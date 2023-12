Taylor Swift sorgt für die „Stimmung des Jahres“

Taylor Swift wurde gerade zur Person des Jahres 2023 gekürt und ihre nächste Auszeichnung steht bereits bevor. Mit ihrer „The Eras Tour“ hat sie weltweit für eine ganz besondere Stimmung gesorgt und wird nun mit dem Titel „Atmosphere of the Year“ ausgezeichnet.

Taylor Swift ist für die Stimmung im Jahr 2023 verantwortlich.In diesem Jahr wählt das Online-Wörterbuch „Dictionary.com“ zum ersten Mal das Wort aus, das die „Stimmung des Jahres“ am besten beschreibt. „Unsere Auswahl ist von einigen der fesselndsten, rekordverdächtigsten und unübersehbarsten kulturellen Phänomene des Jahres inspiriert“, hieß es. Daher wählte das Wörterbuch das Wort „Epochen“ als „Atmosphäre des Jahres“.

Das Wörterbuch definiert den Plural von „era“ als „ein Zeitraum im Leben eines Menschen, der durch besondere und auffällige Merkmale gekennzeichnet ist, wie etwa bestimmte emotionale Zustände, Beziehungen, Erfolge oder Interessen.“

Taylor Swift gibt dem Wort „Ära“ eine neue Bedeutung. Dazu trug auch der Name ihrer „Eras“-Welttournee bei. Denn es deutet darauf hin, wie viele Epochen sie in ihrer Karriere gefeiert hat. Im Jahr 2023 wurde es für Menschen populär, das Wort in einem persönlichen Kontext zu verwenden, um ihre eigene persönliche Ära zu definieren. Taylor Swift verwendet den Begriff, um Menschen zu ermutigen, „ihre eigenen Geschichten in die Hand zu nehmen“.

Ab März „The Eras Tour“

Im November 2022 kündigte Swift ihre erste Tour seit 2018 an. „The Eras Tour“ ist eine „musikalische Phasentour“ ihrer Karriere mit Songs aus allen Studioalben von Swift. Die Tour beginnt am 17. März 2023 in Glendale, Arizona und wird voraussichtlich mindestens bis zum 8. Dezember 2024 (Vancouver) dauern.

Laut dem Bericht der „Washington Post“ soll die „The Eras“-Tour nach Ende nächsten Jahres unglaubliche 4,1 Milliarden US-Dollar (ca. 3,9 Milliarden Euro) an Einnahmen einbringen. Noch nie hat ein Künstler mit einer einzigen Tour so viel Geld verdient.

Der dazugehörige Konzertfilm „Taylor Swift: Journey Through the Ages“ läuft seit dem 13. Oktober in den Kinos und erzielte am ersten Tag einen Einspielumsatz von 130 Millionen US-Dollar (rund 123 Millionen Euro). Allein in den USA sollen es zwischen 95 Millionen US-Dollar (ca. 90 Millionen Euro) und 97 Millionen US-Dollar (ca. 92 Millionen Euro) sein.Variety berichtete Ende November, dass der Konzertfilm nach siebenwöchiger Veröffentlichung weltweit mehr als 250 Millionen US-Dollar (ca. 228 Millionen Euro) an den Kinokassen einspielte.

