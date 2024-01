Taylor Swifts Chef-Jacke macht die Swifties noch glücklicher mit Travis Kelce

Die Superstar-Sängerin tauchte am Sonntag beim Silvesterspiel ihres Football-Spieler-Freundes auf und trug eine Jacke der Kansas City Chiefs, die der ähnelte, die Kelce manchmal trägt.

Aber Swifts Jacke hatte ein kleines Extra.

Aufmerksame Swifties entdeckten, dass "Tay-Tay" auf die Jacke gestickt war, was ihre Fangemeinde in den sozialen Medien in helle Aufregung versetzte, da viele von ihnen entweder diesen Spitznamen oder einfach "Tay" für Swift verwendet haben.

Kelce verriet seinen Spitznamen für seine Freundin im November mit der Unterstützung seines älteren Bruders, des NFL-Spielers Jason Kelce.

Die beiden sind gemeinsam Gastgeber des Podcasts New Heights with Jason and Travis Kelce", und in einer Episode lobte Jason Kelce, der als Center für die Philadelphia Eagles spielt, seinen jüngeren Bruder dafür, dass er der schnellste Tight End der Liga ist, der 11.000 Receiving Yards erzielt hat, und der einzige in der Geschichte seines Teams, den Kansas City Chiefs.

Der ältere Kelce merkte an, dass Swift seine Unterstützung zeigte, indem er einen Beitrag der Kansas City Chiefs über die Karriere seines Bruders "likete".

"Alles klar jetzt. Danke, Tay", sagte Travis Kelce. "Ich weiß es zu schätzen, dass du die Chiefs auf ihrer Seite unterstützt."

Swift hat Kelce auch beruflich unterstützt, indem sie viele seiner Spiele besucht hat, was zur Freude der NFL zu einem Quotenschub geführt hat.

In dem Interview, das ihre Auszeichnung als Time Person of the Year begleitete, sagte Swift spielerisch: "Football ist großartig, wie sich herausstellt. Ich habe mein ganzes Leben lang etwas verpasst."

Quelle: edition.cnn.com