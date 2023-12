Wetter - Wegen anhaltenden Regens: Hochwasserwarnung in Bayern

Da in den kommenden Tagen in Teilen Bayerns weiterhin Regenfälle zu erwarten sind, ist die Überschwemmungsgefahr erneut gestiegen. Besonders stark betroffen waren nach Angaben des Bayerischen Hochwasserinformationsamtes Regionen im Norden und Osten des Landes. In Teilen von Neustadtfeld bei Coburg und in Izz wird mit einem Anstieg der Hochwasserwerte auf Stufe drei gerechnet, wobei vor möglichen Überschwemmungen von Kellern, einzeln bebauten Grundstücken und Straßen gewarnt wird. An den Mainufern, insbesondere in den Gebieten Bamberg, Lichtenfels, Coburg und Kronach, warnte der Hochwasserschutzdienst vor möglichen Überlastungen und Überschwemmungen.

Überschwemmungen können auch in den Gebieten Erlangen-Hechstadt, Fürth, Ross und Nürnberg auftreten. Der dortige Hochwasserschutzdienst gab eine Alarmstufe 1 bis 2 heraus, die sich auf geringfügige Überschwemmungen bis hin zu Überschwemmungen in land- und forstwirtschaftlichen Gebieten und geringfügigen Verkehrsbehinderungen bezieht.

Aber auch für weiter südlich gelegene Gebiete gab der Hochwasserinformationsdienst eine Warnung heraus: Aufgrund des hohen Wasserstandes am Ammersee und der zu erwartenden Niederschläge liegen die Meldungen in den Gebieten Starnberg und Landsberg am Lech über der 1. Klasse.

Warnung des Bayerischen Hochwasserinformationsamtes

Quelle: www.stern.de