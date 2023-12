Verkehr - Trotz Regen und Feiertagen: Keine gravierenden Staus auf den Autobahnen

Der Verkehr auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen verlief am ersten Ferientag grundsätzlich normal. Die Dauer des Staus sei nicht ungewöhnlich, sagte ein Sprecher der ADAC-Region Nordrhein am Donnerstag. Während der Hauptverkehrszeit am Nachmittag erreichte der Stau eine Länge von 151 Kilometern. Auf berühmten Abschnitten der Kölner Ringautobahn und im Ruhrgebiet kam es zu Staus. Nach Angaben des ADAC waren die Wetterbedingungen in Nordrhein-Westfalen am Vortag relativ entspannt. Die Staus gingen im Vergleich zu einem typischen Mittwoch um 20 Prozent zurück.

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet während der Feiertage viel Betrieb. Der Flughafen gab am Donnerstag bekannt, dass in den Weihnachtsferien rund 325.000 Passagiere starten und landen werden. Der Spitzentag war der 22. Dezember mit 22.500 Passagieren. An Heiligabend werden mehr als 14.000 Reisende erwartet.

Die beliebtesten Winterurlaubsziele sind Palma de Mallorca und die Kanarischen Inseln in Spanien sowie Istanbul und Antalya in der Türkei. Wenn es um Städteziele geht, steht London ganz oben auf der Liste.

Quelle: www.stern.de