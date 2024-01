Welt-AIDS-Tag: 5 Wege, wie Sie etwas bewirken können

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind mehr als 30 % der HIV-Neuinfektionen bei Menschen zwischen 15 und 25 Jahren zu verzeichnen. Zusammen mit der steigenden Zahl von Babys, die bei der Geburt infiziert werden, leben heute etwa 5 Millionen junge Menschen mit HIV.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation lebten Ende 2021 schätzungsweise 38,4 Millionen Menschen mit HIV".

CNN Impact Your World sprach mit zwei hochrangigen AIDS-Aktivisten über fünf Möglichkeiten, wie wir alle eine Rolle bei der Prävention von HIV und AIDS unter Jugendlichen spielen können.

1. Kenne deinen Status

Den eigenen HIV-Status zu kennen, ist entscheidend. Manche Menschen denken, sie kennen ihren Status, weil sie irgendwann einmal einen HIV-Test gemacht haben. Doch HIV kann jederzeit durch Blut, Sperma, Vaginalflüssigkeit oder sogar die Muttermilch einer infizierten Person übertragen werden.

Deondre Moore ist ein 28-jähriger HIV/AIDS-Aktivist. Er wurde im Alter von 19 Jahren mit dem Virus diagnostiziert.

Deondre Moore, ein Botschafter der Elizabeth Taylor AIDS Foundation, wurde mit 19 Jahren mit HIV diagnostiziert.

"Wenn du deinen Status kennst, gibt dir das mehr Macht", sagte Moore gegenüber CNN. "Das schützt dich, das schützt die nächste Person, und es hilft dir, dich zu orientieren und zu wissen, was du als Nächstes tun musst."

Die Kenntnis Ihres Status zeigt, dass Sie sich um sich selbst und Ihre Sexualpartner kümmern. Die CDC empfiehlt, dass sich jeder, der ungeschützten Sex hat oder Drogennadeln weitergibt, mindestens einmal im Jahr testen lassen sollte.

Online-Tools wie AIDS Vu bieten geografisch spezifische Informationen und Ressourcen für Tests.

2. Schluss mit der Stigmatisierung

Viele Menschen haben Ängste, Vorurteile und negative Einstellungen zu HIV und AIDS, die nicht unbedingt auf Fakten beruhen. Tatsache ist: Stigma führt zu Diskriminierung, die die von HIV betroffene Gemeinschaft an den Rand drängen kann.

Als 24-Jähriger blickt Moore auf seine Diagnose aus dem Jahr 2014 zurück. Damals wurde ihm klar, dass er seine eigenen Gedanken und falschen Vorstellungen über HIV überwinden musste.

"Alles, was ich hörte, war: 'Du wirst wahrscheinlich bald sterben.' Das war der Mangel an Bildung, den ich hatte."

Ashley Rose Murphy verbrachte mehrere Monate im Koma, während sie als Säugling mit HIV zu kämpfen hatte.

Die 20-jährige Ashley Rose Murphy wurde mit HIV geboren und von ihrer infizierten leiblichen Mutter im Mutterleib angesteckt.

Die 24-jährige Ashley Rose Murphy wurde mit HIV geboren. Heute reist sie durch die Welt und setzt sich für junge Menschen ein, die mit HIV und AIDS leben.

Murphy ist jetzt Botschafterin der Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Sowohl sie als auch Moore sind sich einig, dass es einen Generationsunterschied zwischen den Menschen gibt, die noch lebten, als die Krankheit als Todesurteil galt, und denen, die später geboren wurden.

"Diese Eltern sind sich mehr als bewusst, was in den 80er Jahren passiert ist, und sie haben Angst", sagte Murphy. "Aus dieser Zeit ist viel Scham und Schweigen geblieben.

"Meine Generation hingegen war in den 80er Jahren noch nicht am Leben und kann die AIDS-Epidemie daher nicht vollständig nachvollziehen.

Moore fügte hinzu: "Um die Stigmatisierung abzubauen und die Vorstellung zu zerstören, dass HIV so aussieht wie in den 80er Jahren, müssen wir darüber reden."

Beide sagten, dass die falschen Vorstellungen und die Stigmatisierung im Zusammenhang mit HIV sie dazu bringen, sich öffentlich für die Sache von AIDS einzusetzen.

