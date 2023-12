The Walking Dead" schlendert seinem Ende entgegen. Aber die Serie wird nicht so bald sterben

In der Tat ist "das Ende" in diesem Fall etwas irreführend, da mehrere Hauptfiguren bereits für Spinoff-Serien verpflichtet wurden, die nach dem Ende der Serie starten sollen. Ganz zu schweigen von "Fear the Walking Dead", das in seine achte Staffel geht, einer von drei verwandten Titeln (zusammen mit "The Walking Dead: World Beyond" und "Tales of the Walking Dead"), die bereits vorgestellt wurden.

Die kommenden Serien haben einige Änderungen erfahren, wobei die vielleicht größte Änderung darin besteht, dass ein Projekt mit den Hauptdarstellern Andrew Lincoln (alias Rick) und Danai Gurira (Michonne) überhaupt in Serie geht. Die beiden sollten in einem Trio von Kinofilmen zu sehen sein - die enthüllt wurden, als Lincoln die Serie 2018 verließ -, bevor auf der Comic-Con im Juli angekündigt wurde, dass ihre Rückkehr in Episodenform über den Streaming-Dienst AMC+ des Senders erfolgen würde.

Eine weitere hochkarätige Paarung, die von Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride), hat ebenfalls eine große Veränderung erfahren, da McBride sich aus logistischen Gründen aus dem Projekt zurückgezogen hat. Außerdem gibt es die unwahrscheinliche Kombination von Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) in einer dritten Serie - unwahrscheinlich, weil sie einen verständlichen Groll hegt, weil er ihren Mann in der siebten Staffel mit einem Baseballschläger erschlagen hat.

Die Besetzung hat sich seit der Premiere der Serie in der Halloween-Nacht im Jahr 2010 stark verändert und viele Opfer gefordert, und man kann davon ausgehen, dass es noch weitere Opfer geben wird, bevor die Serie zu Ende ist.

Abgesehen davon scheinen die verschiedenen Spinoffs die Spannung darüber, was passieren wird - und wer überleben wird -, etwas abzustumpfen, wenn diese letzte Folge der Serie läuft. Die Kerngruppe wird mit der Bedrohung konfrontiert, die als Commonwealth bekannt ist, eine für diese postapokalyptischen Zeiten ungewöhnlich fortschrittliche Gemeinschaft, die aber immer noch von schrecklichen, furchtbaren Menschen geführt wird.

Ehrlich gesagt wäre es für das Franchise, das aus den Comics von Autor Robert Kirkman und Zeichner Tony Moore hervorgegangen ist, sicherlich von Vorteil, wenn es ein etwas geringeres Profil hätte, aber AMC hat auf den Erfolg der Serie reagiert, indem es sie auf jede erdenkliche Weise ausbeutet hat, auch in anderen Medien. Geblendet von den Träumen von einem eigenen "Star Wars" startete der Sender ein "Walking Dead"-"Universum", der vielleicht am meisten überstrapazierte Begriff in der aktuellen Unterhaltungslandschaft.

Obwohl das Flaggschiff der Serie seit seiner Blütezeit - als es mit durchschnittlich mehr als 14 Millionen Zuschauern in der Spitze die meistgesehene Sendung im Fernsehen war, was für einen einfachen Kabelsender praktisch unerhört ist - erheblich abgekühlt ist, bleibt es eine beeindruckende Attraktion und ein Schwergewicht in den sozialen Medien.

Das Versprechen eines "Endes", auch wenn es in Wirklichkeit keines ist, einer Staffel, die - in drei Abschnitte unterteilt - eigentlich vor über einem Jahr begonnen hat, wird mit Sicherheit einen Wendepunkt schaffen und das Interesse an den letzten Episoden schüren.

Auch wenn sich der Titel immer sowohl auf die zerlumpten Menschen als auch auf die Monster bezog, die sie zur Beute machten, könnte "The Walking Dead" auch auf die derzeitige Unverwüstlichkeit der Serie verweisen. Und trotz des ganzen Trubels, der sich um den Marsch auf diese willkürliche Ziellinie rankt, kann man sich sicher sein, dass AMCs Engagement für das Zombie-Fernsehen nirgendwo hinführt.

Die letzten acht Episoden von "The Walking Dead" beginnen am 2. Oktober um 21.00 Uhr ET auf AMC.

