschen verspüren oft erst dann Durst, wenn sie tatsächlich dehydriert sind.

Experten sagen, dass es wichtig ist, bereits vor dem Aufenthalt in der Hitze Flüssigkeit zu sich zu nehmen, da sonst der Flüssigkeitsbedarf des Körpers nicht gedeckt werden kann.

Die US Centers for Disease Control and Prevention empfehlen, während des Aufenthalts im Freien, insbesondere bei der Arbeit oder beim Sport, mindestens alle 15 bis 20 Minuten eine Tasse Wasser (8 Unzen) zu trinken. Trinken Sie jedoch nicht mehr als 48 Unzen pro Stunde, da dies Ihren Natriumspiegel zu stark senken und zu Verwirrung und anderen Gesundheitsproblemen führen kann.

Auch wenn Sie aus der Hitze ins Haus kommen, sollten Sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, um den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen.

Chronische Dehydrierung kann das Risiko für Nierensteine und Harnwegsinfektionen sowie für längerfristige Probleme erhöhen.

Hitzeschlag

Die "besorgniserregendste Folge" von großer Hitze ist der Hitzeschlag, so Dr. Scott Dresden, Assistenzprofessor für Notfallmedizin an der Northwestern University.

Bei einem Hitzschlag kann sich der Körper nicht mehr selbst abkühlen und seine Temperatur nicht mehr regulieren.

Bei normalen Temperaturen verliert der Körper Wasser durch Schwitzen, Atmen und den Gang zur Toilette. Aber wenn die Luftfeuchtigkeit über 75 % steigt, wird das Schwitzen unwirksam. Unser Körper kann nur dann Wärme abgeben, wenn die Außentemperatur niedriger ist als unsere innere Körpertemperatur, die normalerweise bei etwa 98,6 Grad liegt.

Wenn die Körpertemperatur schnell ansteigt, versagt der natürliche Kühlmechanismus - der Schweiß -. Die Temperatur eines Menschen kann innerhalb von nur 10 oder 15 Minuten auf gefährliche 106 Grad oder mehr ansteigen. Dies kann zu Behinderungen oder sogar zum Tod führen.

Ältere Erwachsene, Menschen, die bestimmte Medikamente wie Betablocker und Antidepressiva einnehmen, und Kinder haben es mit der Wärmeregulierung schwerer. Auch Alkohol kann dem Körper die Temperaturregulierung erschweren, ebenso wie Dehydrierung oder eine für die Hitze überzogene Kleidung.

Wenn Sie bemerken, dass jemand verwirrt ist, eine Hautrötung hat, schnell zu atmen scheint oder über Kopfschmerzen klagt, gehen Sie in den Schatten oder in ein klimatisiertes Zimmer. Kühlen Sie die Person mit kühlem Wasser, Eispacks oder nassen Handtüchern um Hals, Kopf, Achselhöhlen und Leisten. Holen Sie so schnell wie möglich medizinische Hilfe.

Eine Person mit Hitzschlag kann stark oder überhaupt nicht schwitzen. Sie können verwirrt sein oder ohnmächtig werden und einen Krampfanfall bekommen. Unbehandelt kann ein Hitzschlag das Gehirn schnell schädigen. Er kann dazu führen, dass das Herz gefährlich schnell schlägt und der Körper sich abschaltet.

Sie können das Risiko eines Hitzschlags verringern, indem Sie locker sitzende, leichte Kleidung tragen. Tragen Sie auch Sonnenschutzmittel: Wer einen Sonnenbrand hat, kann seine Körpertemperatur schlechter regulieren. Trinken Sie viel Wasser. Vermeiden Sie es, während der heißesten Stunden des Tages im Freien zu arbeiten oder Sport zu treiben. Gewöhnen Sie sich an die hohen Temperaturen, bevor Sie einen Marathon laufen oder andere extreme Sportarten im Freien betreiben.

Hitzeerschöpfung

Zu einem Hitzschlag kommt es, wenn der Körper durch übermäßiges Schwitzen zu viel Wasser oder Salz verliert. Dies geschieht in der Regel, wenn Sie hohen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind oder wenn Sie eine anstrengende körperliche Tätigkeit ausüben, z. B. Laufen oder Fußball spielen.

Laut CDC sind hitzebedingte Erkrankungen die häufigste Todesursache und Ursache für Behinderungen bei US-Highschool-Sportlern . Aber auch bei alltäglichen Aktivitäten wie Rasenmähen oder Spazierengehen kann sie ein Problem darstellen.

Anzeichen für einen Hitzschlag können kühle oder feuchte Haut mit Gänsehaut, starkes Schwitzen, Schwächegefühl oder Müdigkeit, eine ungewöhnliche Herzfrequenz, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen oder Übelkeit sein.

Wenn Sie glauben, dass Sie oder eine andere Person einen Hitzeschlag erlitten haben, sollten Sie sich im Schatten oder in einer Klimaanlage ausruhen. Trinken Sie kühles Wasser. Wenn sich die Symptome nicht bessern, suchen Sie einen Arzt auf.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Behandlung nicht mehr ganz so angenehm. "In unserer Notaufnahme verwenden wir normalerweise Eisbäder", sagt Dresden. "Wir führen Kaltwasserbäder durch.

Wenn das nicht möglich ist, kann ein Krankenhaus auch nasse Laken und einen großen Ventilator verwenden.

Wie man in der Hitze gesund bleibt

Extrem hohe Temperaturen können mit mindestens 17 Todesursachen in Verbindung gebracht werden, von denen die meisten mit Herz- und Atemproblemen zu tun haben, aber auch mit Selbstmord, Ertrinken und Mord.

Studien haben gezeigt, dass extreme Hitze zu psychischen Problemen, Problemen bei schwangeren Frauen und schlechten Geburtsergebnissen beitragen kann.

Auch wenn Sie nicht im Freien arbeiten oder Sport treiben, sollten Sie bei extremen Temperaturen vorsichtig sein.

Dr. Stephanie Lareau, Ärztin in der Notaufnahme in Rocky Mount, Virginia, sagt, es sei wichtig, nicht nur die Temperatur, sondern auch den Hitzeindex im Auge zu behalten. Dieser berücksichtigt die Luftfeuchtigkeit, die bei hitzebedingten Erkrankungen eine größere Rolle spielen kann.

Versuchen Sie bei der Planung von Aktivitäten, diese aus der Hitze herauszuhalten, vor allem, wenn Sie kleine Kinder oder ältere Menschen in Ihrem Bekanntenkreis haben, da diese mit der Hitze nicht so gut umgehen können.

"Achten Sie darauf, dass alle ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen", so Lareau. "Sie müssen keine großen Mengen Wasser zu sich nehmen, aber trinken Sie ein wenig, bevor Sie durstig sind - und vor allem, wenn Sie durstig sind. Diese Dinge sind wirklich wichtig. Hitzekrankheiten sind mit dem richtigen Ansatz absolut vermeidbar.

Quelle: edition.cnn.com