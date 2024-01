Ukraine und Russland führen größten Gefangenenaustausch seit Beginn des Krieges durch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski verkündete die Nachricht am Mittwoch in den sozialen Medien und kündigte die Rückkehr von über 200 ukrainischen Soldaten und Zivilisten aus russischer Gefangenschaft an.

Das ukrainische Hauptquartier für die Koordinierung der Behandlung von Kriegsgefangenen (KSHPPV) bezeichnete den Austausch als den "größten Austausch von Kriegsgefangenen seit der umfassenden Invasion".

Zu der Gruppe gehören sieben Soldaten, die die Schlangeninsel verteidigt haben, eine felsige Insel im Schwarzen Meer, die im Februar 2022 zum Symbol des ukrainischen Widerstands wurde, als es den ukrainischen Verteidigern gelang, eine Übernahme durch russische Soldaten abzuwehren.

Soldaten, die die belagerte südliche Stadt Mariupol und das dortige Stahlwerk Azovstal verteidigt hatten, wurden nach Angaben des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, ebenso ausgetauscht wie Kriegsgefangene, die im Atomkraftwerk Tschernobyl festgehalten wurden.

In einem Telegrammposting sprach Yermak von einem "schwierigen Austausch nach einer langen Pause". Der letzte große Gefangenenaustausch wurde im August 2023 durchgeführt. Yermak versprach am Mittwoch, sich weiterhin für die Freilassung aller inhaftierten Ukrainer einzusetzen.

Im Gegenzug wurden nach russischen Angaben 248 russische Soldaten aus dem ukrainisch kontrollierten Gebiet zurückgebracht. In einem Telegrammpost schrieb das russische Verteidigungsministerium den Austausch der "humanitären Intervention" der Vereinigten Arabischen Emirate zu.

Das Ministerium versprach, den zurückgekehrten Soldaten die "notwendige medizinische und psychologische Hilfe" zukommen zu lassen und fügte hinzu, dass sie in den vom Ministerium betriebenen medizinischen Einrichtungen behandelt werden würden.

