Ted Danson und Woody Harrelson kehren für einen neuen Podcast an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Ein neuer Podcast mit dem Namen "Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Occasionally)" startet auf SiriusXM, 30 Jahre nachdem Danson und Harrelson ihre beliebte Kneipen-Sitcom "Cheers" beendet haben.

In der Pressemitteilung, in der das Projekt angekündigt wird, heißt es: "In jeder Folge von 'Where Everybody Knows Your Name' werden Ted und Woody (wenn er verfügbar ist) mit einem besonderen Gast plaudern und dabei über ihre beruflichen Erfolge hinaus auf die persönlichen Aspekte eingehen, die uns prägen. Obwohl sie in Erinnerungen an ihre Zeit bei Cheers schwelgen werden, wird die Show in erster Linie ein offenes Gespräch voller Lachen und Wissen sein, in dem das unterhaltsame Duo sich gegenseitig und ihre talentierten Freunde aus ihren bemerkenswerten Karrieren wieder trifft.

Zu den Gästen gehören Eric Andre, Will Arnett, Kristen Bell, Laura Dern, Jane Fonda, Simu Liu, Megan Mullally, Conan O'Brien, Nick Offerman, Martin Short, Mary Steenburgen und viele mehr.

Danson teilte mit: "Ich habe Smalltalk in geselliger Runde immer gehasst, aber ein sinnvolles, ununterbrochenes Gespräch mit jemandem zu führen, ist eine wahre Freude. Mit diesem Podcast werden wir genau das haben. Und diese Erfahrung mit Woody, meinem langjährigen Freund, zu machen, ist das Tüpfelchen auf dem i."

Harrelson sagte: "Dieser Podcast ist nur eine Ausrede, um mit Ted abzuhängen, aber keine Sorge, wir werden auch interessante Gäste haben und einige Lacher teilen. Aber der beste Teil für mich wird definitiv das Wiederaufleben unserer Beziehung sein, wenn Sie wissen, was ich meine... oder Freundschaft, wie auch immer Sie es nennen wollen."

Die erste dieser wöchentlichen Folgen von "Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Sometimes)" wird vom SiriusXM Team Coco präsentiert und soll am 12. Juni ausgestrahlt werden.

Quelle: edition.cnn.com