The Color Purple" vollendet seine musikalische Reise zurück auf die Leinwand mit Bravour

Mit Größen wie Oprah Winfrey (die im Film von 1985 mitspielte und diesen Film mit Begeisterung promotet) und dem Regisseur des Originalfilms, Steven Spielberg, als Produzenten, spiegelt "The Color Purple" in gewisser Weise die Kinoversion von "In the Heights" wider, indem Regisseur Blitz Bazawule (zu dessen Credits auch Beyoncés "Black is King"-Video gehört) die Broadway-Energie der Song-and-Dance-Nummern einfängt und gleichzeitig den größeren Blickwinkel nutzt, den der Film erlaubt.

Die Geschichte spielt 1909 in Georgia vor dem ernüchternden Hintergrund von Schmerz und Missbrauch in der Notlage von Celie(Fantasia Barrino, die in ihrem Filmdebüt ihre Broadway-Rolle wieder aufnimmt), die von ihrem missbrauchenden Vater an den grausamen Mister (Colman Domingoaus "Rustin" ) verschachert wird. Dadurch wird Celie bald von ihrer Schwester Nettie ( Halle Bailey aus "Die kleine Meerjungfrau", wieder einmal großartig) getrennt, der einzigen Person, die sie wirklich liebt.

Mister sehnt sich derweil immer noch nach der Sängerin Shug Avery (Taraji P. Henson, die ihre Lieder mit unbekümmerter Hingabe singt), die Celie die Augen für neue Möglichkeiten öffnet und Licht in ihr ansonsten trostloses Leben bringt.

Im Laufe der Jahre lässt sich Misters Sohn Harpo (Corey Hawkins) auf die freimütige Sofia ein, die, gespielt von Danielle Brooks, jede Szene stiehlt, in der sie zu sehen ist - keine geringe Leistung in einem so zielgerichteten Umfeld für Nebendarsteller. Unabhängig und geneigt, sich gegen patriarchalische Sitten zu wehren, stößt Sofia auf eine Kraft, die sie nicht überwinden kann: den offenkundigen, staatlich sanktionierten Rassismus, unter dem sie leben.

Auch wenn die Musik zu "The Color Purple" nicht mit einer ständigen Parade von Showstoppern aufwartet, treiben die Songs die Erzählung voran und schleifen die gröberen Kanten von Celies düsterer Situation ab, was erklärt, wie eine Geschichte mit so viel unterschwelliger Brutalität in diesem Paket mit einer weniger restriktiven PG-13-Einstufung davonkommen konnte.

Vielleicht sogar noch mehr als der Originalfilm (und ja, wer blinzelt, verpasst einen nostalgischen Cameo-Auftritt) ist "The Color Purple" ein Zeugnis für Ausdauer und spirituelle Widerstandsfähigkeit, was besonders deutlich wird, wenn Barrino den Titelsong des Musicals, "I'm Here", anstimmt.

"The Color Purple" ist in der Tat hier, als Herzstück einer Weihnachtssaison mit vielen neuen Filmen, aber relativ wenigen, die zum Kinobesuch motivieren. Es mag eine Herausforderung sein, diesen Gegenwind zu überwinden, aber Bazawule und sein Team haben die Art von mitreißendem Spektakel geschaffen, das davon profitiert, wenn es mit einem Publikum geteilt wird, auf einer Leinwand, die dem Umfang seiner Darbietungen und der Größe seines Herzens entspricht.

"The Color Purple" hat am 25. Dezember in den US-Kinos Premiere und wird von Warner Bros. veröffentlicht, wie auch CNN, eine Abteilung von Warner Bros. Discovery. Der Film ist ab 13 Jahren freigegeben.

