Vater von Metallica-Drummer Lars Ulrich - Torben Ulrich stirbt im Alter von 95 Jahren

Er war Tennisprofi, Musiker, Filmemacher, Autor und Vater der Musiklegende Torben Ulrich (1928–2023), der im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Sein Sohn, Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich (59), gab die Nachricht in den sozialen Medien bekannt.

„95 Jahre Abenteuer, einzigartige Erlebnisse, Neugier, Grenzen überschreiten, den Status quo in Frage stellen, Tennis, Musik, Kunst, Schreiben … und eine gehörige Portion dänischen Nonkonformismus“, schrieb Ulrich in der Serie Fotos. „Vielen Dank! Ich liebe dich, Papa.“

Das erste Foto ist ein Schwarz-Weiß-Porträt von Torben Ulrich, die weiteren Fotos zeigen unter anderem einen alten Zeitungsausschnitt über Ulrichs Tenniskarriere, Vater und Sohn zusammen Snow Mountain oder Torben Ulrich spielt Klarinette.

Tennisspieler, Filmproduzent, Autor

Torben Ulrich wurde 1928 in Frederiksberg, einer Stadt in der Nähe von Kopenhagen, geboren. Seit Ende der 1940er Jahre war er ein aktiver Tennisspieler und nahm an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil. Bei den French Open 1968 erreichte er das Viertelfinale. Ulrich hat mehrere Dokumentarfilme gedreht und Bücher zu musikalischen Themen veröffentlicht. Heute lebt er in Seattle, Washington.

Quelle: www.stern.de