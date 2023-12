Travis Kelce verrät, welches süße Weihnachtsgeschenk Taylor Swifts Bruder Austin ihm gemacht hat

Austin ist der Bruder von Taylor Swift und begleitete seine Superstar-Schwester am ersten Weihnachtstag dieser Woche als Weihnachtsmann verkleidet zu einem Football-Spiel, an dem auch der Freund der "Karma"-Sängerin, Kelce, teilnahm.

In einer speziellen Freitagsepisode des Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce" von Kelce und seinem Bruder Jason sagte Travis, dass Austin "mich wie ein Kind fühlen ließ, weil sein Geschenk für mich direkt aus dem Sack war."

"Es war im Weihnachtsmann-Sack, puh, [er] holte ihn heraus und überreichte mir eine VHS mit meinem Lieblings-Football-Film aller Zeiten", fügte Kelce hinzu. "Santa kills it."

Und was war das Geschenk des nicht ganz so geheimen Weihnachtsmanns?

Eine VHS-Kopie von "Little Giants", einem Film aus dem Jahr 1994 über zwei rivalisierende Brüder in Jugend-Football-Teams.

Der Film ist ein Lieblingsfilm von Kelce, der in diesem Jahr im Super Bowl gegen seinen Bruder Jason und dessen Philadelphia Eagles spielte.

Im Podcast am Freitag wurden die Footballer-Brüder von Jasons Ehefrau Kylie unterstützt, die sagte, dass ihre Wahl für die Person, die ihr Spiel auf ein neues Niveau gebracht hat, der 31-jährige Austin Swift war, als er sich als Santa verkleidete.

"Es war ein voller Einsatz", sagte Travis Kelce über das Kostüm. "And he killed it."

