George Clooney nach Tod von Matthew Perry - „Weder glücklich noch glücklich“ nach ihrer Berühmtheit in „Friends“

George Clooney (62) glaubt, dass Matthew Perrys (1969-2023) Friends-Ruhm ihm nicht das Glück gebracht hat, auf das er gehofft hatte. Die beiden Schauspieler kennen sich offenbar schon seit Jahrzehnten. Clooney, der derzeit für seinen neuen Film „The Boys in the Boat“ wirbt, sagte gegenüber Deadline in einem Interview, dass er sich über Perrys frühere Probleme im Klaren sei.

„Ich habe Matt kennengelernt, als er 16 war“, sagte Clooney zu Deadline. „Wir haben zusammen Paddle-Tennis gespielt. Er war ungefähr zehn Jahre jünger als ich. Er war ein toller, lustiger, lustiger, lustiger Junge.“ Clooney sagte, Perry habe oft von seinem „Kindheitstraum“ gesprochen, in der erfolgreichen TV-Show Play mitzuwirken eine Rolle. Er sagte: „Ich möchte einfach in einer Sitcom mitspielen, Mann. Ich möchte einfach in einer normalen Sitcom mitspielen und der glücklichste Mann der Welt sein.“

"Keine Freude, Glück oder Frieden"

Clooney erinnerte sich, dass Perry zwar letztendlich Chandler Bing in Friends spielte, aber „nicht glücklich“ war. Der Hollywoodstar glaubt, dass es ihm „keine Freude, Glück oder Frieden bringt“.

Die beiden Schauspieler sehen sich offenbar recht oft, da Clooneys frühere Serien ER und Friends „nebeneinander“ gedreht wurden. Clooney hatte 1995 sogar einen Gastauftritt in der legendären Sitcom. Als Clooney über Matthew Perrys vergangenen Kampf gegen die Drogenabhängigkeit sprach, sagte er, es sei „schwer anzusehen“ und niemand wisse, „was in ihm vorgeht“. „Wir wissen nur, dass er unglücklich ist“, fügte er hinzu. Der Filmstar fuhr fort, was nur beweist: „Erfolg und Geld und all diese Dinge machen einen nicht automatisch glücklich. Man muss mit sich selbst und seinem Leben zufrieden sein“, sagte Clooney .

Der Tod war ein Unfall

Matthew Perry wurde am 28. Oktober tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Nach dem Notruf konnten die Sanitäter lediglich bestätigen, dass Perry tot war. Der Gerichtsmediziner entschied, dass es sich bei dem Tod um einen Unfall handelte. Ketamin wurde im Körper des „Friends“-Stars gefunden und seine „akuten Auswirkungen“ führten zum Tod des Schauspielers. Weitere Faktoren sind Ertrinken, koronare Herzkrankheit und die Wirkung von Buprenorphin.

Die U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) beschreibt Ketamin als dissoziatives Anästhetikum mit halluzinogener Wirkung. Dies ist als Medizinprodukt zugelassen. In Form von Esketamin wird es unter anderem zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Buprenorphin hingegen wird zur Entwöhnung von Opioiden eingesetzt.

Quelle: www.stern.de