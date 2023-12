Travis Barker und Kourtney Kardashian brechen ihr Schweigen über Krankenhausaufenthalt

Auf ihren verifizierten Social-Media-Konten berichteten die beiden über Barkers kürzlichen Krankenhausaufenthalt.

"Ich bin am Montag zu einer Endoskopie gegangen und habe mich großartig gefühlt", schrieb Barker in einer Notiz auf seinen Instagram-Stories. "Aber nach dem Abendessen bekam ich unerträgliche Schmerzen und bin seitdem im Krankenhaus."

Der Blink 182-Schlagzeuger erklärte, dass ihm bei der Endoskopie "ein sehr kleiner Polyp in einem sehr sensiblen Bereich, der normalerweise von Spezialisten behandelt wird, entfernt wurde, der unglücklicherweise einen kritischen Bauchspeicheldrüsenabflussschlauch beschädigte."

"Dies führte zu einer schweren, lebensbedrohlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung", schrieb er. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es mir dank intensiver Behandlung derzeit viel besser geht."

Barker und Kardashian heirateten offiziell im Mai und veranstalteten eine üppige Feier in Portofino, Italien.

Sie teilte auch Barkers Nachricht auf ihren Instastories.

"Oh, was für eine beängstigende und emotionale Woche das war", schrieb sie. "Unsere Gesundheit ist alles und manchmal halten wir es für selbstverständlich, wie schnell sie sich ändern kann."

Die Unternehmerin und der Reality-Star schrieb, sie sei "Gott dankbar für die Heilung meines Mannes" und "für all eure Gebete für ihn und für uns, für die überwältigende Flut an Liebe und Unterstützung".

"Ich bin so gerührt und dankbar", schrieb Kardashian. "Ich bin unseren Spezialisten, Ärzten und Krankenschwestern im Cedars Sinai so dankbar, dass sie sich während unseres Aufenthalts so wunderbar um meinen Mann und mich gekümmert haben."

