Aachen - Verkehrsunfall mit Bus, Fußgänger getötet

In Eschweiler bei Aachen ist ein Fußgänger von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Der 73-Jährige starb am Donnerstagmorgen an der Unfallstelle an einem Busbahnhof, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer war erschüttert und wurde in die Obhut des Opferschutzteams der Polizei gebracht. Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Der Busbahnhof in Eschweiler ist bis zum späten Donnerstagnachmittag geschlossen.

