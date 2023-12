Tom Smothers, eine Hälfte des berühmten Komikerduos, stirbt im Alter von 86 Jahren

Dick Smothers, Toms Bruder und Co-Star der "Smothers Brothers Comedy Hour", sagte, sein Bruder sei zum Zeitpunkt seines Todes zu Hause an Krebs gestorben.

"Tom war nicht nur der liebevolle ältere Bruder, den sich jeder in seinem Leben wünscht, er war auch ein einzigartiger kreativer Partner", so Dick Smothers in einer Erklärung. "Ich bin für immer dankbar, dass ich über 60 Jahre lang auf und abseits der Bühne ein gemeinsames Leben mit ihm verbringen konnte. Unsere Beziehung war wie eine gute Ehe - je länger wir zusammen waren, desto mehr haben wir uns geliebt und respektiert. Wir waren wirklich gesegnet."

Diese Geschichte ist noch in der Entwicklung und wird aktualisiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com