The Marvels" ist Marvels kürzester Film, aber bei weitem nicht einer seiner besten

Obwohl diese "Captain Marvel" -Fortsetzung die Krönung einer umfangreichen Vorarbeit darstellt, nachdem die Charaktere in "WandaVision" und "Ms. Marvel" per Stream eingeführt wurden , liegt die Hauptschwäche nicht so sehr im Trio der Helden, deren Zusammenspiel für nette Momente sorgt, sondern vielmehr im Bösewicht. Das ist Dar-Benn (Zawe Ashton), ein rachsüchtiger Kree-Anführer, der sich an Captain Marvel (Brie Larson) rächen will und dabei einen Hammer schwingt, der dem von Ronan gleicht.

Die Bedrohung fühlt sich leider besonders unscheinbar an, und die Dar-Benn - obwohl mächtig - weniger als interessant. Kurz gesagt, es ist ein langer Weg zurück zum guten Captain, der sich mit Thanos in "Avengers" eine Kopfnuss einhandelt: Endgame".

Andererseits verfolgt "The Marvels" einen etwas anderen Weg, indem er sich auf eine Zeitverschiebungsanomalie verlässt, die das Trio Captain Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) und Ms. Marvel (Iman Vellani) an den Ort des jeweils anderen zappen lässt - ein unbeholfener Effekt, der größtenteils für Lacher sorgt, sich aber anfangs als zu chaotisch für sein eigenes Wohl erweist.

Regisseurin Nia DaCosta (die sich das Drehbuch mit Megan McDonnell und Elissa Karasik teilt), die unter anderem für die Horror-Fortsetzung "Candyman" verantwortlich zeichnet , findet in Vellanis Kamala Khan ihre attraktivste Darstellerin, deren Star-verblüffte, unverschämte Fan-Girl-Reaktion auf die älteren Helden dem Film eine spielerische Süße und viel von seinem Spaß verleiht.

Der andere herausragende Hauptdarsteller neigt ebenfalls zur albernen Seite hin: Goose, die Flerken-Katze, die von Zeit zu Zeit etwas aushustet, das viel ekliger ist als ein Haarballen.

Die Zweierkombination aus Vellani und der Katze könnte die Attraktivität des Films für Jugendliche erhöhen; dennoch ist dies die Art von Material, die sich scheinbar besser für den erzählerischen Spielraum einer Streaming-Serie mit mehreren Episoden eignet, was nur das Gefühl verstärkt, dass "The Marvels" so etwas wie "Marvel Lite" ist, weniger würdig für eine Kinopatronanz, wenn der Midas Touch des Studios schon deutlich weniger golden erscheint. (Der erste Film hat die Erwartungen an den Kinokassen weit übertroffen.)

Dafür sind verschiedene Faktoren mitverantwortlich, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Marvel liegen. Der am meisten unterschätzte Faktor - abgesehen vielleicht von der Überschwemmung mit Streaming-Inhalten - dürfte jedoch der opernhafte Höhepunkt sein, den "Endgame" erreicht hat und den die nachfolgenden Filme nur mit Mühe wiederholen konnten, gepaart mit dem Verlust von Schlüsselfiguren, die in oder um diesen Film herum ausgestiegen sind.

Aus dieser Perspektive wartet das ermutigendste Element in "The Marvels" auf die Schlussszene, eine der faszinierendsten der letzten Zeit, was die Andeutung von Möglichkeiten für die Zukunft angeht.

Darüber hinaus fühlt sich "The Marvels" in einer Zeit, in der Marvel einige Risiken eingehen muss, sicher fad an. Denn trotz eines weltraumfahrenden Helden, der majestätisch zu den Sternen aufbrechen kann, kommen diese Heldentaten in einem Film vor, der nur sporadisch in Gang kommt.

"The Marvels" kommt am 10. November in die US-Kinos. Er ist ab 13 Jahren freigegeben.

