Taylor Swift kündigt 'The Eras Tour' an

Die US-Etappe der "The Eras Tour" beginnt im Frühjahr.

"Ich bin entzückt, meine nächste Tour anzukündigen: Taylor Swift | The Eras Tour, eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (Vergangenheit und Gegenwart!)", schrieb Swift auf Social Media mit der Ankündigung. "Der erste Teil der Tour wird in Stadien in den USA stattfinden, internationale Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben!"

Sie schrieb auch, dass sie sich "wie der glücklichste Mensch auf Erden fühle, weil ich diese brillanten Künstler mit auf Tour nehmen darf", während sie ankündigte, dass ihre Kollegen Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams und Owenn sie begleiten werden.

"Ich kann es kaum erwarten, eure wunderbaren Gesichter da draußen zu sehen", schrieb Swift. "It's a long time coming."

Die Tour soll am 18. März im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, beginnen und am 5. August im SoFi Stadium in Los Angeles enden.

Dank ihres neuen Albums "Midnights" ist Swift die erste Künstlerin, die gleichzeitig alle Top-Ten-Plätze der Billboard Hot 100-Liste belegt.

Wer Tickets kaufen möchte, kann sich bis Mittwoch, den 9. November um 23:59 Uhr ET hier registrieren. Wer sich registriert, erhält einen Code, mit dem er am Dienstag, den 15. November, ab 10.00 Uhr Ortszeit exklusiv Tickets kaufen kann.

Quelle: edition.cnn.com