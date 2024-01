The Masked Singer" stellt seine bisher älteste Kandidatin vor

Dick Van Dyke, 97, war der erste von zwei Prominenten, die sich den Juroren Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke enthüllten.

Die Premiere war im Vorfeld als "die legendärste, dekorierteste und beliebteste Demaskierung der Geschichte" angekündigt worden, was auf Van Dykes Alter zurückzuführen ist.

Van Dyke war als Gnome maskiert und sang eine Interpretation von Billie Holiday's "When You're Smiling".

Die Jury tippte auf Tony Bennett und Dustin Hoffman, fand aber schnell heraus, dass es Van Dyke war, der auch "When You're Smiling" von Frank Sinatra gesungen hatte.

Als er ausschied, sang Van Dyke ein wenig von "Supercalifragilisticexpialidocious" aus Mary Poppins, in dem er den Schornsteinfeger Bert spielte.

Der "The Dick Van Dyke Show"-Star rührte Scherzinger zu Tränen, als er sich zu erkennen gab. Sie sagte ihm: "Ich liebe dich so sehr. Wir lieben dich. Die ganze Welt liebt dich so sehr. Es ist eine Ehre, dich in unserer Show zu haben. Ich kann nicht glauben, dass Sie hier sind. Ich versuche, cool zu bleiben, aber du siehst so umwerfend aus. Du siehst so gut aus."

Jeong fügte hinzu, dass es die "größte Enthüllung aller Zeiten" in der Show war.

