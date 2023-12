TV-Serien-Finale: Von "Succession" abwärts: die besten und schlimmsten Abschiede des Jahres 2023

Eine weitere Abweichung von der Vergangenheit, die stark auf "Lost" zurückzuführen ist, besteht darin, dass die Sendungen ihr Ende lange im Voraus festlegen und darauf aufbauen, ein Faktor, der die genannten Sendungen von denen unterscheidet, die ohne den Vorteil eines klaren Endes enden.

Die Diskussion über das Finale ist zu einem eigenen Zuschauersport geworden, von den glühenden Verfechtern und Kritikern der "Sopranos" über die Leute, die sich verständlicherweise von "Seinfeld" enttäuscht fühlten (kann Larry David es nächstes Jahr bei "Curb Your Enthusiasm" besser machen? Wir werden sehen), bis hin zum surrealen Ende von "St. Elsewhere", das immer noch als Meilenstein in Bezug auf große, unerwartete Wendungen gilt.

Während es schwer ist, ein großartiges Finale für eine mittelmäßige Serie zu produzieren, ist es mehr als möglich, ein großartiges zu vermasseln.

Welche Serien sind also gut gelandet und welche nicht? Ein Blick auf einige der Serien, die im Jahr 2023 abgesetzt wurden, in absteigender Reihenfolge der Zufriedenheit. Einige Spoiler voraus (insbesondere in den Links zu den vollständigen Rezensionen), und eine Fußnote: Diese Liste schließt Amazons "Tom Clancy's Jack Ryan" und die FX-Krimis "Mayans M.C." und "Snowfall" aus, die nach vier, fünf und sechs Jahren eingestellt wurden. Obwohl ich mir alle drei Serien eine Zeit lang angesehen habe, habe ich sie nicht lange genug verfolgt, um beurteilen zu können, wie gut sie abgeschlossen wurden.

'Succession'(4 Staffeln, HBO): Es überrascht nicht, dass die beste Serie des Jahres die beeindruckendste Ausbeute brachte, angefangen mit der mutigen Entscheidung, Logan Roy (Brian Cox) früh in der Staffel zu töten, bevor der wahre Kampf um die Nachfolge ausgetragen wurde. Ein Kandidat für die Hall of Fame des Serienfinales, allein schon wegen Jeremy Strongs Lesung der Zeile "Ich bin der älteste Junge!".

'Billions'(7 Staffeln, Showtime): Nach sieben Staffeln und der schwierigen Aufgabe, den Hauptdarsteller Damian Lewis zu ersetzen, lockte die Serie ihn für einen finalen Showdown mit dem Milliardär Michael Prince (Corey Stoll) zurück, um dessen Ambitionen auf die Präsidentschaft zu vereiteln - Teil einer verworrenen Staffel, die dem Besten gerecht wurde, was diese Serie an der Schnittstelle von Macht, Geld und Politik in ihrer Glanzzeit zu bieten hatte.

'Barry'(4 Staffeln, HBO): Eine uneinheitliche letzte Staffel trübte diese bis dahin grandios düstere Komödie der Co-Schöpfer Bill Hader und Alec Berg, die auf ein blutiges und scheinbar unausweichliches Ende für den Auftragskiller, der eigentlich nur Schauspieler sein wollte, hinarbeitete. Ein gutes Beispiel für eine Serie, die die Ziellinie zu ihren eigenen Bedingungen überquerte, nur nicht auf dem Niveau, das man sich erhofft hatte.

Ted Lasso"(3 Staffeln, Apple TV+): Die Produzenten haben es vor allem vermieden, diese Serie als "Finale" zu bezeichnen, aber die letzten Episoden haben die Geschichte des Fußballtrainers Ted Lasso (Jason Sudeikis) und seiner Abenteuer im Vereinigten Königreich auf angenehme und angemessene Weise abgeschlossen und gleichzeitig faszinierende Fäden hinterlassen, mit denen das Leben weitergeht.

'Reservation Dogs'(3 Staffeln, FX/Hulu): Die bittersüße Serie über junge amerikanische Ureinwohner im ländlichen Oklahoma endete mit einer leisen Note, die sehr gut zum Gesamtton der Serie passte, aber auf eine so unaufdringliche Art und Weise, dass sie nicht wirklich einen bleibenden Eindruck hinterließ.

"The Crown"(6 Staffeln, Netflix): Während das Finale die Geschichte angemessen auf Königin Elizabeth zurückführte, fühlten sich die eher sentimentalen Elemente der Episode - alle drei Charaktere, die sie im Laufe der sechs Staffeln gespielt haben, wurden gezeigt und interagierten miteinander - zu kostbar und phantasievoll an, genauso wie Dianas geisterhafte Interaktionen zu Beginn der Staffel. Ein nicht ganz so königlicher Abschluss einer ansonsten großartigen Serie.

The Marvelous Mrs. Maisel"(5 Staffeln, Amazon Prime Video): Es ist das Verdienst von Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino, dass sie während der gesamten Staffel mit Rückblenden auf das Finale hinarbeitete, das nicht nur einen triumphalen Abschluss für die Namensgeberin der Serie (Rachel Brosnahan) bot, sondern auch den ernüchternden Fall ihres realen Mentors, Lenny Bruce (Luke Kirby), vorbereitete. Letztendlich lief die Geschichte jedoch auf die zentrale Beziehung zwischen Midge und ihrer Managerin Susie (Alex Borstein) hinaus, ein süßer, wenn auch etwas zuckersüßer Abschluss einer weiteren Serie, die früh ihren Höhepunkt erreichte und sich danach nicht mehr ganz so gut anfühlte.

The Flash"(9 Staffeln, CW): Das Finale von "The Flash" markierte nicht nur das Ende dieser Superheldenserie, sondern fiel auch mit dem Ende von CW und seinem "ArrowVerse" zusammen, wie wir es kannten, da sich das Profil des Senders unter neuer Leitung veränderte. Anfänglich war "The Flash" eine wirklich gute Serie, doch im Laufe der Serie gab es zu viele Verwicklungen mit verschiedenen Erden und alternativen Realitäten und Charakteren, die zwischen ihnen hin und her flogen, auch wenn man den Produzenten zugute halten muss, dass sie etwas geschaffen haben, das sich zumindest wie ein Abschluss anfühlte.

'Star Trek: Picard'(3 Staffeln, Paramount+): Die gesamte dritte Staffel dieser Paramount-Serie fühlte sich an wie eine lange Übung in Fanservice, die die "Star Trek: The Next Generation"-Crew für einen (sehr) sentimentalen Abschied wieder zusammenbrachte. Allerdings fühlte sich die Nebenhandlung um Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und seinen bisher unbekannten Sohn (Ed Speleers) müde an, und was das Ende angeht, war es sicherlich an der Zeit, wie der Mann selbst sagen würde, es so zu machen.

The Blacklist" (10 Staffeln, NBC): The Blacklist" war ein klassischer Fall einer Serie, die viel zu lange lief und 2021 hätte enden sollen, als Megan Boone (alias Elizabeth Keen) die Serie verließ. James Spader machte die Serie immer noch mäßig sehenswert, aber das langwierige Schicksal seines Raymond "Red" Reddington fühlte sich so antiklimaktisch an, wie ein Höhepunkt nur sein kann, in einer Serie, die ihren eigenen Namen ein paar Jahre zu spät abgehakt hat.

