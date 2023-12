Krieg im Nahen Osten - UN warnt vor humanitärer Krise in Gaza – mehr als 20 Länder unterstützen das Militärbündnis am Roten Meer

Angesichts der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen wird die humanitäre Lage im blockierten Küstenstreifen immer katastrophaler. Die Vereinten Nationen haben gewarnt, dass Hunderttausende Palästinenser aufgrund der „beispiellosen globalen“ Situation verhungern werden. Shaza Moghraby, Sprecherin des Welternährungsprogramms (WFP), sagte: „So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Komplexität der schwerwiegenden Ernährungsunsicherheit sind beispiellos.“

Es wird lange dauern, bis eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Linderung der humanitären Notlage in Gaza verabschiedet wird. Über den Wortlaut der Erklärung herrscht seit Tagen Uneinigkeit. Die Abstimmung wurde aufgrund der Drohungen der USA mit einem Veto mehrmals verzögert.

Die humanitäre Krise im Gazastreifen verschärft sich

Eine neue Studie mehrerer UN-Organisationen und anderer kam am Donnerstag zu dem Schluss, dass 577.000 Menschen im blockierten Küstenstreifen in die schlimmste Hungerkategorie fallen. Im Vergleich dazu sind der Analyse zufolge mittlerweile insgesamt 129.000 Menschen in anderen Teilen der Welt einem ähnlichen Risiko ausgesetzt. Mehr als ein Viertel der mehr als 2 Millionen Menschen in der Region sind „katastrophal“ von Hunger bedroht. Fast alle Bewohner sind von Hunger oder Vertreibung betroffen.

Der Gaza-Krieg wurde durch das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels ausgelöst, das am 7. Oktober von Terroristen der Hamas und anderen extremistischen Organisationen in Israel verübt wurde. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und startete Ende Oktober eine Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Küstenblockadegebiet ist Israel in letzter Zeit zunehmendem internationalen Druck ausgesetzt. Nach Angaben der islamistischen Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 20.000 Palästinenser in Gaza getötet.

Mehr als 20 Länder schützen gemeinsam das Rote Meer

Nach Angaben der USA haben sich bisher mehr als 20 Länder darauf geeinigt, einem Militärbündnis beizutreten, um Schiffe im Roten Meer vor Angriffen der Huthi-Rebellen zu schützen. Seit der Ankündigung der Operation Prosperity Guardian hätten auch Australien und Griechenland ihre Teilnahme angekündigt, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Er betonte, dass die Allianz auch für andere Länder offen sei. Sie haben jedoch die Verantwortung, öffentlich über ihr Engagement zu sprechen.

Der Schlüssel liegt darin, dass es sich um ein internationales Problem handelt, das eine gemeinsame Reaktion der internationalen Gemeinschaft erfordert. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums fügte hinzu: „Wir werden daher weiterhin mit dieser Koalition der Willigen zusammenarbeiten und alle Länder werden in der Lage sein, ihren Beitrag nach eigenem Ermessen zu leisten.“ In einigen Fällen wird dies auch Schiffe umfassen. In anderen Fällen kann es sich um Personal oder andere Formen der Unterstützung handeln.

Die Vereinigten Staaten haben Anfang dieser Woche offiziell eine neue Allianz ins Leben gerufen, um die wichtige Schifffahrtsroute durch das Rote Meer zum Suezkanal besser zu schützen. Das US-Militär sollte besser mit den Streitkräften anderer Länder in der Region zusammenarbeiten.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges greifen die Houthis mit Unterstützung von Israels altem Feind Iran Israel mit Drohnen und Raketen an und greifen Schiffe des Roten Meeres an, um sie an der Durchreise durch Israel zu hindern. Große Reedereien meiden zunehmend die Routen Rotes Meer und Suezkanal, über die etwa 10 Prozent des gesamten Welthandels abgewickelt werden.

Laut US-Quellen sind dem Bündnis auch das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen und die Seychellen beigetreten. Deutschland erwägt eine Teilnahme. Spanien sagt, es wolle sich nur an EU- oder NATO-Missionen beteiligen.

Die Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde nach tagelangen Kämpfen um eine Resolution zur Linderung der humanitären Not im Gazastreifen erneut verschoben. Am Donnerstag hieß es, einige Länder müssten nach einer grundlegenden Überarbeitung des Kompromissentwurfs Konsultationen mit ihren Regierungen führen. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Text wurde Israel aufgefordert, „unverzüglich sicheren und ungehinderten humanitären Zugang“ zum Gazastreifen zu ermöglichen. Es müssen auch Voraussetzungen für eine nachhaltige Beendigung der Gewalt geschaffen werden.

Es werden weiterhin Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert

Die Hamas feuert weiterhin Raketen ab, obwohl die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen von der internationalen Gemeinschaft scharf kritisiert wurden, weil sie zivile Opfer forderten. Am Donnerstag war in der Metropole Tel Aviv eine dumpfe Explosion zu hören. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der islamischen Hamas-Gruppe, sagten in einer Erklärung, es handele sich um „eine Reaktion auf das zionistische Massaker an Zivilisten im Gazastreifen“. Laut israelischen Medienberichten ist der anhaltende Beschuss auch auf die große Zahl an Bombenanschlägen im Gazastreifen zurückzuführen. Das israelische Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS) schätzt, dass das Raketenarsenal der Hamas etwa 20.000 Projektile umfasst. Nach israelischen Angaben haben seit Kriegsbeginn rund 12.500 Raketen den jüdischen Staat getroffen.

Nach dem Ende des Krieges im Westjordanland lehnte Israel die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde über den Gazastreifen ab. Ein hochrangiger israelischer Regierungsbeamter sagte, dass jeder dies wolle, aber es werde nicht möglich sein, solange die Behörden die Menschen dazu anstiften, Israelis zu hassen, und Kindern beibringen, Israelis zu töten. Andererseits betrachten die USA die Autonomie des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas als gemäßigter als die islamistische Hamas, die in der Nachkriegszeit eine zentrale Rolle spielte. Allerdings ist Abbas, der seit 18 Jahren an der Macht ist, beim palästinensischen Volk äußerst unbeliebt. Hamas hingegen erfreut sich im Westjordanland seit Ausbruch des Gaza-Krieges immer größerer Beliebtheit.

Israelische Streitkräfte erobern die Kontrolle über die Hamas-Hochburg Shejaiya

Die israelischen Streitkräfte sagten, sie hätten eine „operative Kontrolle“ über das Shejaya-Gebiet im Gazastreifen erlangt, das als Hochburg der Hamas gilt. „Die Truppen werden weiterhin begrenzte Operationen in der Region durchführen, um die verbleibende Hamas-Infrastruktur zu zerstören und versteckte Militante zu töten“, sagte das Militär in einer Erklärung. Bis vor Kurzem war Shejaya im nördlichen Küstenstreifen Israels Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Soldaten und Islamisten Hamas-Terroristen. Ende letzter Woche erschoss das Militär versehentlich drei israelische Geiseln, als diese vor ihren Häschern flohen. Nach zähen Verhandlungen dürfte nun am Freitag ein Kompromissvorschlag für eine Gaza-Resolution dem UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung vorgelegt werden. In der umstrittenen Frage der Kontrolle von Hilfslieferungen haben sich die Sicherheitsratsmitglieder kürzlich auf einen Kompromiss geeinigt: Der neu ernannte UN-Koordinator soll die internationalen Hilfslieferungen überprüfen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen kündigte an, sie werde ihr Veto bei der Abstimmung aufgeben, nachdem die Verhandlungsführer erhebliche Zugeständnisse gemacht hatten.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de