Moore erinnert sich daran, wie er seiner Mutter sagte, dass er seiner Heimatgemeinde von seinem HIV-Status erzählen wolle.

"Es gab so viel Stigmatisierung, dass sie Angst hatte", erinnert er sich. "Angst davor, wie die Leute mich behandeln würden, Angst davor, wie die Außenwelt es auffassen würde".

Trotz der Ängste seiner Mutter erzählte Moore seine Geschichte. Was ihn jetzt antreibt, ist der Einfluss, den er auf junge Menschen in seinem Heimatstaat Texas hat.

"Ich wurde zu einem Dominoeffekt, der immer weiterging", so Moore gegenüber CNN. "Ich denke immer darüber nach, was ich tun kann, damit die Babys oder die Jugendlichen nicht ihr ganzes Leben lang mit der Sorge um HIV aufwachsen müssen."

Auch Sie können eine wichtige Rolle beim Abbau von Stigmatisierung und Diskriminierung spielen, indem Sie Menschen mit HIV unterstützen und gegen Mythen und Stereotypen vorgehen.

3. sich weiterbilden und die Botschaft verbreiten

Während ihrer Schulzeit reiste Murphy durch die ganze Welt und hielt Vorträge über HIV und AIDS. Einmal wurde sie von ihrem Gesundheitslehrer gebeten, einen Aufsatz über ihre Vorträge zu schreiben.

"Ich hatte darüber gesprochen, dass ich sehr gesund bin, dass ich eine große Zukunft habe, dass ich erwachsen werden, Kinder haben und eine Familie gründen kann", erinnert sich Murphy. "Als meine Lehrerin das las, sagte sie: 'Das habe ich nicht gewusst.' Ich musste die Erzieherin aufklären."

Bildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von HIV und AIDS. Junge Menschen, die mehr über HIV/AIDS wissen, lassen sich eher testen. Die HIV/AIDS-Aufklärung in der Schule ist eine bewährte Interventionsstrategie. Aber sie ist nicht immer verfügbar.

"An vielen öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten wird keine umfassende und integrative Sexualerziehung durchgeführt", so Moore.

Sowohl Murphy als auch Moore empfehlen, mit dem Hausarzt zu sprechen und glaubwürdige Informationsquellen wie HIV.gov und Anwälte wie sie aufzuspüren. "Ich hoffe, dass meine Stimme Stigmata aufbricht und die Menschen aufklärt", so Murphy.

4. Seien Sie ein Verbündeter

Es gibt einige einfache Dinge, die man tun kann, um ein Verbündeter der von HIV betroffenen Gemeinschaft zu sein.

Murphy sagte, ein großer Teil davon sei, das Thema in normale Gespräche einzubeziehen.

"Wenn man in der Lage ist, zwanglos über HIV zu sprechen und sich dabei so wohl wie möglich fühlt, kann man es nach und nach zu einem normalen Teil des Gesprächs machen", sagte sie.

Seien Sie ein aktiver Zuhörer, der Unterstützung und die Gewissheit bieten kann, dass die Infektion beherrschbar ist.

Ermutigen Sie AIDS- und HIV-Patienten dazu, sich an ihre medizinischen Protokolle zu halten. Eine frühzeitige richtige HIV-Behandlung kann das Fortschreiten von AIDS entscheidend beeinflussen.

"Es ist in Ihrem eigenen Hinterhof", sagt Moore. "Je mehr Menschen diese Fakten kennen, desto mehr können sie anderen davon erzählen.

5. spenden Sie für AIDS-bezogene Organisationen

HIV- und AIDS-bezogene Wohltätigkeitsorganisationen versuchen, Neuinfektionen zu verhindern, indem sie zu einem sichereren Sexualverhalten ermutigen und Präventionsmethoden (wie Kondome, Medikamente usw.) verteilen. Obwohl keine dieser Maßnahmen HIV oder AIDS heilen kann, finanzieren einige Wohltätigkeitsorganisationen zusätzlich die Forschung für eine Heilung. Hier sind einige von Impact Your World genehmigte Wohltätigkeitsorganisationen, die Sie unterstützen können.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com