Taylor Swifts "Eras Tour"-Konzertfilm schließt das The Grove in Los Angeles vor der Premiere

The Grove, ein gehobener Einkaufskomplex in LA, zu dem auch ein Kino mit mehreren Leinwänden gehört, gab am Mittwoch auf Instagram bekannt, dass das Einkaufszentrum unter freiem Himmel den ganzen Tag für Besucher geschlossen ist.

Während die Einzelheiten der Premiere und ein möglicher Auftritt von Swift selbst noch nicht offiziell bestätigt wurden, zeigen Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, die berühmten Kopfsteinpflaster-Gehwege von The Grove, die mit einem riesigen roten Teppich ausgelegt sind.

Das Filmmaterial zeigt auch Step-and-Repeats mit dem "Eras Tour"-Konzertfilm-Promo-Artwork, das darauf zu sehen ist.

Im August stellte Swift den Trailer vor und kündigte auf ihrer Instagram-Seite an, dass sie ihre rekordverdächtige "Eras Tour" am 13. Oktober auf die große Leinwand bringen würde, wobei sie in der Bildunterschrift schrieb, dass die Tour "die bedeutungsvollste, elektrisierende Erfahrung meines bisherigen Lebens" gewesen sei.

Sie ermutigte die Kinobesucher, sich in "Eras-Kleidung" zu kleiden, Freundschaftsarmbänder auszutauschen und während des dreistündigen Films, der eine filmische Darstellung ihres gesamten "Eras"-Konzerts ist, zu singen und zu tanzen.

Der Konzertfilm wurde noch nicht veröffentlicht, aber er hat bereits Rekorde gebrochen.

CNN hat bereits berichtet, dass der Film den Vorverkauf für einen einzigen Tag in weniger als drei Stunden durchbrochen hat, was AMC dazu veranlasst hat, nach Möglichkeit zusätzliche Vorführzeiten anzubieten. Branchenschätzungen zufolge wird der Film an seinem Eröffnungswochenende zwischen 100 und 125 Millionen Dollar einspielen.

Swift beendete die erste US-Etappe ihrer "Eras"-Tour im August und spielte später im selben Monat drei Shows in Mexiko-Stadt. Sie hat eine Pause eingelegt, bis der internationale Teil ihrer Tournee im November in Argentinien wieder aufgenommen wird.

"Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film" hat am Freitag in den Kinos Premiere.

Jordan Valinsky von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com