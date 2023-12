Was passiert, wenn... - Vermeiden Sie Alkohol: Wie schnell sich Ihre Leber erholt und sich Ihr Körper besser fühlt

Nach Angaben des Unternehmens eröffnete 2020 die erste alkoholfreie Bar in Berlin, und vor allem im Januar sprach man von seinen vier Wochen nüchtern. Auch der Alkoholkonsum in Deutschland ist laut Suchtjahrbuch 2023 im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurückgegangen. Lag der reine Alkoholkonsum pro Kopf bei Menschen ab 15 Jahren bei 10,7 Litern im Jahr 2018, sank er im Jahr 2020 auf 10 Liter.

„Obwohl der Alkoholkonsum im Vergleich zu den Vorjahren weiter sinkt, liegt der Alkoholkonsum in Deutschland immer noch deutlich über dem weltweiten Durchschnitt“, sagte Norbert Scheer, Geschäftsführer der Deutschen Suchtstelle (DHS) Norbert Scherbaum. Suchtexperten halten Deutschland für ein Hochkonsumland: Millionen Menschen in der Bundesrepublik trinken im Übermaß.

Alkohol: Nur in kleinen Mengen trinken

Übermäßiger Alkoholkonsum kann schneller auftreten, als viele denken. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sollte man an mindestens zwei Tagen in der Woche keinen Alkohol trinken, damit es nicht zu einem Gewöhnungseffekt kommt. An anderen Tagen sollte man nicht zu viel trinken: Für Frauen ein kleines Glas Bier (0,3 Liter) oder ein Glas Wein (0,125 Liter) pro Tag. Männer sollten nicht mehr als doppelt so viel Alkohol trinken.

Alkohol kann gesundheitsschädlich sein. Es ist ein zytotoxisches Mittel. Bei völliger Trunkenheit kommt es nicht direkt zum Absterben unzähliger Nervenzellen im Gehirn. Alkohol führt lediglich zu Kommunikationsstörungen im Gehirn, die nach dem Rausch wieder verschwinden. Wenn Sie jedoch regelmäßig Alkohol trinken, kann dies Ihr Gehirn nachhaltig schädigen. Es kann zu Konzentrationsproblemen oder Persönlichkeitsveränderungen kommen.

stiller Leberschmerz

Besonders die Leber wird durch starken Alkoholkonsum in Mitleidenschaft gezogen. Bei Menschen, die große Mengen Alkohol trinken, kann es zu schwerwiegenden Veränderungen der Leberfunktion kommen. Oft dauert es lange, bis Organschäden erkannt werden – die Leber leidet im Stillen. Es kann sich eine Fettlebererkrankung entwickeln, die Entzündungen und das Risiko für Leberkrebs erhöht. Starkes Trinken kann zu einer Leberzirrhose führen. Lebergewebe wird zerstört und das Organ verliert seine Funktion. Dies ist eine chronische Krankheit ohne Heilung. Im Endstadium der Erkrankung ist eine Lebertransplantation erforderlich.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich die Leber bei Menschen, die noch nicht von einer Leberzirrhose betroffen sind, durch den Verzicht auf Alkohol erholen kann. Neben Gehirn und Leber kann Alkoholkonsum auch Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, des Herzens, des Nervensystems und der Muskulatur verursachen. Das Department of Homeland Security teilt mit, dass Alkohol ebenfalls zu den Substanzen gehört, die Krebs verursachen können.

Weniger trinken, mehr Sport treiben

„Wer weniger oder keinen Alkohol trinkt, fühlt sich körperlich und geistig gesünder. Und man lebt länger“, sagt Professor Ulrich Johann. Er ist Alkoholforscher an der Universitätsmedizin Greifswald und Autor des Jahrbuchs „Sucht“. Der Verzicht auf Alkohol kann Ihr Leben verlängern. Bei Frauen liegt der Durchschnitt bei mindestens 16 Jahren länger. Bei Männern sind es laut Annals of Addiction sogar zehn Jahre länger.

In unserer Fotogalerie zeigen wir, was genau mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie mit dem Trinken aufhören. Wie lange der Körper braucht, um sich vom Trinken zu erholen, hängt natürlich immer davon ab, wie viel jemand regelmäßig trinkt und wie sein körperlicher Zustand war, bevor er mit dem Trinken aufgehört hat.

Dieser Artikel wurde erstmals am 29. April 2023 veröffentlicht. Aktualisiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de